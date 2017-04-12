EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Взрыв в питерском метро Приговор генералу Назарову Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа
 Форум Украины(593874)
  771  41
Материалы по теме:  День Победы Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Теги: День Победы (987) Донбасс (14056) Тымчук (1387) Захарченко Александр (170)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Боевики планируют осуществить провокации на 9 мая в прифронтовой зоне, контролируемой Украиной, - ИС

В администрации главаря "ДНР" А.Захарченко прошло совещание по активизации "информационной работы с населением оккупированных Украиной территорий" в преддверии 9 мая.

 читать источник
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Потрібно йти у наступ на 9 травня і перемагати ворога в бою, а не бздіти що будуть провокації в тилу. В тилу не буде провокацій якщо сепари та терористи ОРДЛО будуть рятувати свої дупи втечею в РФ, а не будуть проводити наради як їм влаштувати провокації в Україні! До 9 травня потрібно ліквідувати всіх учасників наради і не буде жодних провокацій!
 показать весь комментарий
Ответить
 
поэтому сепарню не пакуют,а охраняют? как в Одессе 10 числа?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Порошенко і Верховна Рада мають дати Народу дозвіл вішати та різати просто на вулицях коммуняк та сєпарів разом з їхніми сім'ями!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Боевики в любой момент могут любую гадость выкинуть.И причем тут праздники.Нужно быть готовым к отпору всегда.И днем и ночью.В холод и жару. А советские привязки к датам - тупость.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ялта вата весеннее осложнения психики !!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=CJgpOjSd_PA
 показать весь комментарий
Ответить
 
Репетируют реконструкцию к 9 мая, видимо.
И...что?))
 показать весь комментарий
Ответить
 
На дворе 21век, а ватники всё со штыками бегают. Совкодрочеры мля.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну у нас ведь тоже проводят реконструкции боев украинских казаков, с саблями и шашками.
Не с лазерными бластерами же бегать. На то она и реконструкция.
В этом году была реконструкция во Львове. Бой под Крутами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да, но не на пляже же бегать со штыками и шашками, где люди отдыхают!
Е..нутым нет покоя!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Еще холодно отдыхать, хотя некоторые уже загорают..и попы морозят)))
В Крыму абрикосы отцвели, но сейчас не теплее чем у нас, в центральной Украине.
 показать весь комментарий
Ответить
 
СЕНСАЦИЯ. КАЗАХСТАН ОТКАЗАЛСЯ ОТ РУССКОГО АЛФАВИТА.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил правительству начать подготовку к переходу казахского алфавита на латиницу. Об этом сам президент сообщил в статье за своим авторством в газете "Егемен Казахстан", передает Русская служба ВВС.
"Мы начнем подготовительную работу. Правительство должно составить график для перехода казахского языка на латиницу, - пишет Назарбаев. - До конца 2017 года после консультаций с учеными и представителями общественности должен быть разработан единый стандарт нового казахского алфавита и графики на латинице".
Переход на латиницу планируется завершить к 2025 году.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ракетный щит Украины восстанавливается - Секретатарь СНБО Александр Турчинов.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов рассказал о восстановлении ракетного щита Украины.
"Украинские ученые и конструкторы являются признанными в мире авторитетами в области ракето- и авиастроения. Предприятия отечественного авиационно-космического комплекса... реализуют национальные геополитические интересы", - говорится в заявлении Турчинова по случаю праздника работников ракетно-космической отрасли Украины.
По его мнению, сейчас страна утверждается на мировой арене как современная космическая и авиационная держава.
"Достигнуты стратегические успехи в производстве современных самолетов и ракетных комплексов, которые не уступают лучшим мировым аналогам. Восстанавливается ракетный щит Украины", - отметил секретарь СНБО.http://nv.ua/ukraine/events/raketnyj-shchit-ukrainy-vosstanavlivaetsja-turchinov-966163.html
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Боевики планируют осуществить провокации на 9 мая в прифронтовой зоне, контролируемой Украиной, - ИС

Мэйби не только в прифронтовой.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нарот Бамбаса и Лугандона в годы второй мировой наиболее рьяно и преданно полицайствовал, достаточно этой темой чуть-чуть поинтересоваться. Кое-какой деятельностью против немцев там ОУНовское подполье занималось, а обыватели как раз под немцев прогибались в основном, что, впрочем, эти гордые "наколенинепоставят" всегда делают наиболее успешно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кто нибудь должен им сообщить, что немцы ушли! Давно ушли !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
странно, что сам рулончик не в колорадских цветах
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
только меня бесит, что боевики,а не роисянские наемники?

Боевики планируют осуществить провокации на 9 мая в прифронтовой зоне, контролируемой Украиной- как то режет слух... соевые активно заминают тему внешней агрессии, войны и разрухи, не дай Бог не дадут кредитов...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ты права. И такое не первый раз. Цензор, хватит ластиться к убийцам и предателям Украины!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Алёна Попова‏Подлинная учетная запись @alyonapopova

В мае 2008 Газпром ($345 млрд) был в два раза дороже Google ($170 млрд). Теперь Газпром ($52 млрд) в 11 раз дешевле Google ($575 млрд)
 показать весь комментарий
Ответить
 
шкодую через непрофесійність наших,українських спеціальних служб через неспроможність викликати низкою дій потрібну Україні реакцію.Відсутність бажання діяти на користь Україні - теж непрофесійність.Нехай закопують та викопують іржаві набої.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кто теперь на Донецке 9 мая будет на парде дидаваивалинов вместо Киви и Матасролы вату развлекать?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Павлов, він же Моторола, був справжнім русскім. Носієм русской культури, взірцем руссково.
І обожнював, як справжній русскій, редьку, вона ж ;рєпа;.
Так от, оскільки газоутворення від рєпи тої рєпи страшенне, не варто йому було в ліфті пердіти. А вже курити так і взагалі було зайвим.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныБоевики планируют осуществить провокации на 9 мая в прифронтовой зоне, контролируемой Украиной, - ИС
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
философ, Index_Dias, Другua, Фантом Два, 2Ghfdlf, Паравоз, Dnepr forever, (unknown) f675ef15, майор швейк, Alex_Dimitrov, Kristobal Juan, Serega 62, SergTranscarpathian, Сергей Галонов, Владимир a57e9a74, Italian, Ivan2014, Tierre, А П 6d5dcd2e, vadyan, larisa890, I Am 644f2298, Сергей1500900, Змиевобандеровец, к 935, Гундяй Крестовоздвиженский, Костянтин Болтівець, Baks13, Гельдрих, Евгений Калашников, vigo, Igor L, Антип61, gassab, Губернатор Боронео, Луиза Тумбочкина, Паровоз на Соломенке, Сергей 46a07dfb, Nevertrust, Aleksey Nosulenko, Ivan Savelev, Филипп Филиппович Преображенск, Fox 1 b13bec2b, Путлер Капут, Арслан, Панас Рудченко, Маркиз, Вячеслав Хлюпин, Cuculechka Podilska, Vlad Pr, sergik, Draku Lesku, Andrey Shevchenko f5154a7a, Глеб Жеглов 2578b002, RR, Miko R 798886a8, Bander_ua, Nov, регистратор2, Magua Guronian, ввп пнх, 5 копійок, vivv555777, Mikola Ivanov, Ivan Pidbujpata, Александр Тихий, константен, Михайло Козочкін, Алег Федоров, Яков1, Ира Бублик, East Clintwood, дератизатор, Игорь Курикін, Олєкса Моцкаль, Irina Ivanova 6fdace9a, Грішний Зануда, J5X5 name, Андрей Беляев d04c53fc, Шагай Правой
 Всего на сайте: 251 писатель
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти