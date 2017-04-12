EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Взрыв в питерском метро Приговор генералу Назарову Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа
 Форум Украины(593819)
  1938  19
Материалы по теме:  Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Теги: Великобритания (1558) визит (2120) Крым (19467) посол (1108) посольство Украины (120) протест (5391)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Посол Галибаренко выразила протест в связи с визитом британских партийцев в оккупированный Крым

Посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко направила письмо лидеру Партии независимости Великобритании (UKIP), в котором выразила решительный протест в связи с посещением членами политсилы оккупированного Крыма.

 читать источник
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А они на пароходе туда попали? Если на самолете ,компании иск.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Прилетіли до мааскви, а звідти на Крим. Всі діла.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не пойму им что в крыму медом помазано, больше некуда ехать британским партийцам, французким , испанским, для кого это "нашествие" визитеров? Если поддерживаешь россию,крым кацапским , поедь в мацкву и объяви об этом, нет, сползаются тихо шурша , как тараканы урвать кусок путинского пирога и бегом назад . У мерзавца путина ,поклонники- трусливые ничтожества.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот, скажите, ну почему в цивилизованном мире постоянно находятся твари, готовые брать деньги у Пуйла, делать события для пиара и т.д.?
Ну, почему история о 30 серебрянниках никого не учит?
Ну, понятно, что это всё не бесплатно, и Пуйло, действительно, хорошо всем платит.

Ну, ладно, из Зимбабве приезжали опытом по преодолению жажды поделиться, но итальянцы, немцы, французы и британцы, вроде бы, не бедные люди, зачем едут?

Зачем пачкаться дерьмом за деньги, ведь потом все, кому лень, упрекнут?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
рассеянцы все всяких маргиналов такают туда сюда, которые абсолютно не имеют никакого полтического веса в своих странах.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Партия независимости Соединённого Королевства (UKIP) на европейских выборах 2014 получила большинство голосов избирателей и 24 места в Европарламенте,на парламентских выборах 2015 заняла третье место по голосам - 12.6%,так что политического веса у неё больше чем у всей Украины вместе взятой,но то такое
 показать весь комментарий
Ответить
 
в самой UK никакого веса UKIP не имеют, их всех воспринимают как "фу фу уберите это говно", ты тупой ватник будeш мне, британцу с детства, такое втирать? обосрался ты знатно, как и ваше пво)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мордва, вместо того, чтобы публично звиздеть, беги ягель запасать на зиму.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Политические боты. Им платят, они ездят. All include, кроме элементарной совести
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это отношение европейцев к Украине, то есть никакое.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ватник это отношение к твоему казластану то есть содрать бабки и восвояси
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныПосол Галибаренко выразила протест в связи с визитом британских партийцев в оккупированный Крым
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Rjr, Kirim Ukrainali, Владимир_1958, Elena Maslova, Речь Брежнева, Stauffenberg, Chanel 3256, Корсунский, Elena Drozd, Алег Федоров, Змиевобандеровец, Vedana, Konstantin Grytsenko, masud masud, Роман Урусов, Мабон, Lvbnhj, NonCFist, Borys Borys, Андрей 8ea0c43a
 Всего на сайте: 82 писателя
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти