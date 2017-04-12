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Теги: игорный бизнес (283) казино (120) Нацполиция (6874) Хмельницкий (301)
Тему создал: Цензор.НЕТ

В Хмельницком полиция ликвидировала подпольное казино: при обыске в потолке найдено более четверти миллиона гривен. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Хмельницком сотрудники управления защиты экономики областного управления Национальной полиции совместно с СБУ и прокуратурой выявили и прекратили деятельность подпольного казино.

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Деканоидзе обратилась к украинцам: Власть дурит Вас. Они использовали нас как козлов для прикрытия страшной коррупции
https://bbcccnn.com.ua/polityka/dekanoydze-obratylas-k-ukrayntsam-vlast-duryt-vas-ony-yspolzovaly-nas-kak-kozlov-dlya-prykrytyya-strashnoj-korruptsyy/
В Хмельницком полиция ликвидировала подпольное казино: при обыске в потолке найдено более четверти миллиона гривен - Цензор.НЕТ 4939
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Это только сейчас она прозрела? Неужели такая глупая была или когда у власти с руки ела то помалкивала?
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улыбнуло...
как там о поручике:
...
"...а вы когда нибудь кормили лошадь с руки ? ..."
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Младшой сАбаков наверно а этом казино проигрался?
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Рогулі, у нас в Хмельницькому в центрі мінімум 10 точок з казино, які кришує прокуратура, сбу та мвс.
Для кого цей цирк ?
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в Києві біля мене 2 працюють ,мабуть вчасно платять.
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что интересно:
как только наркота или казино - так там сразу сбу...
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У Львові на кожному кроці ці "підпільні" казино, і їх кількість росте в геометричній прогресії. Поліція ходить біля цих казино і виганяє з бордюрів бабульок з молоком.
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Показуха.
В Харькове, за последние несколько месяцев, возле м. "Г. труда" количество залов игровых автоматов
увеличилось с 1 шт. до 6. И они отнюдь не скрываются в подполье.
Также опять пооткрывались все ганделыки с бодягой, которые после массового отравления месяца полтора не работали.
А менты рассказывают, как космические корабли бороздят просторы нашей родины.
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Та ж б...ядь ситуація.
Один зал ігрових автоматів працює біля військового комісаріату, вище по вулиці Проскурівського підпілля (метрів100) - інший. Власники казино навіть двері не закривають - за все заплачено.
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Можно написать "более четверти миллиона", а можно "чуть меньше чем премия председателя НАПК (с отчислениями)". При втором варианте вроде и не очень много
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ Хмельницком полиция ликвидировала подпольное казино: при обыске в потолке найдено более четверти миллиона гривен. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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