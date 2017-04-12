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Теги: драка (2048) Нацполиция (6869) Сбербанк (185) уголовное дело (2237) Харьков (4154) блокирование (171) Национальный корпус (44)
Тему создал: Цензор.НЕТ

По факту потасовки между полицией и активистами у харьковского "Сбербанка" открыты три уголовных дела

По факту столкновений между полицейскими и активистами возле "Сбербанка" на улице Донец-Захаржевского в Харькове открыты три уголовных производства.

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звісно активісти винні бо ж в міліції поліції за словами сАбакова садистів немає
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Говорят в Одессу приехала спецкомиссия по расследованию правомерности действий полиции из за вчерашнего инциндента с выкручиванием рук , наручниками и дубинками, посмотрим ,что выродит аваковская спецкомиссия, наверняка скажут , что это была самозащита , и была угроза жизни полицейским.
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И кто по вашему провоцировал? Те кто хотят Украину в Одессе , или те сепары ,кто кричали там -" Донбасс Одесса с тобой!"? Или полиция , которая на глазах у сепаров била дубинками проукраинских активистов?
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Они не хотят доживать свой век спокойно, они хотят Одессу превратить в Донбасс, те кто хотят жить спокойно , гуляют с внуками в парках, ходят в театр, или поликлинники, пекут пирожки и ждут детей в гости.Не перекручивайте, и не смешно, когда бывших атошников обзывают мразями и тварями.
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Уже проходили это на Донбассе ,не надо путать демократию и анархию, действия полиции не правомерны ,хотя бы по тому , что за призывы к сепаратизму должны быть задержания , и ответственность предусмотренная законом.
Вот тогда бы , зная , что это даром не пройдет , многие из сепарни трижды подумали б - а стоит ли выходить кричать на свою голову .
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Даже отвечать не хочу на твой бред, вот так ,вы , ватоголовые и допроситесь майский шашлык на "бисс", не обижайтесь потом.
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Пошел вон ,быдло прокацапское ,гражданская война в твоей пустой голове одна извилина с другой бореться за место в киселе.
Пошло нафиг, казламордое чмо.
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АКАБами были - ими и остались. Хоть какое название не давай - а все равно мусора
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Информация к размышлению
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Уголовные дела (по государсьтвенной измене) следует открывать
против должностных лиц Украины, сотрудничающих с агрессором,в том числе, и в
продолжающимся функционировании его банков в Украине,
против полиции, выполняющей их преступных приказы по охране этих банков.

А не против граждан Украины, адекватно реагирующих на врага, на госизмену.
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Во-во. А то как-то вот это - "Открыто производство по ч. 2 ст. 206 Уголовного кодекса (препятствование законной хозяйственной деятельности)" Источник: http://censor.net.ua/n435971" - применительно к собственности страны-агрессора хреновато выглядит (мягко говоря).
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"По факту потасовки между полицией и активистами у харьковского "Сбербанка" открыты три уголовных дела "

И конечно же не на полицию.
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От кто мне пояснит - кто такие "активисты" (такое впечатление, что их уже половина работоспособного населения), какой их правовой статус, кто финансирует и расценки за каждое мероприятие (в безвозмездность всех этих акций давно не верю).
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПо факту потасовки между полицией и активистами у харьковского "Сбербанка" открыты три уголовных дела
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