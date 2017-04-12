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Материалы по теме:  ДТП
Теги: ДТП (5649) железная дорога (1019) поезд (615) смерть (4767) Харьковщина (1137)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Товарный поезд сбил насмерть человека в Харьковской области, - Нацполиция

На железнодорожной станции Гениевка (Харьковская обл.) товарный поезд сообщением Основа-Красный Лиман сбил насмерть 28-летнего местного жителя

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поезд быстро едет . это только кажется что медленно .
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А установленные места там имеются? или один переход на 10 км?
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Открою вам секрет: в каждой область Украины каждый день поезда сбивают людей и 99.7% - это мгновенная смерть. Это также для идиотов, которые думают, что есть пешеходные переходы через ЖД пути, где машинист должен вас пропустить: это не так, МАШИНИСТ ВСЕГДА ПРАВ, за исключением сбитого работника пути, который должен быть в жилете и еще должно этому предшествовать много предупреждающих знаков и т.д. и т.п.
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ЗНАКОВ?
Тануна.... Что бы проводить рем роботы на путях, должно быть согласование с диспечерами. На путях есть светофоры, которые регулируют движение составов. Если даже, случись какая авария на пути, то в первую очередь принимаются меры к остановке локомотива их наиболее вероятного места появления. По ходу, по возможности сообщение в какую то службу, а там уже разберуться.
А так да, машинист всегда прав. Если выполняет все правила.
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"парень пытался перейти железнодорожные пути в неустановленном месте"...

А в установленном месте этот парень не пострадал бы?
Там такое движение поездов, что нужно перебегать перед самым локомотивом?
А 10 минут подождать нельзя было?Источник:http://censor.net.ua/n435965"
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брешете..., то людина потрапила під потяг...
На Цензорі вже не вперше так трактують такий випадок: "потяг збив людину"...
Це мабуть якійсь пісатєль суворо ненавидить залізничників, мабуть якійсь машиніст добре обклав його пуями...
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Товарный поезд сбил насмерть человека в Харьковской области
"Отличный" заголовок.

Может
Человек попал под поезд в Харьковской области
Не?
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Пока товарный поезд гонялся за жертвой,
больше всех замучался стрелочник.
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щас модно по путях ходить в капюшонах и наушниках
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Цензор.НЕТФорум УкраиныТоварный поезд сбил насмерть человека в Харьковской области, - Нацполиция
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