"Я хочу знать, где прошлогодний асфальт сошел вместе со снегом, чтобы те, кто проводил работы, понесли ответственность", - Гройсман. ВИДЕО

Александр Тихий
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, Паравоз
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, философ
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, Крысолов
, Khmelnitskiy
, Aleksey Nosulenko
, J5X5 name
, vigo
, Dnepr forever
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, Baks13
, Веня Феня
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, Алексей Вовченко f033f386
, Глеб Жеглов 2578b002
, RR
, Алег Федоров
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, Владимир a57e9a74
, Ким Чен Ир
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, Антип61
, Alex_Dimitrov
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, Miko R 798886a8
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, I Am 644f2298
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, к 935
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, larisa890
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, Vitaly Ytsuken
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, Small Jerboa
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, ullu-tau
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, Сергей 46a07dfb
, Berko Berko
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, Andrey Shevchenko f5154a7a
, Vlad Pr
, Nepran Lagidnyi
, уаыау
, CА
, Magua Guronian
, Герхард
, Me
, Алекс Борис
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, Андрей Бигма
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, укропбандерівець
, Дмитрий Ч
, ввп пнх
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, Игорь Курикін
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, ALEX 13 fb91baed
, Андрей 66
, vic-t
, дератизатор
, Андрей Беляев d04c53fc
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, Василь Таранович
, Гецлаф
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, Игорь Хирскл
, Ростислав Мельник
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, Путлер Вовочка
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Ну если в Киеве всего одну улицу ремонтировали, то можете представить как их ремонтировали в других городах!!!
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То ж висновок очевидний: або лишаємось зовсім без доріг, або змінюємо систему разом з її провідниками.
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а до и после гавно опять латают латку на латку. а на ту латку еще латку.
половину дырок пропускают - пару дождей - на их месте снова яма.
долбо%бизм короче.
вымывание бабла. ничего не меняется
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Господа студенты, посмотрите на фотографию - на срезе отчетливо видно три культурно-исторических слоя. С помощью замеров толщины и радиоуглеродного анализа можно с большой степенью достоверности установить временные периоды существования и переходов культурных эпох.
Так же, по толщине и составу межслойных отложений вы можете составить себе представление о периодах межцарствования и смуты в переходные периоды.
Попрошу всех студентов на лабораторных работах отработать и выполнить процедуру взятия образцов срезов по культурным слоям и составить карту отложений.
На следующем занятии мы будем заниматься спектрографическим анализом отложений и составлять временную карту появления и исчезновения специфических промышленных химических включений в отложения и на основании данных фактов строить схему упадка и разорения близлижащих к раскопкам промышленных предприятий.
Спасибо за внимание, лекция закончена.
У кого есть вопросы?
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- Ну, может ему через пятую точку дойдет плачевное состояние наших дорог, если через голову не доходит. Да и ощущение, когда приближаешься к яме, а дно ее не видно, понимаешь, что сейчас будет минус колесо, а подушки безопасности-то нету! А у дорогих машин - диаметр колес - это вам не 13 ланосовских дюймов, да и ширина побольше многих выбоин. Плюс система пассивной безопасности дает неплохие шансы выжить в случае аварии. Да и дорогие эти машины для нас, эти упыри на ворованные деньги себе еще накупят.
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Ватный сосед-заводчанин с семьей свалил в Мариуполь.Вот и весь ватный патриотизм нет-бабла едем жить к хунте.Тьфу бля аж тошно
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Это, когда асфальтоукладчик снизу работает....
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все єто ворье - его же подельники
ну а громче всех "держи вора", как известно, кричит сам вор
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надо только проехать на 10км от грушевского по округе
вопрос не где!а вопрос кто! на соклько! и заставить за свой счет переделать!
апотмоу что те кто делает должны нести МТАЕРИАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ !
те кто не может не должны делать дороги вот и все.
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#deasfalt
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