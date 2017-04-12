Захарова о восстановлении "Большой восьмерки" с участием России: "Какие-то дешевые спекуляции"

Rjr, Kirim Ukrainali, Владимир_1958, Elena Maslova, Речь Брежнева, Stauffenberg, Chanel 3256, Корсунский, Elena Drozd, Алег Федоров, Змиевобандеровец, Vedana, Konstantin Grytsenko, masud masud, Роман Урусов, Мабон, Lvbnhj, NonCFist, Borys Borys, Андрей 8ea0c43a
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Потом два месяца потратил на разборки с сенаторами и стал "подобрее".
Значит, Тиллерсона тоже вызовут на ковёр и объяснят "кто есть ху".
На данный президенский цикл комитеты сената чётко дали понять, кто будет "заказывать музыку".
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Зря вообще принимали .
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Намъ и дома харашо!"
Сказала и ушла домой...
...
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а взагалі, ви там тримайтесь, гарного вам настрою та здоров:я
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Маша яркий представитель кацапов , истинное лицо россии- вроде должность высокая , а волосы не мыты - нечесаны, и морда с перепоя.
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1. Раша
2. КНДР
3. Сирия
4. Приднестровье
5. Южная Осетия
6. Абхазия
7. ДНР
8. ЛНР
Занавес!
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11/04/2017 - 19:15
Як з'ясували соціологи більшість громадян Росії погано ставляться до України, США та Євросоюзу.
За даними соціологічного дослідження "Левада-центру", найгірше у Росії ставляться до українців - 56% опитаних.
Добре до українців ставляться 33% опитаних, ще 11% росіян вагаються з відповіддю. З них дуже погано ставляться до українців 20% росіян. І всього 3% громадян сусідньої держави ставляться до України дуже добре.
Країни Заходу для росіян такі погані, як і Україна. Зокрема до США негативно ставляться 51% респондентів, 37% - добре, 12% - не змогли відповісти. Євросоюз у Росії не люблять 53% громадян, 35% ставляться добре, 12% - не змогли відповісти.
Згідно опитування, добре у Росії сприймають лише Китай -76%, Білорусь - 79% і Туреччину - 47%.
Опитування проводилося з 31 березня по 3 квітня цього року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського та сільського населення серед 1600 осіб у віці 18 років і старше в 137 населених пунктах 48 регіонів країни. Дослідження проводилося вдома у респондента методом особистого інтерв'ю.
http://informator.news/sotsiolohy-zyasuvaly-koho-najbilshe-nenavydyat-rosiyany/
Кто россию после этого будет брать в восьмерки?
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это правильно - кацапы на подсознательном уровне чувствуют будущих хозяев, а хозяев они любят...
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Между прочим , когда она говорит , у нее слюна со рта брызжет, и она ее постоянно сглатывает ,противнейшая особа.
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забавно читать и смотреть всяких блохеров и ыкспердов . как поняли что дело пахнет керосином а не трындежом за бабки лет на 20-ть .так уже начали заднюю давать (слегка пока что) и сомнения форсить(пример - ОМ ТВ.)
особенно укр - русс. говорящие наши "друзья" на западе
так что не падаем духом и держим хвост пистолетом - началась как грится "Big Game"
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В этом нет ничего нового
Это несерьезно
Это какие-то дешевые спекуляции
и т.п.
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Триста.
Это не серьезно!
А сколько надо?
Триста тридцать.
На каждого.
Захаровой в этом клипе не хватает. Выглядит как подряпанный, часто используемый веник. Она бы до триста сорок наторговала.
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