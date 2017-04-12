В Хмельницком полиция ликвидировала подпольное казино: при обыске в потолке найдено более четверти миллиона гривен. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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как там о поручике:
...
"...а вы когда нибудь кормили лошадь с руки ? ..."
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Для кого цей цирк ?
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как только наркота или казино - так там сразу сбу...
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В Харькове, за последние несколько месяцев, возле м. "Г. труда" количество залов игровых автоматов
увеличилось с 1 шт. до 6. И они отнюдь не скрываются в подполье.
Также опять пооткрывались все ганделыки с бодягой, которые после массового отравления месяца полтора не работали.
А менты рассказывают, как космические корабли бороздят просторы нашей родины.
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Один зал ігрових автоматів працює біля військового комісаріату, вище по вулиці Проскурівського підпілля (метрів100) - інший. Власники казино навіть двері не закривають - за все заплачено.
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