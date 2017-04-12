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Материалы по теме:  Агресія Росії проти України
Теги: бойовик (2728) затримання (2387) Нацполіція (4643) тероризм (1582) Донбас (6173) Донецька область (1590)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Ожидал одно, а получилось совсем иначе", - боевик по кличке Мурчик задержан в Покровске

В Донецкой области задержан местный житель, подозреваемый в сотрудничестве с незаконными вооруженными формированиями (НВФ).

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Мурчик думал, что ему там каждый день будут крынку со сметаной давать, но просчитался
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Пацан к успеху шел, не получилось, не фартануло.
https://www.youtube.com/watch?v=SkCKNdqkjbA
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Вот, что на самом деле случилось с Мурчиком в ДНР:
"Ожидал одно, а получилось совсем иначе", - боевик по кличке Мурчик задержан в Покровске - Цензор.НЕТ 8393
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Мурчик значит приблатнённый, мурчать - говорить с характерным блатным растягиванием слов.
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От падла сепарська ! Додумався споганити найпоширеніше котяче ім*ячко.
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у нас был кот Мурчик - оно дискредитировало нашего кота!... гнида!....
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Подайте в суд - пусть моральный ущерб выплачивает))))
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А платили бы и хавчик выдавали бы - убивал бы.
Так что не разжалобил.
PS Опять с блок-поста. Ни одного окопника...
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та вроде тот что задержан в запорожье саме как раз окопник
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Послушаешь их всех, так они только и делали, что на блокпостах стояли. Откуда там столько блокпостов может набраться, чтобы всем там место дать.
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все пойманные и пока не пойманные дежурили с самапалами на блохпастах от безденежья и безысходности разачаравались,вспомнили что их ждут дома,а кто убивал украинцев-а х..й их знает!
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"Экс-боевику грозит до 8 лет лишения свободы.Источник:http://censor.net.ua/n435967 :D ЧТО ЗА БРЕД, дадут, как обычно, 3 года с отсрочкой на 5 лет.....................
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Ех Мурка, ти мой мурьоначєк!
Мурка, ти мой катьоначек!
Підфортило Мурчику. Погоняло майже те ж саме лишиться.
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Тепер линиридинири поетично можна називати Країнами Блокпостів.Яку сучку не зловлять - стояла на блокпосту,і що характерно ,кожній сучці це неподобалося.
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Цензор.НЕТФорум Украины"Ожидал одно, а получилось совсем иначе", - боевик по кличке Мурчик задержан в Покровске
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