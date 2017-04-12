Нищук считает неприемлемыми высказывания певца Дорна: "Говорить, что здесь идет небольшая ссора - недопустимо"

Александр Тихий
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Но он ляпает языком по ящику, это совсем другое дело...
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Ватный сосед-заводчанин с семьей свалил в Мариуполь.Вот и весь ватный патриотизм нет-бабла едем жить к хунте.Тьфу бля аж тошно
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1. Написать заявление на имя президента Украины о выходе из украинского гражданства.
2. Дождаться указа.
3. Подать заявление на российское гражданство.
4. Получить кацапский паспорт.
5. Прийти на Соловей-ТВ и вонять там сколько угодно.
6. Бинго!
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Торгаши Центрального Рынка Симферополя:"Ааааа...кажитак?Перед Пасхой сносить рынок-это безбожно!Суки!" И тут Я понял,"скрепы треснули".
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http://uainfo.org/blognews/1491973467--chtoby-ne-vonyali-ivan-dorn-shokiroval-ukraintsev-intervyu.html
Гандорн тупо оправдывался и чуть ли не извинялся перед рашисткой журнашлюхой, что он когда-то в футболке с трезубцем вышел...
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Вашего говна кацапского у нас еще немало, даже здесь воняет тобой...
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а крымский с курицей российской - только помешает
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порівнялися
жінка побачила дерен і пропонує:
- мужик, дай дьорну за яйця!
може й Ванюші Дьорну щось смикнути?
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пусть кормится на россии - он выбрал свой путь
в Украине ему делать нечего
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только пострадавшим от обстрелов Мариуполе
Кто стрелял - неизвестно кто
Марсиане наверное
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Чтобы ему вообще запретили зарабатывать деньги в РФии?
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ватные ватаны говорят "зачем нам та гейропа, если есть абхазия", а те что менее ватные уже забивают очереди за паспортами в Херсоне.
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на 100% согласен с министром. Удивительно такое слушать спустя 3х лет войны. А этот Дорн между прочим гастролирует по Украине.
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Вот он и дал это интервью.
Лучше просто не обращать внимания.
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Весна...На улице в уборной
Портрет повешу Ваньки Дорна !
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Блять, кто такие Иван Дорн, Сэнсей и, сука, бл...ть, группа "Грибы"???? Украинцы! Хватит! Астанавитесь!
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это его выбор - накуй - это туда - на северо восток
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Также он сообщил, что не поддерживал АТО финансово. Мол, деньги выделялись на пострадавших в Мариуполе, а один из волонтеров самостоятельно распорядился средствами и купил оптические прицелы. Когда же Дорну задали вопрос по поводу его выступления на конкурсе "Новая волна" в 2014 году, когда он вышел на сцену в одежде с изображением тризубца и исполнил песню на украинском языке, он назвал это желанием "не попасть впросак".
Богдан Карпенко
9 год. ·
Іван Дорн, інтерв'ю російському журналісту (дата відео 11.04.2017)
30:47 Дорн: "Когда произошла сора двух собратьев, все младшие братья сказали нет всему от старшего брата, хотим все свое ..."
40:30 " - Многие до сих пор считают, когда вспоминают Дорна, те люди, которые смотрели государственные каналы, у них с фамилией Дорна сразу же ассоциация - это тот, кто спонсировал АТО
Дорн: Нет. Деньги давались на этих самых пострадавших в Мариуполе, когда произошел обстрел. тогда волонтерам сдавали деньги. Но один из волонтеров решил распорядиться, тот, который, собственно, писал пост, решил распорядиться этими деньгами по-другому и привселюдно меня поблагодарил за это. Вот. Я сказал: "слушай, давай как-то чето делать, потому что мне как-то неудобная ситуация получилась. Немножко вони слишком много собралось по этому поводу. Давай как-то удали пост, или скажи, как все произошло
- После этого ты помогал каким-то образом благотворительным организациям, волонтерам?
Дорн: Да, но не связанными с АТО"
43:09 (фрагмент з концерту) Дорн: "Они говорят о том, что проблемы? Проблемы в их головах, вот где эти проблемы. Пусть подавятся ими, этими проблемами раз, и навсегда. Между нами нет ничего. Нет ничего, кроме дружбы. Давайте всей Москвой передадим дружный Киеву привет. Давайте"
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Министр культуры слушает Дорна.... аль прислушивается....
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Ваня, нахуй вон там!
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артиста?!
ви, всі хто негативно про нього писали дійсно слухали цей непотріб?!)))
він такий артист як з гівна куля ...відповідно й "творчий дробок" й життєва позиція в нього ж така)
хто на таку хрень піде й буде такого слухати?! старшикласники?!)))
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