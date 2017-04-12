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Теги: Министерство культуры и туризма (275) шоу-бизнес (91) артисты (109) Нищук (94)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Нищук считает неприемлемыми высказывания певца Дорна: "Говорить, что здесь идет небольшая ссора - недопустимо"

Министр культуры Евгений Нищук считает высказывания украинского певца Ивана Дорна неприемлемыми.

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певец с пониженной социальной ответственностью
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Может и воняет,потому что в ней много таких Дорнов вонючих,которых нужно гнать сраной метлой отсюда,кацапских выблядков.
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С пониженной совестью и моралью и зачем Украине такой "певец"? Нахер он нужен,пусть хреначит в паРашу вместе с Лорак,Повалий и другими отбросами,у которых нет Родины,там такие годятся и кстати как раз в паРаше они завалят свои хлебальники и замажут говном насчет политики и войны потому что только тявкнут против Кацапстана,их сразу оттуда вышвырнут или в тюрьму посадят,а тут они языки свои развязали,твари, против своего народа.Терпеть не могу критиканов за границей и в интервью заграничным СМИ.В своей стране можно критиковать своих,а зарубежом это уже не критика, а предательство.Жаль,что многие этого не понимают из-за своей ограниченности и тупости.
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певцы поняли что за слова отвечать не нужно, вот и рысачат перед кацапами. ведущий сам похоже в шоке был. Дорну нужен бойкот!
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Ублюдочная рожа,похожая на Гончаренко с БПП.
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этому планокуру нужна пи#дюлина, а лучше несколько.
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Дорн по факту очень сильно помогал и помогает деньгами в АТО, а в интервью кацапскому журналисту сказал так, чтобы ему не перекрывали источники дохода в рфии, дохода, который идет волонтерам в АТО.
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Ты все интервью видел? А теперь про факт.... и как он сейчас помогает?
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Ну ок - наверное я не корректно написал - правильнее было бы "по словам волонтеров", ибо Дорн старается не светиться помощью АТО, ибо зарабатывает в РФ.
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Он не шпион - просто берет деньги с кацапов и отдает их нашей армии - что в этом плохого?
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Плохо, то что он говорит....Ну например, что футболку с трезубом в Юрмале он надел, что бы (в Украине) не воняли ... именно поэтому надо посмотреть это интервью..
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Кому интересно мнение певцов ? Это ,что - лучшие умы ? Они даже тексты сами не пишут.Не следует от них ожидать пророчеств.
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Даже не знал что есть такой певец. Я только Кобзона знаю.
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ты тот самый бурят, которому этот лысый х#й рад?
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блё, скажите плиз, кто такой этот Дорн? И почему украинцев должно интересовать высказывание какого-то потомка совковых жидов из бывшего Свердловска...?
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у меня в кране вода есть! у меня нет уверенности, что я должен знать, кто такой какой-то там "дорн"
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если б этот чмошник вякал на кухне, никто б не озаботился.
Но он ляпает языком по ящику, это совсем другое дело...
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Вася Куралесов‏ @ZloyEnakievec 15 ч.15 часов назад
Ватный сосед-заводчанин с семьей свалил в Мариуполь.Вот и весь ватный патриотизм нет-бабла едем жить к хунте.Тьфу бля аж тошно
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Памятка для рашистских жополизов:
1. Написать заявление на имя президента Украины о выходе из украинского гражданства.
2. Дождаться указа.
3. Подать заявление на российское гражданство.
4. Получить кацапский паспорт.
5. Прийти на Соловей-ТВ и вонять там сколько угодно.
6. Бинго!
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Д\\\емилев FR€$H‏ @AzatlikUA 13 ч.13 часов назад
Торгаши Центрального Рынка Симферополя:"Ааааа...кажитак?Перед Пасхой сносить рынок-это безбожно!Суки!" И тут Я понял,"скрепы треснули".
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"Это выступление (Новая волна 2014) называется не попасть впросак. Я подумал, что нужно поехать с украинской песней, чтобы нести культуру. Я подумал, надо выйти с трезубцем, чтобы по поводу костюма никто не вонял"

Нищук считает неприемлемыми высказывания певца Дорна: "Говорить, что здесь идет небольшая ссора - недопустимо" - Цензор.НЕТ 7231
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Ссылка на оригинальное интервью:
http://uainfo.org/blognews/1491973467--chtoby-ne-vonyali-ivan-dorn-shokiroval-ukraintsev-intervyu.html

Гандорн тупо оправдывался и чуть ли не извинялся перед рашисткой журнашлюхой, что он когда-то в футболке с трезубцем вышел...
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Як то кажуть українською, огидно від цієї гидоти.
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Какой то Нищук будет еще рассказывать, что приемлемо, что неприемлемо. Много на себя берет.
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Ты видать из тех, кто любит когда им указывают что говорить, а что нет.
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Он имеет право. Бо он генетически совершенный, чистокровно-незавезенный.
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Какая жаль. Похоже в Украине не осталось чистокровных незавезенных.)
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если бы так, тролль!
Вашего говна кацапского у нас еще немало, даже здесь воняет тобой...
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и украинский паспорт им поможет
а крымский с курицей российской - только помешает
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Это ещё раз доказывает то,что в певцы идёт(или допускается) мало патриотичных,адекватных людей,а в основном туда лезут всякие безголосые ,недоукраинцы,которые за бабло или допуск на концерты готовы мать родную сдать и продать.Дорн не представляет из себя ничего,что могло бы его хоть на йоту приблизить к культуре и искусству.Обычное быдло.
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ну да, зато министры патриоты! Насалик и Роттердам например...
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Ну мы же все хотели быть чистенькими и не шли сознательно в грязную политику.Вот и имеем результат коммунистической подготовки"политика-грязное дело" савецких мародёров,задумавших разграбление народа бывшего ссср.
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їде кацап на бричці, навантаженій дереном (рос. дёрн), а назустіч кацапка везе повну бричку яєць
порівнялися
жінка побачила дерен і пропонує:
- мужик, дай дьорну за яйця!

може й Ванюші Дьорну щось смикнути?
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Це лайно такий же співак як я космонавт. Прошу не називати "шептунів", "крикунів", "хрипунів" співаками, а просто - виконавцями.
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Артисты в большинстве своем тупенькие люди, недальновидные. И кто за язык тянет отвечать на политические вопросы, если мозг работает в творческом направлении. Ляпнут что-то, а потом жалуются. Не можешь анализировать, не ляпай языком.
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Ива́н Алекса́ндрович Дорн (укр. Іва́н Олекса́ндрович Дорн (Єрьо́мін); род. 17 октября 1988, Челябинск) - украинский певец, диджей и телеведущий. Бывший участник группы «Пара Нормальных».
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спасибо - не знаю стоит ли запоминать эту информацию
пусть кормится на россии - он выбрал свой путь
в Украине ему делать нечего
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А что плохого в том, что он берет деньги у кацапов и отдает их на помощь нашей армии в АТО?
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судя по интервью он ничего в АТО не отдает
только пострадавшим от обстрелов Мариуполе
Кто стрелял - неизвестно кто
Марсиане наверное
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А вы хотели бы, чтобы он в интервью КАЦАПСКОЙ прессе рассказал, как помогает ВСУ в АТО??
Чтобы ему вообще запретили зарабатывать деньги в РФии?
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МинПанд‏ @crimeapanda 17 ч.17 часов назад
ватные ватаны говорят "зачем нам та гейропа, если есть абхазия", а те что менее ватные уже забивают очереди за паспортами в Херсоне.
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Пуйло кстати тоже в том же духе, что мол "народы скоро помирятся"

на 100% согласен с министром. Удивительно такое слушать спустя 3х лет войны. А этот Дорн между прочим гастролирует по Украине.
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Тут может быть все довольно банально - после выступления Дорна в футболке с трезубцем и утечки инфы от волонтеров о том, что Дорн очень сильно им помогает деньгами для АТО - Дорну начали перекрывать кислород в РФ, где он в основном зарабатывал всегда.
Вот он и дал это интервью.
Лучше просто не обращать внимания.
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Нищук считает неприемлемыми высказывания певца Дорна: "Говорить, что здесь идет небольшая ссора - недопустимо" - Цензор.НЕТ 255
Весна...На улице в уборной
Портрет повешу Ваньки Дорна !
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Старшина Запаса‏ @StarshinaZapasa 36 мин.36 минут назад
Блять, кто такие Иван Дорн, Сэнсей и, сука, бл...ть, группа "Грибы"???? Украинцы! Хватит! Астанавитесь!
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Я не знаю шо воно такое этот дорн... Я знаю, что у кацапов дорн где нибудь сидел или где нибудь его отпевали...
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Дорн - инструмент для поверхностного дорнования. Основным рабочим элементом дорна является зуб. По характеру работы зубьев (в условиях скольжения или условиях качения) дорны разделяют на дорны качения и дорны скольжения. Дорны могут быть однозубые и многозубые, цельные и набранные из отдельных зубьев.

Нищук считает неприемлемыми высказывания певца Дорна: "Говорить, что здесь идет небольшая ссора - недопустимо" - Цензор.НЕТ 2065
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Нищук пусть поинтересуется сколько Дорн отправил и отправляет денег на армию. за красивыми и правильными словами наших министров прячутся неприглядные делишки... нашли виновного? не эти ли министры торгуют с роисей и недореспубликами? все это соевое дерьмо надоело
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Озлобленному быдлу нужны враги народа, власть им их находит. А то не ровен час, на легитимных набросятся.
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это ты верно про мордву и кремлевских карликов задвинул, возьми с полки пирожок...
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судя по интервью - он открестился от своей помощи
это его выбор - накуй - это туда - на северо восток
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Трубадур не обовязково повинен мати інтелект. Ванюша Дурн, саме з таких, не приділяйте великої уваги його балачкам.
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нет, просто за бабки отсосал у русни. В чем сила, брат? В деньгах...
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бажання всидіти на двох стільцях робить тебе жалюгідним
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Боится чувак, что закроют дорожку на расею для гастролей..... Помню только одно хорошее, что он сделал- вышел на сцену в футболке с тризубом..... Помогал войнам АТО- под вопросом. Теперь этот вот бред про "ссору" в 10 тысяч украинских сметрей ..... Думаю, это потому, что Дорн имеет на рахе такую популярность, которой не имеет и никогда иметь не будет ни в Украине, ни где-либо ещё. Ибо "ТАЛАНТА" там- НОЛЬ! Нищук, не пиарь этого клоуна-пингвина.
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Этим дерьмом, простите Дорном в Буковеле все уши прожужали. К сожалению обычное пророссийское дерьмо.
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Ссора двух братьев: блогеров возмутили слова Дорна об отношениях Украины и РФ


Также он сообщил, что не поддерживал АТО финансово. Мол, деньги выделялись на пострадавших в Мариуполе, а один из волонтеров самостоятельно распорядился средствами и купил оптические прицелы. Когда же Дорну задали вопрос по поводу его выступления на конкурсе "Новая волна" в 2014 году, когда он вышел на сцену в одежде с изображением тризубца и исполнил песню на украинском языке, он назвал это желанием "не попасть впросак".



Богдан Карпенко
9 год. ·

Іван Дорн, інтерв'ю російському журналісту (дата відео 11.04.2017)
30:47 Дорн: "Когда произошла сора двух собратьев, все младшие братья сказали нет всему от старшего брата, хотим все свое ..."
40:30 " - Многие до сих пор считают, когда вспоминают Дорна, те люди, которые смотрели государственные каналы, у них с фамилией Дорна сразу же ассоциация - это тот, кто спонсировал АТО
Дорн: Нет. Деньги давались на этих самых пострадавших в Мариуполе, когда произошел обстрел. тогда волонтерам сдавали деньги. Но один из волонтеров решил распорядиться, тот, который, собственно, писал пост, решил распорядиться этими деньгами по-другому и привселюдно меня поблагодарил за это. Вот. Я сказал: "слушай, давай как-то чето делать, потому что мне как-то неудобная ситуация получилась. Немножко вони слишком много собралось по этому поводу. Давай как-то удали пост, или скажи, как все произошло
- После этого ты помогал каким-то образом благотворительным организациям, волонтерам?
Дорн: Да, но не связанными с АТО"
43:09 (фрагмент з концерту) Дорн: "Они говорят о том, что проблемы? Проблемы в их головах, вот где эти проблемы. Пусть подавятся ими, этими проблемами раз, и навсегда. Между нами нет ничего. Нет ничего, кроме дружбы. Давайте всей Москвой передадим дружный Киеву привет. Давайте"
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Нищук считает неприемлемыми высказывания певца Дорна: "Говорить, что здесь идет небольшая ссора - недопустимо"

Министр культуры слушает Дорна.... аль прислушивается....
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Хм... Настоящее имя Иван Ерёмин, родился в Челябинске
Ваня, нахуй вон там!
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а чого стільки негативних відгуків про артиста?!
ви, всі хто негативно про нього писали дійсно слухали цей непотріб?!)))
він такий артист як з гівна куля ...відповідно й "творчий дробок" й життєва позиція в нього ж така)
хто на таку хрень піде й буде такого слухати?! старшикласники?!)))
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Цензор.НЕТФорум УкраиныНищук считает неприемлемыми высказывания певца Дорна: "Говорить, что здесь идет небольшая ссора - недопустимо"
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