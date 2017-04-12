Работники двух предприятий на Луганщине готовят забастовку. Активистов уже предупредили о "жестких репрессивных мерах", - ГУР

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кормильцы куевы
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и информировали нас
о том, что дескать на колени
не станет никогда Донбасс
на этих крикунов глядели
качая молча головой
считали, что Донбасс на деле
хоть полудурок, но ведь свой...
и так кричал Донбасс годами
но вот настали времена
чтоб подтвердить слова делами
когда в твой дом пришла война
могучий Харьков отстояли
и Николаев не сломлён
и про Одессу все слыхали
как нечисть там сожгли огнём
а вот Донбасс хоть понтовался
когда о гордости кричал
на деле жидким оказался
и молча на колени стал
вот так вот жителей Донбасса
легко нагнули чужаки
борцы за русский мир с Кавказа
и ряженые казаки
затем бандеровцев прислали
они совместно с ВСУ
прогнав чужих донбассу дали
бандеровскую колбасу
на это улыбнувшись кисло
и даже позы не сменив
гуманитарную сосиску
Донбасс за щёку заглотил!
отныне двух не будет мнений
я в этом свято убеждён
Донбасс не просто на коленях,
он был терпилою рождён!
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www.youtube.com/watch?v=gW6vuyeKRmc
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Северную Корею отключили от системы расчетов SWIFT. минус ещё один легитимный. и их осталось трое. птн, асад и иран.
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Казахстан официально переходит с кириллицы на латинку Казахобандеровцы какие-то
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Если бы не оранжевое ворье, Кучма 15 лет назад начинал окучивать этот вопрос...
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Второе, вообще то, кириллица - то вовсе не "исконнорусское"
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Сорри за плохой английский.
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живетдвигается, стоит с идиотскими плакатами, ходит на выборы, а хозяин давно мертв. Нет внутри никого. Пздц жуть.
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https://www.youtube.com/watch?v=CJgpOjSd_PA
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заслужили уже!!!!
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правду говрят!
МЫ ЦЕНИМ ТОЛЬКО КОГДА ТЕРЯЕМ !!!
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Турчинов, дай каманду!
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