"По факту потасовки между полицией и активистами у харьковского "Сбербанка" открыты три уголовных дела "

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міліціїполіції за словами сАбакова садистів немає
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Вот тогда бы , зная , что это даром не пройдет , многие из сепарни трижды подумали б - а стоит ли выходить кричать на свою голову .
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Пошло нафиг, казламордое чмо.
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ЗАЯВА ИЗВЕСТНОГО ВОЛОНТЕРА БЬЕТ РЕКОРДЫ В СЕТИ: Украинцы обяжут олигархов вернуть награбленное. Каждый получит по той будке, которую заслуживает | BOMBANEWS
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Все требования МВФ. Томагавк Трампа. Замещение Порошенкоhttps://youtu.be/UBSBZPV7Ktc
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против должностных лиц Украины, сотрудничающих с агрессором,в том числе, и в
продолжающимся функционировании его банков в Украине,
против полиции, выполняющей их преступных приказы по охране этих банков.
А не против граждан Украины, адекватно реагирующих на врага, на госизмену.
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И конечно же не на полицию.
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