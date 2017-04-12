EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Взрыв в питерском метро Приговор генералу Назарову Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа
 Форум Украины(593819)
  6232  59
Материалы по теме:  Война в Сирии
Теги: Пентагон (400) Россия (69871) Сирия (2341) США (12339) химическое оружие (94) Асад (187) Мэттис Джеймс (5)
Тему создал: Цензор.НЕТ

У Пентагона нет доказательств причастности России к химической атаке в Сирии, - Мэттис

Министерство обороны США не располагает сведениями, которые подтверждали бы причастность России к химической атаке в Сирии.

 читать источник
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ми ОЗАБОЧЭНИ ,проводимо ЧЕРГОВУ ЧЕРВОНУ ЛІІЮ .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пусть маркировку на контейнерах по-внимательнее рассмотрят.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
У Пентагона нет доказательств причастности России к химической атаке в Сирии, ибо у них есть ядерные ракеты нацелены на Пентагон, - .......
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Турция подтвердила, что для химической атаки в Сирии применялся зарин
Турецкие специалисты провели анализы крови и мочи жертв атаки в сирийском Идлибе
У Пентагона нет доказательств причастности России к химической атаке в Сирии, - Мэттис - Цензор.НЕТ 6435 Результат авиаудара по сирийской провинции Идлиб, фото AFP
Специалисты подтвердили, что для химической атаки в сирийском Идлибе применялся отравляющий газ зарин, заявил министр здравоохранения Турции Реджеп Акдаг. Как сообщает агентство "Анадолу", в анализах крови и мочи жертв атаки обнаружен изопропиловый эфир фторангидрида метилфосфоновой кислоты - метаболит газа зарин, передает ZN.ua.
Напомним, 4 апреля в сирийской провинции Идлиб, которую контролируют повстанцы, сирийская армия провела атаки с помощью газа, которые привели к смерти 72 человек, в том числе, 11 детей. Около 400 человек получили ранения, в частности химические ожоги глаз и дыхательных путей. Правозащитные организации утверждают, что для атак армия Асада использовала запрещенное химическое оружие, от использования которого ранее публично отказалась.
7 апреля военные США ответили на предполагаемую химическую атаку в сирийской провинции Идлиб, запустив 59 ракет по военной базе правительственных войск в Сирии, в районе провинции Хомс.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон не допустит повторного применения химического оружия в Сирии.
http://www.segodnya.ua/world/turciya-podtverdila-chto-dlya-himicheskoy-ataki-v-sirii-primenyalsya-zarin-1012024.html
По химическим анализам давно определили, что зарин российский
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Он мог быть и советским. Например, из Ирака.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вряд ли. Тогда его было бы опасно хранить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Почему? Это же бинарный боеприпас, каждый из двух его компонентов сам по себе не ядовит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Потому, что за столько лет с того времени такие контейнеры давно отслужили. Это новые компоненты и новые контейнеры.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если бы было так, - то начались бы совсем другие разборы полетов. Потому что производство хим. оружия с 1993 года запрещено.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так "разборы полетов" как раз идут, а по поводу запрещения сами знаете как россия на это наплевала Кроме того, передавать могли лишь в 1980-х годах, вот и подумайте в каком оно могло быть состоянии. Это новые поставки, но полные доказательства для суда действительно нужны.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ты прям как будто их сам там и использовал)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
точно с ирака за который народ в крови утопили
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пока рахе ставится в вину лишь то, что она нешмогла проконтролировать Асада либо позволила ему себя на...бать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не совсем так. Свинопедерастии предьявляют невыполнение решений 2014 о её контроле и ОТВЕТСТВЕННОСТИ за вывозом и последующим уничтожением БОВ из Сирии. Или последующее предоставление асаду новых БОВ. Одно из двух. И в обоих случаях это залёт.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Намедни ездимши в россею представитель США, видать что то все таки выторговал у путлера. И вот нам снова - ихтамнет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну не смешите. США страна верховенства права. Подумайте, ну какие могут быть доки, что свини учавствовали в ударе? Или причастны. Там, что камеры ВВС были, или каким то образом зафиксированы консультации советниками спецов асада? Так это и не нужно, асад не впервые применяет БОВ, опыт и навык имеется. Пентагон просто говорит правду. Маттис врать не будет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да не. Просто оставляют рашке тропинку для отхода, намекая сдать Асада, не забываем, что сегодня переговоры..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тут плохо вот что .Трамп не наносит повторных ударов.Значит скорее всего он ограничился одним ударом.Погрозил пальчиков -типа асад больше так не делай.Асад скорее всего не будет применять больше химию.Но продолжит бомбить оппозицию и мирных жителей напалмом ,фосфорными и кассетными бомбами.И в конце концов раша и асад тактикой выжженой земли как в алеппо могут победить оппозицию.
А на санкции асад чихал.Ну тогда и Украина имеет право сепарастов уничтожать.Почему асаду врагу сша можно бомбить школы больницы рынки запрещенным оружием а Украине союзнику Сша нельзя вооруженных сепарастов и наемников уничтожать обычными снарядами ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
нам сепаров уничтожать никто не запрещал. просто асаду запрещенное оружие подгоняет раша. а нам сша фиг что дадут. у Порошенка минский процесс. стрелять низзя.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Что и напрягает. Ведь поставки убойного оружия подтвердило намеренья США полноценно поддерживать Украину. Но хуньла это разозлит, и оно попрет в даунбасс что попало. Например тоже химоружие. Может это пока и сдерживает Америку?
 показать весь комментарий
Ответить
 
у Параши тоже не было доказательств что мальчика распяли.. и чё? Это не помешало аннексировать Крым.. Да, мальчик появился позже.. но он вписался в общую картину зверств "хунты"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
1. Погано шукали.
2. Під час візиту Тілерсона не хочете москалів дратувати ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да , поехал Тилерсон с доказательствами причастности россии к химатаке в москву, че он там делал не ясно, а теперь доказательств нет. Договорничек случился.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а откуда инфа, что есть такие доказательства?может журналюги все перекрутили?
 показать весь комментарий
Ответить
 
На Цензоре была новость , если не ошибаюсь , вчера.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На пальцах. Прекращаются все визиты, и едет один, но самый авторитетный. Он и обьясняет клиенту все его бока и меру ответственности за них. После этого клиент либо слушает сходняк, либо становится вне закона и его пользуют все по беспределу. Поэтому встреча хуйла с ТиРексом будет ОБЯЗАТЕЛЬНО, чтоб там не протирало письково. Да, при успешном раскладе, сходняк тоже может не афишировать встречу ( дабы хоть как то сохранить лицо клиенту перед его кодлой ). Не торопитесь с выводами. Прочтите, тут доходчиво http://defence-line.org/2017/04/o-sankciyax-i-pomoyax/
 показать весь комментарий
Ответить
 
Договорнячок у них еще до выборов случился.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Очередной сайт раша-пропаганды и вранья, теперь на английском:
www.veteranstoday.com
обратите внимание на фотографию:
У Пентагона нет доказательств причастности России к химической атаке в Сирии, - Мэттис - Цензор.НЕТ 9556

А теперь, поиск картинки:
e-vijesti.com
Оказывается это НЕ Томагавк, а РУССКИЙ КАЛИБР, и фото сделано еще в 2016 году.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Здесь идет речь о применении хлора в качестве химического оружия.
 показать весь комментарий
Ответить
 
внимательно почитав статью, делаешь вывод, что очередное несоответствие громкого заголовка содержимому статьи)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Жаль, что Пентагон не читает комменты на цензоре.
Здесь полно доказательств.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
и не говори)))тут такие эксперды, что прям не знаю куда их посылать)))то ли в пентагон, то ли в цру)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
да к их всегда тамнет...а и где оно взялось то -вот в чем питаннячко...откуда то зарин...из каких пагребов....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
в прошлом году кацаПсины продали оружия на 15 ярдов долляров включая Зарин Хлорпикрин Заман и прочую кацаПсинскую гадость..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ваша наивность просто вызывает ступор! До вас до сих пор так и не дошло, что путлеру плевать на международные законы?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
"contradictio in contrarium" - на русском извращено до "доказательство "от противного":
где нет кацапских "ихтамнетов", там нет и атак с помощью нервно-паралитических газов.
чем не доказательство? - ru.wikipedia в помощь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а спроси где он ее взял? в киоске с шаурмой?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
хуйло выкупило доказательства у Тиллерсона, наличкой
 показать весь комментарий
Ответить
 
а откуда у Асада газ зарин, которым хуйло убивало детей в норд-осте?....
не пробовали они себе задать такой простой вопрос - ведь асад и хуйло, это не просто сторонники, это соратники-убийцы....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
и когда эти мировые великаны перейдут от словесной помойки к более решительным действиям и испытают друг друга на прочность в настоящем бою.........
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да ну нафиг этих сверхдержавников - типа, диктаторов мира. Другие страны для них - разменная монета. Пусть лучше своими спецназами тягаются.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А на хрена доказательства очевидного? США просто выразили озабоченность и предупредили что и далее будут ее выражать.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныУ Пентагона нет доказательств причастности России к химической атаке в Сирии, - Мэттис
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Rjr, Kirim Ukrainali, Владимир_1958, Elena Maslova, Речь Брежнева, Stauffenberg, Chanel 3256, Корсунский, Elena Drozd, Алег Федоров, Змиевобандеровец, Vedana, Konstantin Grytsenko, masud masud, Роман Урусов, Мабон, Lvbnhj, NonCFist, Borys Borys, Андрей 8ea0c43a
 Всего на сайте: 82 писателя
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти