Турчинов руководил ракетными пусками из мобильного командного пункта. ВИДЕО

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сколько это стоило
когда начнутся спецоперации которыми можно с него управлять
если не начнутся никогда, то возвращаемся к первому вопросу
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может положить не вооруженных солдат(у которых даже броников не было) и дать повод хуйлу пойти еще дальше ?
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Б-а-а-альшой телевизир,
слева что-то похожее на камин, на котором стоят сувениры,..
Похоже, что ентот камандный пункт - дача Турчинова.
Теперь оный камандующий может и на работу не ходить..
А реально - тупой распил бабок за купленный в 3 дорога телевизоры 4 К,
кампутеры и прочая и прочая...
В общем туфта - пукнт управлеия есть -
ракет нет- показали запись старта рокеты - уже и на полигон можно не ездить - солярку не палить..
Как сказал недавно один росийскай классик - небыло и нет.
А у омерики - рокеты есть- показало недавнее видео попадания рокеты в центр
крыши самолетного ангара с сирии.
А куда попали укр рокеты, с шумом вылетевшие из откуда-то??
История умалчивает.
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Как только граница между Украиной и Россией будет закрыта, часть народа быстро убежит, часть - "рассосется по норам", и останутся нормальные, заявил внефракционный нардеп Сергей Тарута. Он добавил, что многие террористы, как, например, главари боевиков "ДНР" Александр Захарченко и "ЛНР" Игорь Плотницкий, уже подготовились к бегству.
Если российские офицеры и солдаты уберутся с Донбасса, через два-три месяца он станет украинским, сказал внефракционный народный депутат Украины, экс-глава Донецкой областной государственной администрации Сергей Тарута.
"Многие из тех, кто воевал, сбегут. Они уже подготовились. Захарченко, говорят, в Абхазии построил себе дом, Плотницкий - под Ростовом (главари боевиков "ДНР" Александр Захарченко и "ЛНР" Игорь Плотницкий)", - отметил он.
Тарута добавил, что эти люди "временщики" и пришли на Донбасс грабить.
"Если бы представители "Самопомочі" поехали туда и увидели все своими глазами, думаю, основная, разумная ее часть, никогда не поддалась бы на эту российскую провокацию. Там вырезают все живое", - сказал он.
Тарута: Гонтарева - опасный свидетель, участник разворовывания 37 млрд грн, а опасных свидетелей обычно убирают. Читайте полное интервью
Нардеп добавил, что "эти бандиты заработают деньги и убегут".
"Как только мы закроем границу, перекроем ввоз оружия, часть народа быстро убежит, часть - рассосется по норам, и останутся нормальные. Да - примирение и все остальное… Но прежде - раззомбирование мозгов, особенно у молодежи… Тем, кому в начале войны было 11 лет, сейчас - 14. Это подростковый период. Их в школе обучают воевать", - подчеркнул Тарута.
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