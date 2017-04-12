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Материалы по теме:  Санкции против России Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Теги: вино (79) выставка (363) Италия (782) Крым (19467)
Тему создал: Цензор.НЕТ

На выставке в Италии полиция изъяла с российского стенда вина из оккупированного РФ Крыма

Полиция Италии изъяла вино, произведенное на предприятиях оккупированного Россией Крыма, с российского стенда на выставке Vinitaly в Вероне

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Согласен, лучшей рекламы крымским винам не придумаешь! Любой скандал привлекает внимание людей ...и повышает продажи.
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так покупать ворованное мало кто захочет ага, ну ты тешь себя влажными мячтами бомжара
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Эти вина не подлежат ввозу во все цивилизованные страны, а в не цивилизованных (тех, кто поддерживает Рашку) на них либо нет покупателей, либо они никому и на фиг не нужны.
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нежданчик ... а кацапьё считало, что захват Крыма, ни кто и не заметит
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тю.. А "виликие" вчера по новостям распинались,что Россия и Италия - братья,сестры и любовь до гроба....)))) А тут - горлышко от бутылки в спину))
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пусть радуются что горлышко, а ведь могли и розочку пониже спины засадить))
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На кожному кутку щимити кацапню.В цей раз спрацювали цивлізовано,і натовкли кацапню пикою в лайно.
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Какая выставка вин для кацапья? Пусть пи@дуют в КНДР на выставку боярышника.
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кндр на грани грандиозного шухера, так что туда кацапы вряд ли сунуться.
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На ФБ ще постили ніби-то його висловлювання про ізиг: у відповідь на зауваження В Україні заявив - прийміть як другу державну мову, а тоді будете виправляти.
Наскільки правда - не знаю.

Ось так.
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Ходорковский - какой то гондон , шо он там несёт, всем похер ... потому шо расия - это кацапы, а кацапы - должны страдать
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Эльшад Бабаев‏ @Elshad_Babaev 9 ч.9 часов назад
Скоро на России: "Бульбофашисты картофельной хунты! Взяли мальчика в одних трусиках и закидали картошкой!"
https://twitter.com/Elshad_Babaev/status/851877891168194561
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Панове італійські поліціянти (карабінері ?!), пригощайтеся на здоров*я.
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осталось нарыть ямок,насыпать холмиков - и можно и в футбол играть))) Какие рукожопые строители - такие жопоногие и футболисты
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вадим‏ @TroshV

"А НЕХ..УЙ СТРОИТЬ НА ЧУЖОЙ ЗЕМЛЕ". КЕРЧЕНСКИЙ МОСТ: ЗАТОНУЛ ПЛАВУЧИЙ КРАН С ЭКИПАЖЕМ

https://twitter.com/TroshV/status/851859977409097728
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казали, же довбойобам, що там поробленно ... ничьому не вчатця пивнични мавпи
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В прошлом году тоже что то затонуло, если правильно помню тоже кран при буксировке
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Организаторы выставки видимо не очень интересуются политикои. Но после этого начнут досматривать любую продукцию раши. Не прилично торговать ворованной шапкой.
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Интересно что? Прогноз погоды и штормовое предупреждение дают за несколько днеи . Кацапы буксируют кран при шторме. Как обезьяны
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Со стороні российского стенда ощущался резкий запах денатурата
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я понимаю, чего их так штырит ... не доливают, падлы
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Только представить. Идет МЕЖДУНАРОДНАЯ выставка. Крутая офигенно. Все меряются... винами, смотрят ревниво друг на друга. И тут -бац!!! - ПОЛИЦИЯ! Подходит к тебе, тычет в нос бумажку и начинает сгружать в мешок лучшие образцы твоих экспонатов, приговаривая: "Воровать нехорошо, ну-ну-ну". ПОЗОРИЩЕ!!! А нам приятно. Всунули казламордикам в очередной раз... ну, пусть будет нож в спину. Нех*й шастать.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныНа выставке в Италии полиция изъяла с российского стенда вина из оккупированного РФ Крыма
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