Посол Галибаренко выразила протест в связи с визитом британских партийцев в оккупированный Крым

Посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко направила письмо лидеру Партии независимости Великобритании (UKIP), в котором выразила решительный протест в связи с посещением членами политсилы оккупированного Крыма.
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Ну, почему история о 30 серебрянниках никого не учит?
Ну, понятно, что это всё не бесплатно, и Пуйло, действительно, хорошо всем платит.
Ну, ладно, из Зимбабве приезжали опытом по преодолению жажды поделиться, но итальянцы, немцы, французы и британцы, вроде бы, не бедные люди, зачем едут?
Зачем пачкаться дерьмом за деньги, ведь потом все, кому лень, упрекнут?
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