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Теги: испытания (157) ракеты (489) СНБО (3171) Турчинов (3162)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Турчинов руководил ракетными пусками из мобильного командного пункта. ВИДЕО

Главный ситуационный центр Украины получил в свое распоряжение мобильный командный пункт, позволяющий управлять спецоперациями любой сложности из любой точки Украины.

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играется гнида
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два вопроса
сколько это стоило
когда начнутся спецоперации которыми можно с него управлять
если не начнутся никогда, то возвращаемся к первому вопросу
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Спецоперации проводятся. Даты и время праздно интересующимся предоставят на блюдечке с ЛГБТ-каёмочкой.
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Крым сдал.Донбасс сдал.Теперь рисуетсмя,клоун...
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а что он должен был сделать в ситуации, когда не было топлива, аккумуляторов на технике, и полный саботаж силовиков?
может положить не вооруженных солдат(у которых даже броников не было) и дать повод хуйлу пойти еще дальше ?
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Не занимать место тех,кто знал,что нужно делать.
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ну просвети, чье же он место занял и что те другие могли бы сделать в той ситуации?
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Просветит тебя рентген. Не думай, что все ситуации безысходные.
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Что мы видим на видео??
Б-а-а-альшой телевизир,
слева что-то похожее на камин, на котором стоят сувениры,..
Похоже, что ентот камандный пункт - дача Турчинова.
Теперь оный камандующий может и на работу не ходить..
А реально - тупой распил бабок за купленный в 3 дорога телевизоры 4 К,
кампутеры и прочая и прочая...

В общем туфта - пукнт управлеия есть -
ракет нет- показали запись старта рокеты - уже и на полигон можно не ездить - солярку не палить..
Как сказал недавно один росийскай классик - небыло и нет.
А у омерики - рокеты есть- показало недавнее видео попадания рокеты в центр
крыши самолетного ангара с сирии.
А куда попали укр рокеты, с шумом вылетевшие из откуда-то??
История умалчивает.
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МОЛОДЕЦЬ Порох- відновив армію просто з попелу! СЛАВА УКРАЇНІ !!!
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А напутин нам это надо? Мы шо, воевать собрались? Крым отвоёвывать может? Это только распил бабла да обогащение пашинского, пастора и всей шоблы..
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Инфа очень положительна. Армия, хоть и потихоньку, но реанимируется!
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Оно не военное, коррупционер чистой воды, Крым слил турчинов, как голова ВР ( высшее на тот момент должностное лицо), он мог единолично объявить военное положение (у него ведь были полномочия президента), но спрятавшись за коллективным решением СНБО и рекомендациями американцев, он снял с себя всякую ответственность, то, что проголосовал "за", ничего не значит, ведь он прекрасно понимал, что один голос ничего не решит, но зато эти стенограммы теперь работают на имидж. Помимо этого он не принял никаких мер по упреждению разыгрывания москвой донбасского сценария, а ведь времени было предостаточно, весь период пока возня с Крымом была, но вместо этого оно щеки раздувало по крымским эпизодам, комментировал собственную беспомощность и оправдывал свою же трусость, зато на дележ портфелей времени хватало. Его преступная некомпетентность очевидна, столько проколов уже было и никакой ответственности, но справедливости ради стоит напомнить, что данный человек всего лишь секретарь СНБО, а председатель - президент Украины.
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Тарута: Многие уже подготовились к бегству. Захарченко в Абхазии построил дом, Плотницкий - под Ростовом
Как только граница между Украиной и Россией будет закрыта, часть народа быстро убежит, часть - "рассосется по норам", и останутся нормальные, заявил внефракционный нардеп Сергей Тарута. Он добавил, что многие террористы, как, например, главари боевиков "ДНР" Александр Захарченко и "ЛНР" Игорь Плотницкий, уже подготовились к бегству.

Если российские офицеры и солдаты уберутся с Донбасса, через два-три месяца он станет украинским, сказал внефракционный народный депутат Украины, экс-глава Донецкой областной государственной администрации Сергей Тарута.
"Многие из тех, кто воевал, сбегут. Они уже подготовились. Захарченко, говорят, в Абхазии построил себе дом, Плотницкий - под Ростовом (главари боевиков "ДНР" Александр Захарченко и "ЛНР" Игорь Плотницкий)", - отметил он.
Тарута добавил, что эти люди "временщики" и пришли на Донбасс грабить.
"Если бы представители "Самопомочі" поехали туда и увидели все своими глазами, думаю, основная, разумная ее часть, никогда не поддалась бы на эту российскую провокацию. Там вырезают все живое", - сказал он.
Тарута: Гонтарева - опасный свидетель, участник разворовывания 37 млрд грн, а опасных свидетелей обычно убирают. Читайте полное интервью
Нардеп добавил, что "эти бандиты заработают деньги и убегут".
"Как только мы закроем границу, перекроем ввоз оружия, часть народа быстро убежит, часть - рассосется по норам, и останутся нормальные. Да - примирение и все остальное… Но прежде - раззомбирование мозгов, особенно у молодежи… Тем, кому в начале войны было 11 лет, сейчас - 14. Это подростковый период. Их в школе обучают воевать", - подчеркнул Тарута.
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"Руководитель". Он же "Конструктор". Он же "Изготовитель"
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Бред какой-то. Судя по видео это не мобильный пункт, а дворец с фундаментом и потолками высотой в 3.5 метра. "Вот так и працюємо". Видно, что Пастору нравиться его работа. Это круче, чем быть просто Борном, или агентом 007
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Я не понимаю, зачем опять людей смешить? Чем этот пастор-комсомолец может руководить, кроме жены и то вряд ли? Опять дали кацапам в руки повод поржать над "руководителем".
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Цензор.НЕТФорум УкраиныТурчинов руководил ракетными пусками из мобильного командного пункта. ВИДЕО
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