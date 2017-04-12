Боевики планируют осуществить провокации на 9 мая в прифронтовой зоне, контролируемой Украиной, - ИС

Александр Тихий
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, Вовочка - много ходов очка
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, майор швейк
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, Паравоз
, Italian
, Index_Dias
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, Крысолов
, Khmelnitskiy
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, Baks13
, Веня Феня
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, Алексей Вовченко f033f386
, Глеб Жеглов 2578b002
, RR
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, SergTranscarpathian
, Шагай Правой
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, Владимир a57e9a74
, Ким Чен Ир
, (unknown) f675ef15
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, Мирослав Грабовський
, gassab
, Антип61
, Alex_Dimitrov
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, Miko R 798886a8
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, I Am 644f2298
, Губернатор Боронео
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, vadyan
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, Олександр Дніпро
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, к 935
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, Гундяй Крестовоздвиженский
, larisa890
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, Sash Fart b42abe58
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, wild caucasian
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, Vitaly Ytsuken
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, ullu-tau
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, уаыау
, CА
, Magua Guronian
, Герхард
, Me
, Алекс Борис
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, Bander_ua
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, Олєкса Моцкаль
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, Яков1
, court CHG
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, East Clintwood
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, Игорь Курикін
, Дядько
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, ALEX 13 fb91baed
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, Сведомый_рембо
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, Гецлаф
, VOLVO XC 70
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, KharkovCity
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, победа за нами100
, Ва Ва 7c567806
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, Ростислав Мельник
, Валера Филатов a5d4b156
, жорик охара
, Путлер Вовочка
, Vladislav V
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https://www.youtube.com/watch?v=CJgpOjSd_PA
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И...что?))
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Не с лазерными бластерами же бегать. На то она и реконструкция.
В этом году была реконструкция во Львове. Бой под Крутами.
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Е..нутым нет покоя!
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В Крыму абрикосы отцвели, но сейчас не теплее чем у нас, в центральной Украине.
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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил правительству начать подготовку к переходу казахского алфавита на латиницу. Об этом сам президент сообщил в статье за своим авторством в газете "Егемен Казахстан", передает Русская служба ВВС.
"Мы начнем подготовительную работу. Правительство должно составить график для перехода казахского языка на латиницу, - пишет Назарбаев. - До конца 2017 года после консультаций с учеными и представителями общественности должен быть разработан единый стандарт нового казахского алфавита и графики на латинице".
Переход на латиницу планируется завершить к 2025 году.
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Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов рассказал о восстановлении ракетного щита Украины.
"Украинские ученые и конструкторы являются признанными в мире авторитетами в области ракето- и авиастроения. Предприятия отечественного авиационно-космического комплекса... реализуют национальные геополитические интересы", - говорится в заявлении Турчинова по случаю праздника работников ракетно-космической отрасли Украины.
По его мнению, сейчас страна утверждается на мировой арене как современная космическая и авиационная держава.
"Достигнуты стратегические успехи в производстве современных самолетов и ракетных комплексов, которые не уступают лучшим мировым аналогам. Восстанавливается ракетный щит Украины", - отметил секретарь СНБО.http://nv.ua/ukraine/events/raketnyj-shchit-ukrainy-vosstanavlivaetsja-turchinov-966163.html
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Мэйби не только в прифронтовой.....
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Боевики планируют осуществить провокации на 9 мая в прифронтовой зоне, контролируемой Украиной- как то режет слух... соевые активно заминают тему внешней агрессии, войны и разрухи, не дай Бог не дадут кредитов...
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https://informnapalm.org/29616-razvedchika-s-7-j-v-bazy-sdal-bulterer/
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В мае 2008 Газпром ($345 млрд) был в два раза дороже Google ($170 млрд). Теперь Газпром ($52 млрд) в 11 раз дешевле Google ($575 млрд)
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І обожнював, як справжній русскій, редьку, вона ж ;рєпа;.
Так от, оскільки газоутворення від рєпи тої рєпи страшенне, не варто йому було в ліфті пердіти. А вже курити так і взагалі було зайвим.
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