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Теги: G-7 (155) G8 (49) МИД РФ (961) Россия (69871) Захарова (86) Большая семерка (9)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Захарова о восстановлении "Большой восьмерки" с участием России: "Какие-то дешевые спекуляции"

Разговоры о возможном возвращении России в "Большую восьмерку" (G8) являются несерьезными.

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Захарова и дипломатия это примерно как Хуйло и свобода слова.
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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на встрече глав МИД стран "Большой семерки" в итальянской Лукке попросил своих европейских коллег объяснить, почему "американских налогоплательщиков" должен интересовать конфликт в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро, передает Reuters.
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Трамп тоже начинал с непонятных реплик.
Потом два месяца потратил на разборки с сенаторами и стал "подобрее".
Значит, Тиллерсона тоже вызовут на ковёр и объяснят "кто есть ху".
На данный президенский цикл комитеты сената чётко дали понять, кто будет "заказывать музыку".
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почему "российских налогоплательщиков" интересует конфликт в Украине?
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почему "российских налогоплательщиков" интересует конфликт в Сирии?
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Ну правильно, Тиллерсон хотел передать " американским налогоплательщикам", что их деньги расходуются в нужном направлении, а именно с целью уничтожения бешеного зверя, который угрожает национальной безопасности стран ЕС - партнера по НАТО.
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на що йому відповіли, США зацікавлені у сильній Європі, а не слабкій та кинутій у зуби агресора. У коментарі вище вельмишановні ви бачите приклад маніпулювання фактами, шляхом висмикування фраз з контексту. Хоча сука перше місце по корупції в світі.
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Все просто. У Тиллерсона сорвался контракт с расеей на 100 ярдов из-за санкций. Ему то что до Украины? Он просто бабло пилить хочет вместе с Сечиным и воблоглазым.
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"Эро, ответил: "Это в интересах налогоплательщиков США, чтобы Европа была защищенной и сильной политически и экономически... Вы не хотите слабую Европу, разбитую на куски и немощную".
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Может быть сам конфликт и не интересует, но лишний повод макнуть рашку головой в парашу США не упустят.
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дура эта маша - росия в аккурат могёть создатъ целую миждунаротную "дивятку" - росия, хезбола, игил, обхезия, ю. осетия, элэнэр, дыныры, кндр, пымыры!
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Вернут россию в восьмерку, но не в этом тысячелетии и по частям после ее расформирования.
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"Нихатимъ мы ни в какие васьмёрки!
Намъ и дома харашо!"
Сказала и ушла домой...
Захарова о восстановлении "Большой восьмерки" с участием России: "Какие-то дешевые спекуляции" - Цензор.НЕТ 6798 ...
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Нахрена ватникам восьмерка, когда есть пятерка - кацапстан, сирия, Иран, КНДР и хезболла.
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Ну да, не торгуется, а продается по частям недорого.
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як там міст на керч?

а взагалі, ви там тримайтесь, гарного вам настрою та здоров:я
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Россия своих не бросает, сказал Вова. А лодка " Курск"? Она утонула.
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Цена твоей россии -ломанный грош, поэтому и не торгуется, в 90е помогли кацапии вылезти из голодухи и говна ,и никто на кацапию не позарился, а могли взять голыми руками.
Маша яркий представитель кацапов , истинное лицо россии- вроде должность высокая , а волосы не мыты - нечесаны, и морда с перепоя.
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Ээээ, стисняюсь спрасить - а ты питушка с говна умеешь тоже лепить?)
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New G-8 (в смысле, "G" - гуано)
1. Раша
2. КНДР
3. Сирия
4. Приднестровье
5. Южная Осетия
6. Абхазия
7. ДНР
8. ЛНР
Занавес!
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девятку создать ума не надо, а прокормить как ?
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Маня, так ви дешевки і є. Гопники, кидали, брехуни, боягузи, підлота ...
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Соціологи з'ясували, кого найбільше ненавидять росіяни

11/04/2017 - 19:15

Як з'ясували соціологи більшість громадян Росії погано ставляться до України, США та Євросоюзу.
За даними соціологічного дослідження "Левада-центру", найгірше у Росії ставляться до українців - 56% опитаних.
Добре до українців ставляться 33% опитаних, ще 11% росіян вагаються з відповіддю. З них дуже погано ставляться до українців 20% росіян. І всього 3% громадян сусідньої держави ставляться до України дуже добре.
Країни Заходу для росіян такі погані, як і Україна. Зокрема до США негативно ставляться 51% респондентів, 37% - добре, 12% - не змогли відповісти. Євросоюз у Росії не люблять 53% громадян, 35% ставляться добре, 12% - не змогли відповісти.
Згідно опитування, добре у Росії сприймають лише Китай -76%, Білорусь - 79% і Туреччину - 47%.
Опитування проводилося з 31 березня по 3 квітня цього року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського та сільського населення серед 1600 осіб у віці 18 років і старше в 137 населених пунктах 48 регіонів країни. Дослідження проводилося вдома у респондента методом особистого інтерв'ю.
http://informator.news/sotsiolohy-zyasuvaly-koho-najbilshe-nenavydyat-rosiyany/
Кто россию после этого будет брать в восьмерки?
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Згідно опитування, добре у Росії сприймають лише Китай -76%

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это правильно - кацапы на подсознательном уровне чувствуют будущих хозяев, а хозяев они любят...
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" Не очень то и хотелось"- просопела обиженно Манька -с педерации.
Между прочим , когда она говорит , у нее слюна со рта брызжет, и она ее постоянно сглатывает ,противнейшая особа.
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вот это реально - всех ...дь переиграл !! загнал страну на один уровень с Сирией, Ираном и Сев.КореейЗахарова о восстановлении "Большой восьмерки" с участием России: "Какие-то дешевые спекуляции" - Цензор.НЕТ 1498
забавно читать и смотреть всяких блохеров и ыкспердов . как поняли что дело пахнет керосином а не трындежом за бабки лет на 20-ть .так уже начали заднюю давать (слегка пока что) и сомнения форсить(пример - ОМ ТВ.)
особенно укр - русс. говорящие наши "друзья" на западе Захарова о восстановлении "Большой восьмерки" с участием России: "Какие-то дешевые спекуляции" - Цензор.НЕТ 8426
так что не падаем духом и держим хвост пистолетом - началась как грится "Big Game" Захарова о восстановлении "Большой восьмерки" с участием России: "Какие-то дешевые спекуляции" - Цензор.НЕТ 134
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Знакомая риторика Лаврова и Пескова:
В этом нет ничего нового
Это несерьезно
Это какие-то дешевые спекуляции
и т.п.
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Бюджет Бельгии или штата Калифория выше чем всей РАБссии.какая нах Вяыликая РАБссия и место в J 7
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Два небольших уточнения. 1. параша как бы сама перешла в категорию не развитых экономически стран. 2. Самое дешевое, что здесь есть - это косметика новослепленной колонтай
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дёрни сотку и узбагойся - никто вас туда не возьмет!
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машка в очередной раз признала, что они опущенцы и с ними делА иметь - западло)
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...организация приняла решение вернуться к формату "семерки"
Захарова о восстановлении "Большой восьмерки" с участием России: "Какие-то дешевые спекуляции" - Цензор.НЕТ 6945
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Сколько?
Триста.
Это не серьезно!
А сколько надо?
Триста тридцать.
На каждого.

Захаровой в этом клипе не хватает. Выглядит как подряпанный, часто используемый веник. Она бы до триста сорок наторговала.
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Присвоїти кацапостану статус величезної шестьорки , нікуди не гукати, використовувати за призначенням.
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дешевым проституткам дорогих спекуляций и не будет.Не переоценивай себя
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЗахарова о восстановлении "Большой восьмерки" с участием России: "Какие-то дешевые спекуляции"
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