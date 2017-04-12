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Теги: дороги (1656) Кабмин (10131) Гройсман (2792) заседание правительства (36)
Тему создал: редактор новостей

"Я хочу знать, где прошлогодний асфальт сошел вместе со снегом, чтобы те, кто проводил работы, понесли ответственность", - Гройсман. ВИДЕО

Премьер-министр потребовал привлечь к ответственности тех, кто провел некачественный ремонт дорог в прошлом году.

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грося хочет знать - все ли правильно распилили средства, чтобы выделить новые... А то вдруг кто сделал качественно.. не оправдал доверия и создал "нездоровый" пример.
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Це заяви для лохів, проблема не в якості робіт а в технології ямкового ремонту! Не може бути якісного ямкового ремонту дороги! Ну це неможливо в принципі! Ямковий ремонт це тимчасове відновлення дорожнього полотна до реконструкції дороги! Ямковий ремонт не відновлює асфальто-бетонне покриття, а лише робить його рівнішим, щоб колеса не відвалювались. Тріщини та дірки в асфальті лишаються, їх неможливо заробити ямковим ремонтом, тільки повною заміною всього полотна на всю ширину проїжджої частини з відновленням подушки та форми дорожного насипу і узбіччя!
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Хочется ему сказать: "Гройсман! Возьми атлас автомобильных дорог Украины, ткни пальцем и не промажешь."
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Не надо звездеть! Прошлогодний со снегом не сошел, а сошел позапрошлогодний!
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А ну да, какой еще прошлогодний?! В прошлом году кроме Киева нигде не ремонтировали
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Я, мабуть, живу в іншому Києві, бо крім вул.Глушкова, я більше ніде не бачила ремонту доріг!
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А я и не говорил про весь Киев.
Ну если в Киеве всего одну улицу ремонтировали, то можете представить как их ремонтировали в других городах!!!
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Насправді багато доріг відремонтували. Мости підлатали. Патона переасфальтували. Південний трохи підлатали ну і стики зробили(поганенько). Але основна частина залишається в жахливому стані. Та і багато підлатаних доріг з відлигою мабуть стали ще гірше... Тому не так і помітно. А якщо по правді то все через ж.у зробили.
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Ремонтировали. У нас в Бориспольском районе ремонтировали. Не надо звиздеть, и асфальт не сошел. Первый раз за 30 лет сделали более менее нормальный ремонт.
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это и есть реальный "управленческий" уровень недоучившегося ПТУшника Ггойсмана - следить за состоянием асфальта
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Гойсман напомнил "начальника подотдела очистки Киева от бродячих животных" в натуре
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Так. Не варто прем'єрові зачіпати цю болючу тему. Він напевно не знає, що хоча б для підтримання автошляхів в ямково-поремонтованому стані потрібно кілька мільярдів доларів щороку реально вкладати в ремонт без розпилу. А щоб поступово покращувати - в кілька разів більше. Але з "реформованої" економіки таких грошей не отримати, і без відкатів нічого тут не побудувати. І жоден інвестор ззовні в цю чорну діру нічого не принесе.
То ж висновок очевидний: або лишаємось зовсім без доріг, або змінюємо систему разом з її провідниками.
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Проще назвать где не сошел. На Бориспольской трассе.
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Не звизди. Каждый день ежжу по этой трасе, ямыщ нет, есть местами пробои.
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Грося,снег растаял и испарился.И утянул за собой асфальт. Никто не виноват.Делай как и прежде.У тебя получается.
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у местных властей есть свои фирмы которые и ложат этот асфальт контроль будет еще тот
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Ага! Щас. Они умные. В Запорожье, например, укладывала асфальт фирма из...Донецка)
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судя по риторике винницкого додика дело действительно идет к выборам))
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у нас перед выборами положили 3 км идеальной дороги - за зиму даже трещинки нет. как новая.
а до и после гавно опять латают латку на латку. а на ту латку еще латку.
половину дырок пропускают - пару дождей - на их месте снова яма.
долбо%бизм короче.
вымывание бабла. ничего не меняется
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Всюдысучий премьер! Во как весной его обострило! Ньсмейкер намбер ВАН!
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Как интересно!
Господа студенты, посмотрите на фотографию - на срезе отчетливо видно три культурно-исторических слоя. С помощью замеров толщины и радиоуглеродного анализа можно с большой степенью достоверности установить временные периоды существования и переходов культурных эпох.
Так же, по толщине и составу межслойных отложений вы можете составить себе представление о периодах межцарствования и смуты в переходные периоды.
Попрошу всех студентов на лабораторных работах отработать и выполнить процедуру взятия образцов срезов по культурным слоям и составить карту отложений.
На следующем занятии мы будем заниматься спектрографическим анализом отложений и составлять временную карту появления и исчезновения специфических промышленных химических включений в отложения и на основании данных фактов строить схему упадка и разорения близлижащих к раскопкам промышленных предприятий.
Спасибо за внимание, лекция закончена.
У кого есть вопросы?
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Посадить бы Гройсмана в Ланос да прокатить с ветерком по нашим дорогам местного значения... Ну, или хотя бы просто посадить...
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А почему в Ланос?Взять из личного автопарка самую дорогую машинку Гройси,за руль посадить каскадёра,а Гройсю рядом,и вперёд по ямам на скорости не меньше 100 км/час,у Гройси будет инфаркт
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- А почему в Ланос?
- Ну, может ему через пятую точку дойдет плачевное состояние наших дорог, если через голову не доходит. Да и ощущение, когда приближаешься к яме, а дно ее не видно, понимаешь, что сейчас будет минус колесо, а подушки безопасности-то нету! А у дорогих машин - диаметр колес - это вам не 13 ланосовских дюймов, да и ширина побольше многих выбоин. Плюс система пассивной безопасности дает неплохие шансы выжить в случае аварии. Да и дорогие эти машины для нас, эти упыри на ворованные деньги себе еще накупят.
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Вася Куралесов‏ @ZloyEnakievec 15 ч.15 часов назад
Ватный сосед-заводчанин с семьей свалил в Мариуполь.Вот и весь ватный патриотизм нет-бабла едем жить к хунте.Тьфу бля аж тошно
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Гройся,большая часть этого асфальта лежит на твоих счетах в офшорах в виде вечно зелёных денег
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Видать какой то район скрысил не донёс откат . Теперь Гнойсман будет типа смотреть проверять качество покрытия.
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воно не прикидається дурником,воно нас за дурнів має.
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Грося, скоро гробки. Приведи в порядок дороги - могилу наших налогов и акцизов.
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"Я хочу знать, где прошлогодний асфальт сошел вместе со снегом, чтобы те, кто проводил работы, понесли ответственность", - Гройсман - Цензор.НЕТ 856

Это, когда асфальтоукладчик снизу работает....
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Не троль! Это оттаяла вечная мерзлота в россии.
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Наш Карлсон только по воздуху передвигается. Спуститесь на землю, проедьтесь, Гройсман и ощутите пятой точкой качество дорог...
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Но на горбатом или Смарте - с Мерса как то все очень хорошо.
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Он на БТРе проедет и скажет, мол, нормальная работа проведена, кратеры преодолимы)
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"Я хочу знать, где прошлогодний асфальт сошел вместе со снегом, чтобы те, кто проводил работы, понесли ответственность" - сказал Гройсман, под руководством Порошенко и с помощью Яценюка, приведший Украину к первому месту в мире по коррупции.
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Неправда. Украина была коррумпирована при Януковиче, а теперь никто взяток не берет.
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К власти после Майдана пришли уже полностью конченые мрази . Папередники та же воровали , но что то строили. Это сплощные импотенты мародеры и предатели . Только брешут , воруют Мясо с фронта и лижут сраку Ху... лу Педафилу. Особенно это безграмотное убоище Фафик Гнойсман и недоношенный Петя с идиотом Кананенком .
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вот бы тебя поставили, было бы счастье вселенское всей украине. Еге ж? находятся же такие пиздаболы
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Мукачево - Хуст - Шаяни !!!!!!!! В Десні на танкодромі краща дорога !!!!!!!!
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да никого он не привлечет
все єто ворье - его же подельники
ну а громче всех "держи вора", как известно, кричит сам вор
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https://www.youtube.com/watch?v=jxsONz8KyR0 еду к теще и плачу
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А ВОТ КАК ИНТЕРЕСНО ......... https://realist.online/news/ukraina-poobeshala-mvf-vvesti-abonplatu-za-centralizovannoe-otoplenie ...... ШОБЛА СКОТОВ.
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А асфальт и не сходил, его просто нет, априори !!!!
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Тоже правильное решение, зачем экологию портить.
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Положи ладошку на карту Украины...не ошибешься.
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в КИЕВЕ !!!
надо только проехать на 10км от грушевского по округе
вопрос не где!а вопрос кто! на соклько! и заставить за свой счет переделать!
апотмоу что те кто делает должны нести МТАЕРИАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ !
те кто не может не должны делать дороги вот и все.
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Под Винницей пусть посмотрит, - со стороны Немирова, и на Хмельницкий трасса, и кто ж её там делал, и кто ж там бабло зарабатывает???
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чисто жидовская риторика свидетельствует о полном отсутствии системности в работе этого додика. в роли пожарника вроде всегда на виду и всегда при деле... еще и разгильдяев типа щемишь - ну чем не красава-премьер? да только его личное катастрофическое убожество - в абсолютном непонимании своей роли на этом посту в качестве организатора и координатора и только потом контролера и карателя виновных.
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А за капремонт Одесской трассы деньги вернуть не хотите? После этого капремонта за два года она уже дырявая и в сплошных нашлепках. И не хрен на джипах ездить - сядьте на Смарт и сразу увидите качество, никаких комиссий не надо. Новообуховская по внешнему виду выглядит лучше, а по сути - та же стиральная доска.
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А разве не на Одесской трассе Миша Саакашвили пиарился - типа нашел деньги и построил дорогу европейского класса?
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Щоб асфальт не сходив разом зі снігом, потрібно будувати дороги з нуля, витримуючи всі вимоги технології. А так виходить тільки пиріг у кілька шарів, а подушка дороги ніяка.
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Тернопіль-Львів,Тернопіль-Франківськ,Тернопіль-Чернівці...горбата дорога...ями ремонтують кожен місяць...поки ви не почнете важити фури і штрафувати за нереальні перегрузи,можете дороги не робити,а зразу ті гроші вести у панами...рехворматори недоучені...
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івано-франківськ - львів,дорогу недавно шикарную сделали,просто тернополь очень переферийный городок,никому оно не надо
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Цензор.НЕТФорум Украины"Я хочу знать, где прошлогодний асфальт сошел вместе со снегом, чтобы те, кто проводил работы, понесли ответственность", - Гройсман. ВИДЕО
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