Товарный поезд сбил насмерть человека в Харьковской области, - Нацполиция

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Тануна.... Что бы проводить рем роботы на путях, должно быть согласование с диспечерами. На путях есть светофоры, которые регулируют движение составов. Если даже, случись какая авария на пути, то в первую очередь принимаются меры к остановке локомотива их наиболее вероятного места появления. По ходу, по возможности сообщение в какую то службу, а там уже разберуться.
А так да, машинист всегда прав. Если выполняет все правила.
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А в установленном месте этот парень не пострадал бы?
Там такое движение поездов, что нужно перебегать перед самым локомотивом?
А 10 минут подождать нельзя было?Источник:http://censor.net.ua/n435965"
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На Цензорі вже не вперше так трактують такий випадок: "потяг збив людину"...
Це мабуть якійсь пісатєль суворо ненавидить залізничників, мабуть якійсь машиніст добре обклав його пуями...
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"Отличный" заголовок.
Может
Человек попал под поезд в Харьковской области
Не?
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больше всех замучался стрелочник.
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