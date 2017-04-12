Поддерживая Асада в Сирии, Россия находится "на неправильной стороне истории", - Белый дом

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11.04.2017 Рубрика: Мнения, Общество Отзывов нет »
Недавно меня спросили, а ты останешься в Украине, будешь получать украинское гражданство? И я честно скажу, что когда я переехала полтора года назад в Киев, то себе внутренней говорила, что вот падет путинский режим - и я вернусь. Все же Родина.
Но спустя время поняла, что глубоко ошибалась...
Социальную среду в России определяет не Путин, и даже не его система.
Атмосферу в обществе определяет Культура общения между людьми.
Не телевизор и не пропагандистские российские СМИ, а то, как люди друг с другом общаются.
Так вот, в российской среде нет главного элемента, который обычно составляет человеческое общение - доверия.
В России ты априори никто. Ты либо встраиваешься в вертикаль, либо становишься изгоем. Другого не дано.
Культура общения в России состоит в принципе «Я выше тебя».
Культура общения в Украине - из принципа - «я + ты = мы».
Это разные культурные коды.
10 лет жизни в Москве сделали из меня «человека в футляре». Когда тебе постоянно приходится доказывать своё право на личную внутреннюю свободу, ты перестаёшь доверять людям, и уважать их право. Ведь они-то не дают тебе возможности на твою собственную свободу.
По сути, вертикаль жизни в России делает из человека эгоиста, развивает цинизм и уничтожает искренность.
Недавно одна подруга рассказывала, как в Танзании, где, кстати, есть меню на английском, русском и украинском, ее как-то спросил местный:
«А почему вы, украинцы, такие счастливые, а русские такие несчастные?»
Когда она переспросила, почему он так думает, он ответил:
«Так вы всегда улыбаетесь, а русские почему-то злые ходят, никому не улыбаются, отмахиваются постоянно от любого общения...».
А как по-другому, когда русский человек ежедневно чувствует свою ничтожность, какие улыбки, какое доверие может возникнуть к другим людям? Никакого.
Мне каким-то образом удалось сохранить в себе частичку искренности, но и то, видимо, благодаря тому, что я постоянно находилась в движении. Не успевала закостенеть в вертикале.
Но то, что в 33 года другая страна, а не та, в которой я родилась, заново учит меня доверять людям, - это о многом говорит. И об Украине. И о России.
Так вот, на вопрос, остаюсь ли я в Украине из-за того, что в России Путин, - я знаю ответ.
Я полюбила Украину из-за той культуры общения, что составляет украинскую среду.
И она гораздо лучше российской.
Что бы там ни говорили по российскому телевизору.
Екатерина Макаревич.
Екатерина Макаревич. Украина и Россия
11.04.2017 Рубрика: Мнения, Общество Отзывов нет »
Недавно меня спросили, а ты останешься в Украине, будешь получать украинское гражданство? И я честно скажу, что когда я переехала полтора года назад в Киев, то себе внутренней говорила, что вот падет путинский режим - и я вернусь. Все же Родина.
Но спустя время поняла, что глубоко ошибалась...
Социальную среду в России определяет не Путин, и даже не его система.
Атмосферу в обществе определяет Культура общения между людьми.
Не телевизор и не пропагандистские российские СМИ, а то, как люди друг с другом общаются.
Так вот, в российской среде нет главного элемента, который обычно составляет человеческое общение - доверия.
В России ты априори никто. Ты либо встраиваешься в вертикаль, либо становишься изгоем. Другого не дано.
Культура общения в России состоит в принципе «Я выше тебя».
Культура общения в Украине - из принципа - «я + ты = мы».
Это разные культурные коды.
10 лет жизни в Москве сделали из меня «человека в футляре». Когда тебе постоянно приходится доказывать своё право на личную внутреннюю свободу, ты перестаёшь доверять людям, и уважать их право. Ведь они-то не дают тебе возможности на твою собственную свободу.
По сути, вертикаль жизни в России делает из человека эгоиста, развивает цинизм и уничтожает искренность.
Недавно одна подруга рассказывала, как в Танзании, где, кстати, есть меню на английском, русском и украинском, ее как-то спросил местный:
«А почему вы, украинцы, такие счастливые, а русские такие несчастные?»
Когда она переспросила, почему он так думает, он ответил:
«Так вы всегда улыбаетесь, а русские почему-то злые ходят, никому не улыбаются, отмахиваются постоянно от любого общения...».
А как по-другому, когда русский человек ежедневно чувствует свою ничтожность, какие улыбки, какое доверие может возникнуть к другим людям? Никакого.
Мне каким-то образом удалось сохранить в себе частичку искренности, но и то, видимо, благодаря тому, что я постоянно находилась в движении. Не успевала закостенеть в вертикале.
Но то, что в 33 года другая страна, а не та, в которой я родилась, заново учит меня доверять людям, - это о многом говорит. И об Украине. И о России.
Так вот, на вопрос, остаюсь ли я в Украине из-за того, что в России Путин, - я знаю ответ.
Я полюбила Украину из-за той культуры общения, что составляет украинскую среду.
И она гораздо лучше российской.
Что бы там ни говорили по российскому телевизору.
Екатерина Макаревич.
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11.04.2017 Рубрика: Мнения, Общество Отзывов нет »
Недавно меня спросили, а ты останешься в Украине, будешь получать украинское гражданство? И я честно скажу, что когда я переехала полтора года назад в Киев, то себе внутренней говорила, что вот падет путинский режим - и я вернусь. Все же Родина.
Но спустя время поняла, что глубоко ошибалась...
Социальную среду в России определяет не Путин, и даже не его система.
Атмосферу в обществе определяет Культура общения между людьми.
Не телевизор и не пропагандистские российские СМИ, а то, как люди друг с другом общаются.
Так вот, в российской среде нет главного элемента, который обычно составляет человеческое общение - доверия.
В России ты априори никто. Ты либо встраиваешься в вертикаль, либо становишься изгоем. Другого не дано.
Культура общения в России состоит в принципе «Я выше тебя».
Культура общения в Украине - из принципа - «я + ты = мы».
Это разные культурные коды.
10 лет жизни в Москве сделали из меня «человека в футляре». Когда тебе постоянно приходится доказывать своё право на личную внутреннюю свободу, ты перестаёшь доверять людям, и уважать их право. Ведь они-то не дают тебе возможности на твою собственную свободу.
По сути, вертикаль жизни в России делает из человека эгоиста, развивает цинизм и уничтожает искренность.
Недавно одна подруга рассказывала, как в Танзании, где, кстати, есть меню на английском, русском и украинском, ее как-то спросил местный:
«А почему вы, украинцы, такие счастливые, а русские такие несчастные?»
Когда она переспросила, почему он так думает, он ответил:
«Так вы всегда улыбаетесь, а русские почему-то злые ходят, никому не улыбаются, отмахиваются постоянно от любого общения...».
А как по-другому, когда русский человек ежедневно чувствует свою ничтожность, какие улыбки, какое доверие может возникнуть к другим людям? Никакого.
Мне каким-то образом удалось сохранить в себе частичку искренности, но и то, видимо, благодаря тому, что я постоянно находилась в движении. Не успевала закостенеть в вертикале.
Но то, что в 33 года другая страна, а не та, в которой я родилась, заново учит меня доверять людям, - это о многом говорит. И об Украине. И о России.
Так вот, на вопрос, остаюсь ли я в Украине из-за того, что в России Путин, - я знаю ответ.
Я полюбила Украину из-за той культуры общения, что составляет украинскую среду.
И она гораздо лучше российской.
Что бы там ни говорили по российскому телевизору.
Екатерина Макаревич.
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все остальное придет со временем, главное - не сдаваться !
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Неправильная сторона (Сирия) * Неправильную сторону (Украина) = Правильная сторона.
ЗЫ: извините, я немного пьян
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http://ua.korrespondent.net/world/3838721-derzhdep-sprostuvav-slova-tillersona-pro-ukrainu
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И давно это у них ?
А так же деловую репутацию.
Тиллерсон не имеет понятия о чем говорит Эро.
А Эро говорит так как он понимает.
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Но, что-то уже начинают понимать...
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Сегодня, 19:14 Просмотров: 1163
Турецкие специалисты провели анализы крови и мочи жертв атаки в сирийском Идлибе
Результат авиаудара по сирийской провинции Идлиб, фото AFP
Специалисты подтвердили, что для химической атаки в сирийском Идлибе применялся отравляющий газ зарин, заявил министр здравоохранения Турции Реджеп Акдаг. Как сообщает агентство "Анадолу", в анализах крови и мочи жертв атаки обнаружен изопропиловый эфир фторангидрида метилфосфоновой кислоты - метаболит газа зарин, передает ZN.ua.
Напомним, 4 апреля в сирийской провинции Идлиб, которую контролируют повстанцы, сирийская армия провела атаки с помощью газа, которые привели к смерти 72 человек, в том числе, 11 детей. Около 400 человек получили ранения, в частности химические ожоги глаз и дыхательных путей. Правозащитные организации утверждают, что для атак армия Асада использовала запрещенное химическое оружие, от использования которого ранее публично отказалась.
7 апреля военные США ответили на предполагаемую химическую атаку в сирийской провинции Идлиб, запустив 59 ракет по военной базе правительственных войск в Сирии, в районе провинции Хомс.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон не допустит повторного применения химического оружия в Сирии.
http://www.segodnya.ua/world/turciya-podtverdila-chto-dlya-himicheskoy-ataki-v-sirii-primenyalsya-zarin-1012024.html
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«Трієчка» від Трампа.
Коли я був ще дуже юним і займався боксом, наш тренер Михалич навчав: ідеальна комбінація в боксі - це коли ти проводиш «трієчку» і навіть сам не знаєш, від якого удару противник упав. Тож, поки усі справедливо регочуть над російськими С-400 і з почуттям глибокого задоволення тролять Путіна, дозвольте висловити власні враження щодо останніх подій.
Отже, наважуся стверджувати, що у Сирії ракети «Томагавк» вдарили не лише по Асаду і Путіну. Таке враження, що ця комбінація ударів була спрямована навіть не проти них. Основна точка удару зовсім не там.
Ви помітили, коли саме з пускових установок американських есмінців вирвалися ракети? Правильно - у ніч на 7 квітня 2017 року, у той самий день і у той самий час, коли у штаті Флорида (США) були в розпалі переговори між Дональдом Трампом та Си Цзиньпіном.
Схід, як відомо, справа тонка, а коли справа стосується Китаю - вона тоншає до павутинки. Тисячоліттями в Китаї існувала непохитна традиція, ні - закон: імператор Піднебесної ніколи не виїздив на переговори збудь ким за межі Китаю. Навпаки - усі, хто прагнув контактів, мали добиватися аудієнції у палаці правителя.
Поїздка китайського лідера до США це визнання того факту, що серед двох супердержав нинішнього світу Китай стосовно США є молодшим партнером. Це дійсно так. Тут не в арміях і ракетах справа. Китай вступив у смугу довготривалої економічної кризи. Не скороминучої, а саме - довготривалої і системної. Читать дальше »
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