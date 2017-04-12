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Материалы по теме:  Война в Сирии
Теги: Сирия (2349) химическое оружие (100)
Тему создал: Цензор.НЕТ

На севере Сирии произошла новая химическая атака, - журналист. ФОТО+ВИДЕО

В Сирии произошли новая химическая атака в городе Карфзита на севере страны.

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Хуйло думает,что у Трампа томагавки быстро так закончатся?
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99% что Штаты пока старые КР "Томагавки" отстреливают. Так было в Сербии и Ираке. Так что на это хуйло может не рассчитывать
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Какой мощный,мужской подбородок у вождя стерхов!
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Ниже новость про очередную бесполезную "дорожную карту" для Украины. Может и для Сирии замутят? Позориться так позориться.
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Быдло кацапское, уже удалил дубль? Смотри не херачь по нескольку раз одно и то же, а то закос под секту зрады провалится.
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Как-то уже странно. Трамп: будут химатаки - получите! Путин "возможны новые провокации с химатаками". И вот - новая химатака. А МОЖЕТ, ОНИ ТАМ ВСЕ СГОВОРИЛИСЬ? только вот страдают простые люди...
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Есть такая версия. Газ-атака нужна обоим хлопцам. Тут важно что б не вышло как с Ираком. Долго искали и газ и атом---да не нашли. В этот раз Россию проколят на вшивость. бабло побеждает всё и всех.
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Я уж обрадовался, думал на кремль с хуйлом сбросили
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это они сурприз для Тиллерсона чтобы уговорил императора Пу ?
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Самый лучший ход Тиллерсона на встрече с Х?йлом,- при протянутой руки Х?йла повернуться к нему спиной и вернуться в США!
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Так Хуйло вчера анонсировал новые химические атаки - вот они и состоялись!
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Дупло- для начала будет у Северной Кореи и Ирана....
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Чисто путлеровские огрызания, адназначна!
Ща на путлер ТВ опять волынка... давайте изучим, комиссию создадим, во главе с МО РФ...
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Думаю , Герой Бэтмен Трамп,не заставит долго ждать ответа....
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Родственники руSSких отпускников-контрактников - ждите привет из Сирии!
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Ждем ответку, как было обещано, иначе Трамп тоже обыкновенный пиздобол.
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Конечно, это Путин. Это еще до взрывов понятно было...а доказательства - зачем? Народ и так схавает.
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русские ваще оборзели, пока их физический не дать писдулин они не угомоняться
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Почему молчат Америка и Европа ????
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Хлорин - это большое гетероциклическое ароматическое кольцо, ядро которого состоит из четырёх пирролов, соединённых попарно четырьмя метиновыми связями. В отличие от порфина, центрального ароматического ядра порфиринов, хлорин в значительной степени ароматичен, но не по всей окружности кольца.
Магнийсодержащие хлорины называют хлорофиллами. Хлорофиллы являются главными светочувствительными пигментами в хлоропластах.
Сходные вещества с двумя пирролами и двумя пирролинами(они похожи на пирролы, но в них отсутствует одна двойная связь) в макроцикле называют бактериохлоринами и изобактериохлоринами.[1]

На севере Сирии произошла новая химическая атака, - журналист - Цензор.НЕТ 7526


Сравнение химических структур порфина, хлорина, бактериохлорина и изобактериохлорина. Обратите внимание на изменение положения двойной связи C=C в двух изомерах бактериохлорина. На каждую связь в макроцикле приходится два π-электрона.
Из-за своей фоточувствительности хлорины активно используются как фотосинтетические агенты в экспериментальной фотодинамической терапии.
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о хлорине - в тексте сказанно - хлорином, но это не отравляющее вещество по wiki
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Перед тем как отвечать,наведи курсор на автора текста и убедись,что Risk Analysis-это ТВАРЬ мордорская.
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Газ вообще-то и по-русски и по-украински называется "хлор". Грамотеи, ядрёна вошь!
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Шо там на очереди?? Авиабаза в Хмеймиме?
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По англицки читать умеете?
Написано: НЕТ ВЗРЫВА, значит газ?
----
Какой газ!
Это БЕТОННАЯ бомба.
Радиус поражения равен радиусу бомбы)
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хм, точно хлорином и не феик эта весть!?!
Рёпке отметил, что ему сообщают об атаке хлорином.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD
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Замечательная новость - молодци сирийци ... Еще надо больше химсических Атак - что бы Хуйло затравить окончательно ...
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Вселенскому замесу таки состояться. Хуйло замутит третью мировую раньше, чем все думали.
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да какая в жопу 3 мировая, россию быстро выведут из строя томогавки, их не видят с300,
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Вольный перевод
На севере Сирии произошла новая химическая атака, - журналист - Цензор.НЕТ 4193
M/V Liberty Passion перевозчик армии США

Сегодня госсекретарь США Тиллерсон дал развёрнутое интервью ведущему передачи "This Week", телеканала ABC, Джорджу Стефанопулосу по актуальным вопросам внешней политики США. Понятно, что большая их часть касалась России, Сирии и Скверной Кореи. В общем то, складывалось впечатление того, что Стефанопулос пытается поставить вопросы самым острым образом и получить однозначные ответы, как в суде: «да или нет». Надо заметить, что интервью с главой дипломатии любой страны именно в таком ключе - дело бесполезное. Не зря существует масса выражений типа: «дипломатично намекнули», «языком дипломатов» и т.д. То есть, пытаться вынудить ведущего дипломата дать ответ, которого тот не желает - бесполезно. В итоге получится нагромождение бестолковых фраз, не имеющих никакой смысловой нагрузки, наподобие: «обсудили широкий круг вопросов», «я не делаю никаких выводов, но следует иметь в виду» и прочее.
Короче говоря, журналист из высшей лиги обязан понимать, какие вопросы следует задавать главе Госдепа, а какие - бесполезно, ибо бессмысленно. В самом деле, каждую линию вопросов журналист подводил к готовности Штатов применить силу против Асада, Северной Кореи или России. Просто интересно, какого ответа он ожидал на свой вопрос: «Было, по крайней мере, одно сообщение о том, что Соединенные Штаты разработали планы возможного убийства Ким Чен Ына. Правда ли это?» Ну вот что Тиллерсон должен на это ответить? Примерно это: «Да, мы планируем его удушить, но пока не приняли решения, чем именно, капроновым шнуром или пеньковой веревкой». Или вот еще: «Вы собираетесь объявлять ультиматум Лаврову?» И Тиллерсовн такой: «Да, вот и списочек требований я специально для вас распечатал».
В общем, на тупой вопрос всегда последует не менее тупой ответ. Тем более, что почти вся острая часть вопросов никаким боком не касается главы внешнеполитического ведомства, кроме прикрытия действий основных сил. Эти вопросы относятся либо к компетенции Верховного Главнокомандующего, либо главы Пентагона. Учитывая специфику вопросов, они просто никогда не дадут никаких ответов на такие вопросы, в лучшем случае - заявят что-то постфактум.
Но несколько вещей Тиллерсон все же озвучил. Он подчеркнул, что на России лежит ответственность за применение ХО, другое дело, что он не готов четко формулировать степень этой вины. Оно и понятно, если сделать такое заявление, то за ним должны следовать неотвратимые действия - трибунал, инициация исключения РФ из ООН или начало крупномасштабной военной операции уже против России. Если что-то такое и имеется в виду, то делается либо без огласки, либо оглашается непосредственно перед началом боевых действий.
Что там будет с трибуналами и форматом ООН - увидим в недалеком будущем, но сейчас речь идет о переломе тенденции, которую создал Кремль, раздувая количество и теперь уже качество насилия. Делает он это чужими руками, окуная Европу в пучину террора и делая привычным применение не только кассетных боеприпапасов, фосфорных и вакуумных бомб, но и теперь - оружия массового поражения. Что называется, черту безнаказанно перешли и стали использовать ХО как элемент повседневных боевых действий. А ведь мировая общественность четко и строго запретила применения оружия массового поражения: химического, бактериологического и ядерного. Руками Асада Москва сняла печать запрета на применение ХО и откровенно готовится снять, руками Ына вторую печать, уже с ядерного оружия.
Никакие трибуналы или любая мастерская эквилибристика в ООН уже не могут остановить этот процесс. Это можно было сделать сразу после агрессии РФ в Грузии, но нобелевский лауреат премии Мира Барак Обама не решился отреагировать со всею жесткостью, а Европа пребывала в сладкой коме сытости и благодушия, считая, что ее это не коснется. Коснулось. Террор пришел на улицы Фрацнции, Германии, Швеции и других стран. Заметим, пока этот террор довольно скромный, с применением обычной взрывчатки, стрелкового оружия или транспортных средств. Импотенция, в отношении Асадовских атак ХО, неизбежно закончится тем, что в Париже или Мюнхене бахнет емкость с зарином. Штаты уже имели такой опыт раньше и в Нью- Йоркские высотки врезались самолеты просто с топливом и пассажирами, а ведь благодушие вполне могло обернуться куда большей катастрофой. Наверняка, специалисты Пентагона просчитали, что было бы в тот момент, занеси пилоты к себе в кабину пару-тройку контейнеров с веселым веществом.
С другой стороны, к берегам Северной Кореи уже прибыла одна ударная авиационная группа. Практика показывает, что веселье начинается почти сразу, после прибытия второй АУГ. Поэтому надо внимательно следить за составом 3-го флота США и тогда можно будет с большой долей вероятности судить об активной фазе предстоящего мероприятия. Сейчас Штаты гарантированно перехватят все, что Ын может запустить по союзникам. Но Тиллерсон еще раз подчеркнул, что целью США является денуклеаризация КНДР, а это значит либо добровольная сдача ЯО и демонтаж оборудования, для его создания, либо уничтожение всех ядерных объектов.
Что касается Сирии, то прямо пару дней назад, после переговоров президента Трампа и короля Иордании Абдаллы, в порт Акаба прибыло транспортное судно, используемое в интересах армии США «Liberty Passion». Это 12 палубная махина может за раз перевезти 6,5 тыс. автомобилей и приспособлена для перевозки танков и более легкой бронетехники. Источники из Иордании утверждают, что судно было забито военной техникой под верх. Все это разгрузилось и ушло в направлении сирийской границы. Вчера прошли сообщения, что на сирийско-иорданской границе была замечена колонна американской бронетехники, в том числе - около 20 танков.
На севере Сирии произошла новая химическая атака, - журналист - Цензор.НЕТ 1201 На севере Сирии произошла новая химическая атака, - журналист - Цензор.НЕТ 9984

И вот, что мы имеем. В Балтию прет возрастающий поток войск США и НАТО, к Северной Корее подтягивается ударная группировка ВМС США, в Иордании разгружается бронетехника армии США. По сирийской авиабазе отстрелялись корабли ВМС США, при этом - снесли не только «химические» самолеты, но всю систему ПВО и ювелирно обошли российские вертолеты, показав избирательность и точность, на которую россияне просто не способны.
Так вот, интервью Тиллерсона следует рассматривать именно через эти практические действия, которые прямо сейчас совершают США. Ультиматум? Зачем ультиматум?
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Чувствую, что сегодня ночью не всем американским женщинам удастся выспаться! (намёк на Андреа Слау!)
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Не пішов би ти кобилі в тріщину-коррадо катани? Аналізуй сенс написаного,дебіл.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныНа севере Сирии произошла новая химическая атака, - журналист. ФОТО+ВИДЕО
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Бумеранг, молоттора, VOLVO XC 70, Frol Fedoroff, тхир, George Dok, Андрей Андреев a9778f9c, Ksenia VB, NNN, kolja fasolja, Татишо, амфаш, Røbin Hood, fedjka - fedjka, циля бадминтон, snoopy1, DEDALiu, Все тот же Ярослав Днепр, Может быть 36f1caa4, Urs, Славик Шустрик, stt8612, Антип61, Serega 62, Ира Бублик, Коррадо Катани, KharkovCity, Ва Ва 7c567806, myroslav makar, Slavko Ja, виталий луцюк 030674cb, гггггг 8f167685, Greg Rabinovich, CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!, Bo Pek, Serg Onix, Володимир Ніколаєць, Lvbnhj, Владимир Потемкин, Diamond, Юра 976e1d7a, Влад Кусков, Sash Fart b42abe58, Борис Дородный af3710bc, Роман с камнем, Ірландія, Viden, Игорь Шульга 295c16ae, Другua, Zaporozec, НацЕг, Cтарий Кінь, Sleid, Паравоз, Alex Yustasu, Tierre, Путлер Капут, слава загоровский, Prisma Group, Джамал, Назар Сильченко 3ddb1cc4, Роман Иванович 88d29025, Deniszpua Alexandrov, Ming Uing b56f719d, Де Правда, литвинус, vivv555777, Юра Амурский, 1970-kva, Фантом Два, Громодянин, sulima ivan, Віктор Баранов, larisa890, vic-t, Black Hawk, Dmitriy FromRiDDer, Ярослав Эскола
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