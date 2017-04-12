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 Форум Украины(593874)
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Теги: Зубов (14) Кузьменко Евгений (238)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Российский профессор Андрей Зубов: "Я поддерживаю вашу борьбу за целостность Украины. Но как же вы желаете развала России?"

В 2014 году Зубов сравнил действия российского руководства в Украине с политикой Гитлера по присоединению Австрии к Германии в 1938 году, за что был уволен с должности профессора МГИМО. Беседуя с Андреем Зубовым, я то и дело вспоминал благожелательный "приговор" Михаила Жванецкого: "Этот человек никогда не станет президентом России, потому что знает слово "отнюдь".

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Если недоимперия подохет, развалится, скатится в гражданскую войну, то это будет справедливое наказание за ее грехи. Точка! Библейские заповеди тут не работают Этот профессор немного лукавит.
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На тему "справедливости" - он наверняка вспомнил бы про "не судите, да...".
А из прагматичных соображений - до 14го года в голову бы не пришло желать развала РФ и гражданской войны, потому что мы с ними граничим, и гадить у себя на пороге ни один разумный человек не захочет. Но РФ в очередной раз продемонстрировала, что умом их не понять, и они у себя на границах гадить хотят и будут. Ну вот и.
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Мы бажаємо росії тихо подохнути самій, бо не хочемо вбивати її своїми руками. Але якщо вона не подохне, то прийдеться їй допомагати. Народ який допускає до влади мафію не має права на власну державність!
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Як на мене,то професор "много" лукавить,в Чечні ще менше росіян,ніж українців в Криму,але чомусь за збереження Чечні Росія воювала,а Україна має змиритися з тим,що в неї забрали Крим саме на цій підставі.Навіть найосвіченіший,найінтелегентніший,найрозумніший росіянин проколюється на "чей Крим?"
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ни чего личного, это просто третий закон Ньютона
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Надо учитывать то,что человек находится под колпаком.В фашистском государстве говорят иносказаниями...Спасибо ему за то, что он есть!
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согласен!
... хорошим кацапам - хорошие гробы!
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Нет, думаю, Зубов действительно не хочет развала России. Он верит, что Россия может измениться, а я в это не верю. Слишком долго им вбивали в голову, что они великие, единственные в мире, и они поверили, что имеют право на все, даже на подлость, которую тут же оправдают тем, что они самые сильные, поэтому им позволено все. Уйдет Путин, но пройдет немного времени, и их генетическая дурь попрет наружу, и "все опять повторится сначала": опять они будут гадить соседям и не только, захватывать территории, если получится и т.д. Нет. лучше, если они развалятся и будут тихо и мирно жить себе, понимая, что сил для подлости у них нет. А вот тогда, возможно, у них появится осознание того, что так, как прежде, вести себя нельзя.
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звісно, є й інші шляхи що до закінчення війни, окрім розвалу імперії
наприклад: прилетять планетяни і під страхом застосування суперзброї змусять Росію відступити...
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Неужели ,уважаемый профессор запамятовал вечный закон истории: "НЕТ ВЕЧНЫХ ИМПЕРИЙ", все до единой, распались, или были завоёваны иными образованиями...И Рашка-не исключение, распадалась уже дважды. Процесс распада продолжится и далее, независимо от чьих то желаний или нежеланий.
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Да, многие наши люди хотят, чтоб эта недоимперия развалилась наконец. Не только наши хотят, многие в мире тоже... Но я хочу, чтоб этот развал произошел естественно. И о естественном развале говорит сам Зубов, кстати.
Всякий исторический процесс необратим. Нам остается только ждать.
И ещё, как поет классик русского рока, помните? "Спускаясь к великой реке" - Машина Времени. Фото коллаж по теме вторжения РФ в Украину.
Я хотела бы, чтоб каждый россиянин слушал эту песню перед сном! И смотрел данный видеоряд...а ещё видеоряд последствий хим. атаки в Сирии и наконец. И ничего личного, профессор Зубов просто почувствуйте причастность, а потом уже рассуждайте библейскими штампами. Для политика в РФ такие рассуждения просто БЕСпроиграшны?
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головне, щоб до того часу, як з розпадаючої імперії масово побіжить вата, був готовий триметровий мур під напругою уздовж всього спільного кордону
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Такий, як Туреччина побудувала на кордоні з Сірією...

Так, згодна, для нас це важливо.
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Лукавить дядя. Просто поки у кацапії не почнуться достатньо серйозні внутрішні проблеми - вони від нас не відстануть.Тому і бажаємо.
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Вот прекрасный ответ на поставленный вопрос, кмк:
Российский профессор Андрей Зубов: "Я поддерживаю вашу борьбу за целостность Украины. Но как же вы желаете развала России?" - Цензор.НЕТ 8588

Часто слышу вопрос: «Когда это закончится?». После уточняющих вопросов обычно выясняется, что под термином «это» имеется в виду война на Донбассе (а иногда - моё пение в караоке, но это мы в данной статье обсуждать не будем).
Я, как хам с историческим образованием, имею ровно два изящных ответа (про Донбасс, а не про караоке): Хер его знает.Когда Украина станет сильнее России.
Эти два ответа являются самостоятельными, но не взаимоисключающими. Скорее наоборот, они логично дополняют друг друга.
Когда закончится война на Донбассе? - Когда Украина станет сильнее России.
А когда Украина станет сильнее России? - Да хер его знает.
Почему нам надо стать сильнее России - в общем-то, понятно. Россия чаще всего прихватывала украинские земли в период максимального ослабления - будь то Крым в 2014-м или остатки УНР в 1920-м. Впрочем, это свойственно не только России: любое государство с имперскими замашками не побрезгует откусить кусочек у более слабого соседа. Падающего толкни, упавшего ограбь.
В то же время с сильными государствами Россия ведёт себя, как задиристый восьмиклассник при виде директора. Может за глаза назвать сукой, может мелом на стене что-нибудь обидное написать, может даже в припадке портвейновой храбрости залезть на директорские шесть соток и вытоптать там помидоры (правда, в случае с Россией будет, скорее всего, иначе: она эти помидоры купит, а потом демонстративно раздавит бульдозером на глазах у спокойно пересчитывающего деньги продавца).
В общем, смысл понятен. Если ты слабее России и - увы - находишься в зоне её прямой досягаемости, то всегда будешь испытывать на себе её давление. Неважно, что это будет - финансирование российским консульством творческих вечеров Задорнова с рассказами про хохлов и пиндосов или танки в авдеевской «промке». Что-то будет, и это неизбежно. Пока мы были относительно сильны, Россия финансировала общественную организацию Пургина «Донецкая Республика», которая проводила митинги и слёты. Когда мы ослабели, Россия финансирование усилила, докинув нужным людям кое-чего из старых армейских запасов, - и чёрно-красно-синий флаг той самой организации «Донецкая Республика» стал флагом, под которым до сих пор убивают украинцев на украинской же земле.
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В падающего стреляй.
Итак, есть цель: стать сильнее России. Звучит, конечно, диковато: экономика у нас сейчас хоть и вышла из пике, но до российской ей далековато. Армию мы подтянули - и теперь она одна из сильнейших в Европе, но у России всё равно явное преимущество в людях и технике. Плюс, опять же, война, расходы, реформы, вялотекущий политический кризис и всё такое.
Но у кошки четыре ноги, а у палки два конца (не спрашивайте, зачем я это написал - вероятно, пагубное влияние караоке). Если ты хочешь, чтобы тебя не обижал старшеклассник Вовочка, можно записаться на каратэ, походить туда пару лет, получить коричневый пояс и Вовочке как следует навалять. Это путь самурая - долго, трудно и затратно по ресурсам (потому как забесплатно каратэ обучает только Чак Норрис в фильмах категории «Б»).
Есть другой путь - стать сильнее Вовочки, а именно - сделать так, чтобы он стал слабее тебя. Например, можно подружиться с другими старшеклассниками, которые за мелкий прайс встретят Вовочку в переулке и наложат на него санкции средней тяжести, после чего ближайший месяц Вовочка будет думать исключительно о снятии швов, а не о зашугивании младшеклассников. Можно накатать заявление в МВД - и Вовочку отправят на годик отдохнуть в уютную колонию для малолетних. Можно, в конце концов, аккуратно толкнуть Вовочку под машину на переходе. Варианты есть, одним словом. Да, это не путь самурая. Но когда стоит вопрос выживания, плакаты с Чаком Норрисом помогают слабо, а вот кастет в руке - помогает.
Иначе говоря, чтобы стать сильнее противника, не обязательно выходить на тот уровень силы, на котором он находится. Можно сделать так, чтобы уровень противника упал ниже твоего. В идеале - чтобы ты не тратил на этот процесс значительные ресурсы. Пусть он всё сделает сам. «Саморазрушение - вот что действительно важно», как говаривал попугай Кеша, закуривая очередную «беломорину», заботливо предложенную трактористом Василием из совхоза «Светлый путь».
И вот тут мы переходим к вопросу: когда? Когда Украина станет сильнее России? Когда Россия развалится и развалится ли? Когда она ослабеет настолько, что ей банально станет не до нас?
Ответ на этот вопрос, конечно же, прост и исторически обоснован: хер его знает. Закон истории ровно один и формулируется предельно просто: в истории человечества может произойти любое событие, не противоречащее законам физики. Всё, точка. Других законов у истории нет. Пойди расскажи любому россиянину в январе 1917 года, что через годик Россия будет состоять из пары десятков государств, что в Закавказье будут стоять индийские батальоны под «Юнион Джеком», а в Архангельске маршировать американские и канадские войска вперемешку с датчанами и сербами - никто бы не поверил. Как не поверил бы и советский гражданин в конце 1980-х, сообщи вы ему, что уже через несколько лет, в 1992 году, злобная американская военщина в лице ВВС США в рамках операции «Provide Hope» будет доставлять в голодающую Россию гуманитарную помощь. Но это было. Это история.
Наша задача - приблизить такие моменты. Каждый может сделать свой вклад. Не покупая российские товары, ты оставляешь голодным ещё одного россиянина, который (ну а вдруг?) когда-нибудь с голодухи выйдет на антиправительственный митинг или присоединится, например, к сибирским сепаратистам. Общаясь с родственниками из России, ты так или иначе влияешь на их точку зрения, а они - на коллег и соседей (однако это дорога с двусторонним движением: если долго вглядываться в унитаз, унитаз начнёт вглядываться в тебя). Даже банальный репост много что значит в информационной войне. Такие у неё правила - ты и солдат, и жертва. Die hard.
Только тогда, когда мы станем сильнее России или когда она станет слабее, чем мы, вернутся Крым и Донбасс. А на вопрос, когда это случится, я уже ответил: хер его знает.
Как видите, историческое образование имеет свои плюсы. Всегда находятся ответы на наиболее сложные вопросы современности.
https://petrimazepa.com/whereistheend.html
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ось приклад з тою ж чечнею. параша нібито програла в 94-96 роках, якийсь мирний договір там підписала....але ж насправді від своїх агресивних планів не відмовилась, накопичували силу, ішов час, нафта дорожчала... і ось нова тривала війна, купа загиблих від кацапських бомбовозів чеченських жінок і дітей, національні лідери в еміграції, а дістріктом править якесь мурло з юридичною освітою яке гнобить своїх не гірше кацапів...

до чого я це все? треба ставати сильнішим і це однозначно. ніякого іншого шляху немає, ніякі старшокласники за нас вічно не будуть втручатися хоча б тому що параша сама не дурна і накопичує сили. фактично в цьому весь сенс параші, так би мовити парашинський перпетум мобілє - продав нафту\газ\метал - купив технології\станки\мікросхеми - наробив зброї і давай воювати зі всіма хто слабший довкола кордонів.

для нас тільки шлях розвитку інакше катастрофа. чи буде там путін чи який інший немає значення, пйотри, катерини, леніни, сталіни приходять і уходять а ненависть до України, жага знищити Україну нікуди не пропадає.
нажаль не щастить нам з владою...
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можливо прозвучить банально,але ви не додали мовну ідентичність,не буде в Україні "русскоязичних",ну принаймі в тих масштабах,як сьогодні, Вовочкє нікого буде "защищать".Ще один козир з його рук виб"ється
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Попробуйте обратиться непосредственно к автору приведенного текста. Ссылка имеется.
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дуже наївно.. хіба ви не бачите що багато і то дуже багато раскаязичних в Україні стали зі зброєю в руках на захист України. рассіянє до своїх радних такі ж жорстокі як і до інших. бути розмінною монетою і гарматним мясом для хуйла вони не хочуть і не будуть. всі ісконно рускіє які кликали путін ввєді вайска і взялися за зброю той же путін використав як гарматне мясо, 90% пішли хробаків годувати, залишились всякі хитророблені ходаковські які не проти скористатися ситуацією для нарощування жиру але йти в камікадзе-нема дурних.
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Дивно для історика сподіватися, що імперія може не розвалитися, а імперська територія збережеться цілісною. Закони природи в Росії працюють так само як і всюди. Навіть якщо "насєлєніє" проти )) А чого може бажати українець державі, з якої на адресу України валяться погрози в стилі Кургіняна, Проханова, Хазіна і ще тисяч таких самих менш відомих. Нехай провалиться у пекло вся ця скажена Росія. І чому обов'язково має це статися з Україною? Суддя, який "бажає" бандитові тюрми, не обовязково сам там опиняється. Що за забобонні мантри?
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Сразу скажу - приведу общеизвесные сведения и элементарные соображения, в общем, скучное, общеизвестное и общепонятное:
Судьбы всех империй доказывают, что выжить может лишь та империя, которая смогла как-то и в чем-то сублимировать свой потенциал и свои достиженя. Британия - это достижения Британской цивилизации, тщательно и заботливо охраняемые и открытые для знакомства и изучения. Австрия - невероятной красоты дворцы и бессмертная музыка. Что в "рф": "петербург", который с момента своего появления был интеллектуальной и культурной столицей империи, теперь - криминальная столица не только "рф", но и всего севера Европы. Царское Село - это был не только дворцовый комплекс, но и место возведения дворцов имперской знати, людей с наследственно безупречным вкусом и весьма широкими возможностями. Ещё в семидесятые года прошлого столетия по развалинам этих дворцов не таясь ходили знатоки и любители архитектуры, выламывая интересующие их фрагменты, чтобы сохранить хоть что-то и пристраивать на своих дачах. Сейчас никакой археолог не сможет сделать реконструкцию этих дворцов!
Энергия "рф" направлена на собственное катастрофическое разрушение. Всякий катастрофический процесс есть процесс переходной. Во всяком производстве стараются избежать такого процесса или крайне ограничить по времени его длительность. Пример - короткое замыкание.
Сильная ошибка мирового сообщества состоит в том, что процесс "транклюкации рф" стараются растянуть во времени. В итоге на своей восточной границе мы имеем орду повредившихся умом дикарей, сосредоточенно взирающих на нас с плотоядным вожделением.Российский профессор Андрей Зубов: "Я поддерживаю вашу борьбу за целостность Украины. Но как же вы желаете развала России?" - Цензор.НЕТ 7362Зубов должен как-то, понять, что не мы уничтожаем "рф" - это делают сами его сограждане. Когда Зубов почувствует хоть какой-то свой долг перед русской культурой - он на коленях будет просить Украину стать убежищем для интеллектуалов, проживающих пока что в "рф". Мы так же должны сохранить русские цифровые библиотеки. Настоящая позиция Зубова не может рассматриваться иначе, чем бессмысленая спесь.
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"Энергия "рф" направлена на собственное катастрофическое разрушение."
***
Практично всі імперії руйнувалися з середини, а не під ударами варварів. Розвал паРаші це класичне руйнування імперії. Також переважно імперії руйнувались не швидко.
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Розвал паРаші це єдиний шлях збереження цілісності України.


СЛАВА УКРАЇНІ !!!
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его можно понять. Он хочет лучшего для своей страны. Редко развал приносит пользу, хотя и такое случалось.
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То есть он не врачует душу народа (который не всегда вполне здоров), а использует болезни народа для своего политического успеха... как тонко и правильно подмечено. И касается это не только Ляшка.
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Ми бажаємо розвалу московії бо з часів андрія боголюбського, батия, івана І калити, івана ІІІ, івана ІV грозного, петра І та інш кровожерливих виродків нічого не змінюється вже протягом майже 9 століть - ненажерлива дика орда продовжує сіяти війну, брехню і рюзьге мирЪ.

Коли ви нарешті припините існування весь світ зітхне з полегшенням
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Холодильник переходит в наступление
Российский профессор Андрей Зубов: "Я поддерживаю вашу борьбу за целостность Украины. Но как же вы желаете развала России?" - Цензор.НЕТ 9875

В стране (рф) третью неделю бастуют дальнобойщики, но власть старается их не замечать и по телевизору не показывать. Но похоже, что холодильник начинает медленно, но уверенно теснить телевизор.

Новость с официального сайта ОЗПП:
Всего за период середины марта до настоящего дня Общество зашиты прав потребителей (ОЗПП) зарегистрировало 116 заявлений из 34 регионов Российской Федерации, в которых граждане сообщают как конкретные факты заметного снижения ассортимента продуктов питания в предприятиях розничной торговли, так и отмечают существенный рост цен на отдельные позиции. Причем проявляется тенденция постоянного роста количества подобных обращений.

Возможны перебои с поставками следующих групп товаров: мясо свинина, говядина, овощи, включая помидоры, морковь, свекла, капуста, лук, картофель, мука, сахар, яйца, крупа гречневая, пшено, рис, фрукты, включая яблоки, апельсины, бананы, гигиенические и моющие средства.

ОЗПП рекомендует потребителям не надеяться на чиновников, а позаботиться самим о себе, заблаговременно сделав запас необходимых каждому домохозяйству продуктов длительного хранения и товаров повседневного спроса из нормы потребления на 2-3 месяца. Данная мера также позволит сэкономить средства семейного бюджета из-за прогнозируемого подорожания продуктов питания.
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Странная у этого дедушки логика.
Желание уничтожить врага он переобул в желание соседу зла, которого себе не желаешь.

Дедушка пацаватый. Дедушка не понимает, чтос 2014 года Роися нам не сосед, не брат, а злейший враг.
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Ну, вот этого он пока еще не понял. Сказывается имперское воспитание.
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Дєдушка шовініст-"лайт". Копнути глибше - знайдеш стандартний кілограм вати.
...До чого тут, скільки росіян чи татар живе в Криму? Росія нагло порушила десятки законів і міжнародних зобов'язань. Це - факт номер раз. А "історик" нам - про етнічний склад. Ну, нічого... Китайці в на сході вже почали працювати над цією хитровзутою "схемою". З часом виявиться, що росіян там в процентах "практічєскі нєт".
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Цензор.НЕТФорум УкраиныРоссийский профессор Андрей Зубов: "Я поддерживаю вашу борьбу за целостность Украины. Но как же вы желаете развала России?"
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