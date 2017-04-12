Спецслужбы США подозревают, что Россия умышленно распространяла дезинформацию о химической атаке в Сирии, - The New York Times

Rjr, Kirim Ukrainali, Владимир_1958, Elena Maslova, Речь Брежнева, Stauffenberg, Chanel 3256, Корсунский, Elena Drozd, Алег Федоров, Змиевобандеровец, Vedana, Konstantin Grytsenko, masud masud, Роман Урусов, Мабон, Lvbnhj, NonCFist, Borys Borys, Андрей 8ea0c43a
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Ни в одном заявлении х@йло3/14дерации, нет ни грамма правды!
И не тратте время, на её поиски...
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И, как всегда, своих обещаний не выполнила!
И должна ответить за это!
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чтобы доказать ,
что Кремль, которому сделать это - "раз плюнуть", очередной раз врет, дезинформирует человечество.
Более рационально и исторически оправдано априори относитьсяк любым сведениям, исходящим от Кремля как к вранью и дезинформациии (презумпция дезинформации),
если Кремль не представит убедительные доказательства обратного.
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космическаятюремная кружка Сергея Королева
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http://historiwars.narod.ru/Index/XXv/saddam/saddam2prilI.htm
Учи матчасть, Му-му!
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Бутусов, это у тебя такая намеренная редакционная политика в части заголовков? Достал!
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