Российский профессор Андрей Зубов: "Я поддерживаю вашу борьбу за целостность Украины. Но как же вы желаете развала России?"

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А из прагматичных соображений - до 14го года в голову бы не пришло желать развала РФ и гражданской войны, потому что мы с ними граничим, и гадить у себя на пороге ни один разумный человек не захочет. Но РФ в очередной раз продемонстрировала, что умом их не понять, и они у себя на границах гадить хотят и будут. Ну вот и.
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... хорошим кацапам - хорошие гробы!
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наприклад: прилетять планетяни і під страхом застосування суперзброї змусять Росію відступити...
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Всякий исторический процесс необратим. Нам остается только ждать.
И ещё, как поет классик русского рока, помните? "Спускаясь к великой реке" - Машина Времени. Фото коллаж по теме вторжения РФ в Украину.
Я хотела бы, чтоб каждый россиянин слушал эту песню перед сном! И смотрел данный видеоряд...а ещё видеоряд последствий хим. атаки в Сирии и наконец. И ничего личного, профессор Зубов просто почувствуйте причастность, а потом уже рассуждайте библейскими штампами. Для политика в РФ такие рассуждения просто БЕСпроиграшны?
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Так, згодна, для нас це важливо.
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Часто слышу вопрос: «Когда это закончится?». После уточняющих вопросов обычно выясняется, что под термином «это» имеется в виду война на Донбассе (а иногда - моё пение в караоке, но это мы в данной статье обсуждать не будем).
Я, как хам с историческим образованием, имею ровно два изящных ответа (про Донбасс, а не про караоке): Хер его знает.Когда Украина станет сильнее России.
Эти два ответа являются самостоятельными, но не взаимоисключающими. Скорее наоборот, они логично дополняют друг друга.
Когда закончится война на Донбассе? - Когда Украина станет сильнее России.
А когда Украина станет сильнее России? - Да хер его знает.
Почему нам надо стать сильнее России - в общем-то, понятно. Россия чаще всего прихватывала украинские земли в период максимального ослабления - будь то Крым в 2014-м или остатки УНР в 1920-м. Впрочем, это свойственно не только России: любое государство с имперскими замашками не побрезгует откусить кусочек у более слабого соседа. Падающего толкни, упавшего ограбь.
В то же время с сильными государствами Россия ведёт себя, как задиристый восьмиклассник при виде директора. Может за глаза назвать сукой, может мелом на стене что-нибудь обидное написать, может даже в припадке портвейновой храбрости залезть на директорские шесть соток и вытоптать там помидоры (правда, в случае с Россией будет, скорее всего, иначе: она эти помидоры купит, а потом демонстративно раздавит бульдозером на глазах у спокойно пересчитывающего деньги продавца).
В общем, смысл понятен. Если ты слабее России и - увы - находишься в зоне её прямой досягаемости, то всегда будешь испытывать на себе её давление. Неважно, что это будет - финансирование российским консульством творческих вечеров Задорнова с рассказами про хохлов и пиндосов или танки в авдеевской «промке». Что-то будет, и это неизбежно. Пока мы были относительно сильны, Россия финансировала общественную организацию Пургина «Донецкая Республика», которая проводила митинги и слёты. Когда мы ослабели, Россия финансирование усилила, докинув нужным людям кое-чего из старых армейских запасов, - и чёрно-красно-синий флаг той самой организации «Донецкая Республика» стал флагом, под которым до сих пор убивают украинцев на украинской же земле.
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Итак, есть цель: стать сильнее России. Звучит, конечно, диковато: экономика у нас сейчас хоть и вышла из пике, но до российской ей далековато. Армию мы подтянули - и теперь она одна из сильнейших в Европе, но у России всё равно явное преимущество в людях и технике. Плюс, опять же, война, расходы, реформы, вялотекущий политический кризис и всё такое.
Но у кошки четыре ноги, а у палки два конца (не спрашивайте, зачем я это написал - вероятно, пагубное влияние караоке). Если ты хочешь, чтобы тебя не обижал старшеклассник Вовочка, можно записаться на каратэ, походить туда пару лет, получить коричневый пояс и Вовочке как следует навалять. Это путь самурая - долго, трудно и затратно по ресурсам (потому как забесплатно каратэ обучает только Чак Норрис в фильмах категории «Б»).
Есть другой путь - стать сильнее Вовочки, а именно - сделать так, чтобы он стал слабее тебя. Например, можно подружиться с другими старшеклассниками, которые за мелкий прайс встретят Вовочку в переулке и наложат на него санкции средней тяжести, после чего ближайший месяц Вовочка будет думать исключительно о снятии швов, а не о зашугивании младшеклассников. Можно накатать заявление в МВД - и Вовочку отправят на годик отдохнуть в уютную колонию для малолетних. Можно, в конце концов, аккуратно толкнуть Вовочку под машину на переходе. Варианты есть, одним словом. Да, это не путь самурая. Но когда стоит вопрос выживания, плакаты с Чаком Норрисом помогают слабо, а вот кастет в руке - помогает.
Иначе говоря, чтобы стать сильнее противника, не обязательно выходить на тот уровень силы, на котором он находится. Можно сделать так, чтобы уровень противника упал ниже твоего. В идеале - чтобы ты не тратил на этот процесс значительные ресурсы. Пусть он всё сделает сам. «Саморазрушение - вот что действительно важно», как говаривал попугай Кеша, закуривая очередную «беломорину», заботливо предложенную трактористом Василием из совхоза «Светлый путь».
И вот тут мы переходим к вопросу: когда? Когда Украина станет сильнее России? Когда Россия развалится и развалится ли? Когда она ослабеет настолько, что ей банально станет не до нас?
Ответ на этот вопрос, конечно же, прост и исторически обоснован: хер его знает. Закон истории ровно один и формулируется предельно просто: в истории человечества может произойти любое событие, не противоречащее законам физики. Всё, точка. Других законов у истории нет. Пойди расскажи любому россиянину в январе 1917 года, что через годик Россия будет состоять из пары десятков государств, что в Закавказье будут стоять индийские батальоны под «Юнион Джеком», а в Архангельске маршировать американские и канадские войска вперемешку с датчанами и сербами - никто бы не поверил. Как не поверил бы и советский гражданин в конце 1980-х, сообщи вы ему, что уже через несколько лет, в 1992 году, злобная американская военщина в лице ВВС США в рамках операции «Provide Hope» будет доставлять в голодающую Россию гуманитарную помощь. Но это было. Это история.
Наша задача - приблизить такие моменты. Каждый может сделать свой вклад. Не покупая российские товары, ты оставляешь голодным ещё одного россиянина, который (ну а вдруг?) когда-нибудь с голодухи выйдет на антиправительственный митинг или присоединится, например, к сибирским сепаратистам. Общаясь с родственниками из России, ты так или иначе влияешь на их точку зрения, а они - на коллег и соседей (однако это дорога с двусторонним движением: если долго вглядываться в унитаз, унитаз начнёт вглядываться в тебя). Даже банальный репост много что значит в информационной войне. Такие у неё правила - ты и солдат, и жертва. Die hard.
Только тогда, когда мы станем сильнее России или когда она станет слабее, чем мы, вернутся Крым и Донбасс. А на вопрос, когда это случится, я уже ответил: хер его знает.
Как видите, историческое образование имеет свои плюсы. Всегда находятся ответы на наиболее сложные вопросы современности.
https://petrimazepa.com/whereistheend.html
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до чого я це все? треба ставати сильнішим і це однозначно. ніякого іншого шляху немає, ніякі старшокласники за нас вічно не будуть втручатися хоча б тому що параша сама не дурна і накопичує сили. фактично в цьому весь сенс параші, так би мовити парашинський перпетум мобілє - продав нафту\газ\метал - купив технології\станки\мікросхеми - наробив зброї і давай воювати зі всіма хто слабший довкола кордонів.
для нас тільки шлях розвитку інакше катастрофа. чи буде там путін чи який інший немає значення, пйотри, катерини, леніни, сталіни приходять і уходять а ненависть до України, жага знищити Україну нікуди не пропадає.
нажаль не щастить нам з владою...
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Судьбы всех империй доказывают, что выжить может лишь та империя, которая смогла как-то и в чем-то сублимировать свой потенциал и свои достиженя. Британия - это достижения Британской цивилизации, тщательно и заботливо охраняемые и открытые для знакомства и изучения. Австрия - невероятной красоты дворцы и бессмертная музыка. Что в "рф": "петербург", который с момента своего появления был интеллектуальной и культурной столицей империи, теперь - криминальная столица не только "рф", но и всего севера Европы. Царское Село - это был не только дворцовый комплекс, но и место возведения дворцов имперской знати, людей с наследственно безупречным вкусом и весьма широкими возможностями. Ещё в семидесятые года прошлого столетия по развалинам этих дворцов не таясь ходили знатоки и любители архитектуры, выламывая интересующие их фрагменты, чтобы сохранить хоть что-то и пристраивать на своих дачах. Сейчас никакой археолог не сможет сделать реконструкцию этих дворцов!
Энергия "рф" направлена на собственное катастрофическое разрушение. Всякий катастрофический процесс есть процесс переходной. Во всяком производстве стараются избежать такого процесса или крайне ограничить по времени его длительность. Пример - короткое замыкание.
Сильная ошибка мирового сообщества состоит в том, что процесс "транклюкации рф" стараются растянуть во времени. В итоге на своей восточной границе мы имеем орду повредившихся умом дикарей, сосредоточенно взирающих на нас с плотоядным вожделением.Зубов должен как-то, понять, что не мы уничтожаем "рф" - это делают сами его сограждане. Когда Зубов почувствует хоть какой-то свой долг перед русской культурой - он на коленях будет просить Украину стать убежищем для интеллектуалов, проживающих пока что в "рф". Мы так же должны сохранить русские цифровые библиотеки. Настоящая позиция Зубова не может рассматриваться иначе, чем бессмысленая спесь.
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***
Практично всі імперії руйнувалися з середини, а не під ударами варварів. Розвал паРаші це класичне руйнування імперії. Також переважно імперії руйнувались не швидко.
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СЛАВА УКРАЇНІ !!!
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Коли ви нарешті припините існування весь світ зітхне з полегшенням
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В стране (рф) третью неделю бастуют дальнобойщики, но власть старается их не замечать и по телевизору не показывать. Но похоже, что холодильник начинает медленно, но уверенно теснить телевизор.
Новость с официального сайта ОЗПП:
Всего за период середины марта до настоящего дня Общество зашиты прав потребителей (ОЗПП) зарегистрировало 116 заявлений из 34 регионов Российской Федерации, в которых граждане сообщают как конкретные факты заметного снижения ассортимента продуктов питания в предприятиях розничной торговли, так и отмечают существенный рост цен на отдельные позиции. Причем проявляется тенденция постоянного роста количества подобных обращений.
Возможны перебои с поставками следующих групп товаров: мясо свинина, говядина, овощи, включая помидоры, морковь, свекла, капуста, лук, картофель, мука, сахар, яйца, крупа гречневая, пшено, рис, фрукты, включая яблоки, апельсины, бананы, гигиенические и моющие средства.
ОЗПП рекомендует потребителям не надеяться на чиновников, а позаботиться самим о себе, заблаговременно сделав запас необходимых каждому домохозяйству продуктов длительного хранения и товаров повседневного спроса из нормы потребления на 2-3 месяца. Данная мера также позволит сэкономить средства семейного бюджета из-за прогнозируемого подорожания продуктов питания.
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Желание уничтожить врага он переобул в желание соседу зла, которого себе не желаешь.
Дедушка пацаватый. Дедушка не понимает, чтос 2014 года Роися нам не сосед, не брат, а злейший враг.
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...До чого тут, скільки росіян чи татар живе в Криму? Росія нагло порушила десятки законів і міжнародних зобов'язань. Це - факт номер раз. А "історик" нам - про етнічний склад. Ну, нічого... Китайці в на сході вже почали працювати над цією хитровзутою "схемою". З часом виявиться, що росіян там в процентах "практічєскі нєт".
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