"Ожидал одно, а получилось совсем иначе", - боевик по кличке Мурчик задержан в Покровске

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https://www.youtube.com/watch?v=SkCKNdqkjbA
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Так что не разжалобил.
PS Опять с блок-поста. Ни одного окопника...
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Мурка, ти мой катьоначек!
Підфортило Мурчику. Погоняло майже те ж саме лишиться.
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