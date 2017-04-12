На севере Сирии произошла новая химическая атака, - журналист. ФОТО+ВИДЕО

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Ща на путлер ТВ опять волынка... давайте изучим, комиссию создадим, во главе с МО РФ...
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Магнийсодержащие хлорины называют хлорофиллами. Хлорофиллы являются главными светочувствительными пигментами в хлоропластах.
Сходные вещества с двумя пирролами и двумя пирролинами(они похожи на пирролы, но в них отсутствует одна двойная связь) в макроцикле называют бактериохлоринами и изобактериохлоринами.[1]
Сравнение химических структур порфина, хлорина, бактериохлорина и изобактериохлорина. Обратите внимание на изменение положения двойной связи C=C в двух изомерах бактериохлорина. На каждую связь в макроцикле приходится два π-электрона.
Из-за своей фоточувствительности хлорины активно используются как фотосинтетические агенты в экспериментальной фотодинамической терапии.
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Написано: НЕТ ВЗРЫВА, значит газ?
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Какой газ!
Это БЕТОННАЯ бомба.
Радиус поражения равен радиусу бомбы)
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Рёпке отметил, что ему сообщают об атаке хлорином.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD
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M/V Liberty Passion перевозчик армии США
Сегодня госсекретарь США Тиллерсон дал развёрнутое интервью ведущему передачи "This Week", телеканала ABC, Джорджу Стефанопулосу по актуальным вопросам внешней политики США. Понятно, что большая их часть касалась России, Сирии и Скверной Кореи. В общем то, складывалось впечатление того, что Стефанопулос пытается поставить вопросы самым острым образом и получить однозначные ответы, как в суде: «да или нет». Надо заметить, что интервью с главой дипломатии любой страны именно в таком ключе - дело бесполезное. Не зря существует масса выражений типа: «дипломатично намекнули», «языком дипломатов» и т.д. То есть, пытаться вынудить ведущего дипломата дать ответ, которого тот не желает - бесполезно. В итоге получится нагромождение бестолковых фраз, не имеющих никакой смысловой нагрузки, наподобие: «обсудили широкий круг вопросов», «я не делаю никаких выводов, но следует иметь в виду» и прочее.
Короче говоря, журналист из высшей лиги обязан понимать, какие вопросы следует задавать главе Госдепа, а какие - бесполезно, ибо бессмысленно. В самом деле, каждую линию вопросов журналист подводил к готовности Штатов применить силу против Асада, Северной Кореи или России. Просто интересно, какого ответа он ожидал на свой вопрос: «Было, по крайней мере, одно сообщение о том, что Соединенные Штаты разработали планы возможного убийства Ким Чен Ына. Правда ли это?» Ну вот что Тиллерсон должен на это ответить? Примерно это: «Да, мы планируем его удушить, но пока не приняли решения, чем именно, капроновым шнуром или пеньковой веревкой». Или вот еще: «Вы собираетесь объявлять ультиматум Лаврову?» И Тиллерсовн такой: «Да, вот и списочек требований я специально для вас распечатал».
В общем, на тупой вопрос всегда последует не менее тупой ответ. Тем более, что почти вся острая часть вопросов никаким боком не касается главы внешнеполитического ведомства, кроме прикрытия действий основных сил. Эти вопросы относятся либо к компетенции Верховного Главнокомандующего, либо главы Пентагона. Учитывая специфику вопросов, они просто никогда не дадут никаких ответов на такие вопросы, в лучшем случае - заявят что-то постфактум.
Но несколько вещей Тиллерсон все же озвучил. Он подчеркнул, что на России лежит ответственность за применение ХО, другое дело, что он не готов четко формулировать степень этой вины. Оно и понятно, если сделать такое заявление, то за ним должны следовать неотвратимые действия - трибунал, инициация исключения РФ из ООН или начало крупномасштабной военной операции уже против России. Если что-то такое и имеется в виду, то делается либо без огласки, либо оглашается непосредственно перед началом боевых действий.
Что там будет с трибуналами и форматом ООН - увидим в недалеком будущем, но сейчас речь идет о переломе тенденции, которую создал Кремль, раздувая количество и теперь уже качество насилия. Делает он это чужими руками, окуная Европу в пучину террора и делая привычным применение не только кассетных боеприпапасов, фосфорных и вакуумных бомб, но и теперь - оружия массового поражения. Что называется, черту безнаказанно перешли и стали использовать ХО как элемент повседневных боевых действий. А ведь мировая общественность четко и строго запретила применения оружия массового поражения: химического, бактериологического и ядерного. Руками Асада Москва сняла печать запрета на применение ХО и откровенно готовится снять, руками Ына вторую печать, уже с ядерного оружия.
Никакие трибуналы или любая мастерская эквилибристика в ООН уже не могут остановить этот процесс. Это можно было сделать сразу после агрессии РФ в Грузии, но нобелевский лауреат премии Мира Барак Обама не решился отреагировать со всею жесткостью, а Европа пребывала в сладкой коме сытости и благодушия, считая, что ее это не коснется. Коснулось. Террор пришел на улицы Фрацнции, Германии, Швеции и других стран. Заметим, пока этот террор довольно скромный, с применением обычной взрывчатки, стрелкового оружия или транспортных средств. Импотенция, в отношении Асадовских атак ХО, неизбежно закончится тем, что в Париже или Мюнхене бахнет емкость с зарином. Штаты уже имели такой опыт раньше и в Нью- Йоркские высотки врезались самолеты просто с топливом и пассажирами, а ведь благодушие вполне могло обернуться куда большей катастрофой. Наверняка, специалисты Пентагона просчитали, что было бы в тот момент, занеси пилоты к себе в кабину пару-тройку контейнеров с веселым веществом.
С другой стороны, к берегам Северной Кореи уже прибыла одна ударная авиационная группа. Практика показывает, что веселье начинается почти сразу, после прибытия второй АУГ. Поэтому надо внимательно следить за составом 3-го флота США и тогда можно будет с большой долей вероятности судить об активной фазе предстоящего мероприятия. Сейчас Штаты гарантированно перехватят все, что Ын может запустить по союзникам. Но Тиллерсон еще раз подчеркнул, что целью США является денуклеаризация КНДР, а это значит либо добровольная сдача ЯО и демонтаж оборудования, для его создания, либо уничтожение всех ядерных объектов.
Что касается Сирии, то прямо пару дней назад, после переговоров президента Трампа и короля Иордании Абдаллы, в порт Акаба прибыло транспортное судно, используемое в интересах армии США «Liberty Passion». Это 12 палубная махина может за раз перевезти 6,5 тыс. автомобилей и приспособлена для перевозки танков и более легкой бронетехники. Источники из Иордании утверждают, что судно было забито военной техникой под верх. Все это разгрузилось и ушло в направлении сирийской границы. Вчера прошли сообщения, что на сирийско-иорданской границе была замечена колонна американской бронетехники, в том числе - около 20 танков.
И вот, что мы имеем. В Балтию прет возрастающий поток войск США и НАТО, к Северной Корее подтягивается ударная группировка ВМС США, в Иордании разгружается бронетехника армии США. По сирийской авиабазе отстрелялись корабли ВМС США, при этом - снесли не только «химические» самолеты, но всю систему ПВО и ювелирно обошли российские вертолеты, показав избирательность и точность, на которую россияне просто не способны.
Так вот, интервью Тиллерсона следует рассматривать именно через эти практические действия, которые прямо сейчас совершают США. Ультиматум? Зачем ультиматум?
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