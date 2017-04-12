Украина с Францией и Германией разработала проект "дорожной карты" по Донбассу и передала на изучение России, - Пристайко

Бумеранг
, fedjka - fedjka
, Ksenia VB
, Андрей Андреев a9778f9c
, Антип61
, kolja fasolja
, CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
, молоттора
, Alex Yustasu
, Røbin Hood
, VOLVO XC 70
, Frol Fedoroff
, snoopy1
, тхир
, George Dok
, Днепропетровец
, Arti Cher
, Ира Бублик
, gassab
, Ecclesiastes
, Славик Шустрик
, Георгий Юрьевич
, сергей Ткаченко e4b92edc
, Все тот же Ярослав Днепр
, DEDALiu
, Ярослав Эскола
, stt8612
, Sash Fart b42abe58
, Valery Valery 1c107eb9
, Громодянин
, Diamond
, Может быть 36f1caa4
, Олег Чоб
, Greg Rabinovich
, виталий луцюк 030674cb
, NNN
, Віктор Баранов
, Urs
, Татишо
, Serega 62
, амфаш
, Павел 44 521f088a
, Сергей Галонов
, Вовочка - много ходов очка
, циля бадминтон
, Коррадо Катани
, Judah Genius
, Slavko Ja
, слава загоровский
, Владимир Потемкин
, Де Правда
, OA
, Lvbnhj
, Ex perd
, Sergey_Belyy
, Alex_Dimitrov
, Виктор Ли a3db1a1b
, Sherbyna Genadij
, Серп и молот смерть и голод
, Паравоз
, Володимир Ніколаєць
, Саша Казнієнко
, Cerg
, Кирилл Лещенко
, Risk Analysis
, Bo Pek
, KharkovCity
, Глеб Жеглов 2578b002
, octr9k
, Василь Новоселецький
, Система Станиславского
, Андрей Жуков b738201d
, Назар Сильченко 3ddb1cc4
, Ва Ва 7c567806
, myroslav makar
, Ron Ma
, Борис Дородный af3710bc
, 1970-kva
, Алекс Меркурий
, Влад Кусков
, frosch
, Serg Onix
, East Clintwood
, гггггг 8f167685
, Дус Мытарчук
, Игас Баас
, Включаем Мозг
, sss ss 9c3461a5
, patriotukrainy
, Другua
, дима дубровский
, cimbitep
, Нестор Махно d4c6188d
, Юра 976e1d7a
, литвинус
, РоботБАндер2
, Анна Федонюк 75394ec3
, Третий армагедец
, LIN KER
, ааабббввв
, Ірландія
, Viden
, НацЕг
, Мастер Автополив
, Кирпичев
, Ming Uing b56f719d
, Пушной Зверь
, Игорь Шульга 295c16ae
, Prisma Group
, Донченко Андрей
, Роман с камнем
, sulima ivan
, Тарас Сєргєєв
, Димитрий CrimeaBandera
, Georgy Zagava
, Cтарий Кінь
, Rostyslav Komarnytsky
, vivv555777
, Николай Масло
, Zaporozec
, Владимр Святюк
, Змиевобандеровец
, Sleid
, Алексей Гусев 5bc37079
, Thinker 4a114ed1
, Инна Свеженцова
, Italian
, Семн Семнович
, раша в перде
, Галина Петренко
, Злюка Кор
, Lev Zawago
, Путлер Капут
, Джамал
, Vasily Makarenko
, Garinich
, kapper
, ВКЛ_это_мы_01
, larisa890
, Deniszpua Alexandrov
, Tierre
, Юра Амурский
, Роман Иванович 88d29025
, Фантом Два
, Чуб
, Вячеслав
, Ils ne passeront pas
, Елена Радченко
, ОМЕН
, Malker Gutman
, botoks
, Elena Goncharenko
, aquarius580 .
, Алла Новосад 5b57f84f
, Нина Юхимчук 9a734bc5
, Andrey Moskovka
, Voldemar Lopuhov
, fresh guacamole
, Dmitriy FromRiDDer
, vic-t
, Alex-KHKH-alex
, Александр Тихий
, Сергей Арт
, Viktor Smolyar
, Black Hawk
, Игорь Карпушин
, Bogdan Krasota
, Renatkz
, Маркиз
, Fox 1 b13bec2b
, Narem
, Vlad D 3e787b09
, Натёчный лёд
, кеша рун
, Tyravskyy Ruslan
, serjga
, сепаратизму смерть
, Grigoriy Balashov 237a5b3e
, Александр Фролов 903544d2
, Зоя Романюк
, Слободянюк Григорий
, Гецлаф
, Денис Коновалов 4caafe82
, Михо Медведь
George Dok, Андрей Андреев a9778f9c, Ksenia VB, kolja fasolja, молоттора, Røbin Hood, fedjka - fedjka, snoopy1, DEDALiu, NNN, Frol Fedoroff, Все тот же Ярослав Днепр, Может быть 36f1caa4, Urs, Славик Шустрик, амфаш, stt8612, Антип61, Serega 62, Ира Бублик, Коррадо Катани, KharkovCity, Ва Ва 7c567806, myroslav makar, Татишо, Slavko Ja, виталий луцюк 030674cb, Greg Rabinovich, CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!, Bo Pek, Serg Onix, Володимир Ніколаєць, тхир, Lvbnhj, Владимир Потемкин, Diamond, Юра 976e1d7a, Влад Кусков, Sash Fart b42abe58, Борис Дородный af3710bc, Роман с камнем, Ірландія, Viden, Игорь Шульга 295c16ae, Другua, Zaporozec, НацЕг, Cтарий Кінь, Sleid, Паравоз, Alex Yustasu, Путлер Капут, слава загоровский, Prisma Group, Джамал, Назар Сильченко 3ddb1cc4, Роман Иванович 88d29025, Deniszpua Alexandrov, Ming Uing b56f719d, Tierre, Де Правда, литвинус, vivv555777, Юра Амурский, 1970-kva, Фантом Два, Громодянин, sulima ivan, Віктор Баранов, larisa890, vic-t, Black Hawk, Dmitriy FromRiDDer, Ярослав Эскола, Виктор Ли a3db1a1b, Александр Фролов 903544d2
Всего на сайте: 260 писателей
Ответить
Ответить
Ответить
Валюха (юух ей в ухо- прим.автора) Матвиенко заявила о подготовке запрета продажи сим-карт через посредников
Глава Совета Федерации считает, что, запретив операторам сотовой связи продавать сим-карты через посредников, власти смогут предотвратить новые теракты
Теракт в петербургском метро еще раз доказал необходимость активизировать борьбу против нелегальной торговли сим-картами, заявила на заседании Совета Федерации глава верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко.
По ее словам, для полной победы над торговцами, которые продают сим-карты на рынках и в подземных переходах, в нарушение закона не требуя от покупателей паспортных данных, необходимо запретить операторам сотовой связи передавать сим-карты для продажи посредникам.
Обращаясь к зампреду комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Людмиле Боковой, Матвиенко потребовала не позднее чем через месяц внести в Госдуму соответствующий законопроект.
«Вам персональное поручение: построить все Министерство внутренних дел либо самой написать такой законопроект», - сказала глава Совета Федерации, призвав депутатов Госдумы в ускоренном режиме принять разработанный в верхней палате закон (цитата по «Интерфаксу»).
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/society/12/04/2017/58ee10239a7947c6a0abc87b?from=main
Ответить
Ответить
Та да...Всему свое время, горемычный слопатоед...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Экс-регионал, бывший главарь парламента так называемой "Новороссии" Олег Царев заявил, что сотрудники украинских спецслужб якобы разработали план по похищению президента РФ Владимира Путина.
Об этом Царев рассказал в интервью сепаратистскому сообществу "Сводки от ополчения Новороссии".
Бывший нардеп сослался на предполагаемое интервью бывшего главы следственного управления СБУ генерала Василия Вовка.
Царев заявил, что Путина якобы собирались выкрасть во время переговоров "нормандской четверки" в Минске. Главарь "Новороссии" утверждает, что российского президента хотели перевезти в Гаагу, но тогдашний президент США Барак Обама остановил эту операцию.
Ответить
Ещё и шутить успевает... При неработающих бумажках смерти только настоящие. Назови по-простому - х.йня,на которою всем насрать!
Ответить
Стенограмма 30-го заседания СовБеза ООН по Украине
Председатель: Какие будут предложения?
Чуркин (Россия): Можно я на стол насру?
Все: НЕТ!!!!
Чуркин: (срёт на стол перед Климкиным (Украина)) - Спасибо!
Украина: Вы видели, да?! Россия только что насрала нам на стол!
Чуркин: У вас нет доказательств!
Украина: Это была ваша задница, и из неё вылезло ваше говно!
Чуркин: Предоставьте нам факты!
Представитель США: Наши эксперты провели анализ состава вещества, моделирование координат и пришли к выводам, что это безусловно говно и насрала его Россия.
Чуркин: Предоставьте нам доказательства!
Представитель Великобритании: Это возмутительно! Говно безусловно насрала Россия. Так не может больше продолжаться.
Представитель Германии: Предлагаю обсудить возможность выражения нашей общей обеспокоенности поведением России.
Чуркин: Я накладываю вето на это решение (снова срёт на стол Украины)
Украина: Вы видели, да?! Вот опять! Россия снова насрала нам на стол, вот говно, вот жопа, вот он надевает штаны!
Председатель ООН: Если эти факты подтвердятся, мы должны будем соответствующим образом отреагировать!
Чуркин: Повторяю, предоставьте нам хоть одно доказательство!
Ответить
Чуркин: Вы так и не предоставили нам ни одного доказательтва, которое бы мы признали!
Представитель США: Спутники Пентагона зафиксировали повышение вони, исходящее со стороны России. Мы должны рассмотреть возможность лишить Россию права срать на заседании ООН!
Чуркин: Я накладываю вето на это решение (накладывает на стол Украины). У вас нет ни одного доказательства. Напротив, все многочисленные факты говорят от том, что Украина обосралась сама!
Украина: Вы видели, Россия только что насрала нам на стол опять!
Представитель Германии: Становится всё сложнее здесь находиться, мы призываем стороны к диалогу!
Чуркин: Россия хочет воспользоваться правом дополнительного выступления! (берет пластиковую обложку от папки и начинает разбрасывать ею говно на всех членов ООН) - Россия великая Держава и не позволит никому на себя давить! Вы не вправе, не предоставив ни одного факта, диктовать нам свои условия! Посмотрите лучше на себя, вы все - засранцы, сидите тут в говне, от вас воняет. Как вы можете указывать нам, как себя вести?! Спасибо за внимание (покидает зал, швырнув вымазанную папку в Председателя и сплюнув на ботинки представителя США).
Председатель ООН: Благодарю всех и каждого за вашу позицию, следующее заседание обеспокоенности по украинскому вопросу состоится, когда проветрится зал.
Автор: Kirill Bondarenko
Ответить
Ответить
Ответить