На выставке в Италии полиция изъяла с российского стенда вина из оккупированного РФ Крыма

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уйду на работу смеясь,агонь.
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Наскільки правда - не знаю.
Ось так.
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Скоро на России: "Бульбофашисты картофельной хунты! Взяли мальчика в одних трусиках и закидали картошкой!"
https://twitter.com/Elshad_Babaev/status/851877891168194561
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"А НЕХ..УЙ СТРОИТЬ НА ЧУЖОЙ ЗЕМЛЕ". КЕРЧЕНСКИЙ МОСТ: ЗАТОНУЛ ПЛАВУЧИЙ КРАН С ЭКИПАЖЕМ
https://twitter.com/TroshV/status/851859977409097728
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