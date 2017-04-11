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 Форум Украины(593819)
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Теги: Киев (16807) Кличко (2665) мусор (336) утилизация (107) Чернобыль (331) Зона отчуждения (61) отходы (61)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Я не знаю, откуда пошли такие слухи, - вывозить мусор в Чернобыль", - Кличко

Якобы предложенная киевской властью идея вывозить мусор из столицы в Чернобыльскую зону является слухом.

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Как откуда.Садовой организатор,не смог справится,семен с парасюком подстрекатели)))Это же очевидно,даже НАЗК увидела нарушения)))
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За брагу вже і йому статтю замовили барижні?А хіба Кличко не чув?"Бігме, хоч один українець після цього проголосує за бледоту придністровських покидьків БПП-та купить хоч щось від рошенахряка-хай йому очі повилазять!"-сказала баба Люба з Вінницької області,коли за 2-а тюки потрухлявої соломи,що її корова розкидала-їй присудили півтора року тюрьми!Львівяне-приєднуйтеся- "ПОТРОХ-ЦЕ СМІТТЯ УКРАЇНИ! "
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В Киеве контейнеры для разного мусора (пластик, бумага, стекло) есть возле домов?
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Теперь нет. Как Кличко пришел - так контейнеры и пропали, без шуток.
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А при раздельном сборе утилизация быстрее и экологичнее ...
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Выходит, что беларусы более европейцы, по крайней мере - минчане...
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Речь о другом. Недавно была статья об уровне коррупции и не сказал бы, что европейские законы успешно победили коррупцию, но существенно снизили её, потому "европейскость" определяется сознанием, а не костюмами и риторикой...
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В середине 90 наши стали ездить в Польшу и сначала удивлялись, почему поляки стоят на красный свет, имеются в виду пешеходы, когда нет транспорта. А когда заплатили польские штрафы поняли. что дорого. И вся культура. Другой пример. В середине 70 Рейн называли помойкой Европы из за загрязнения. Зеленые устраивали пикеты. требовали очистить реку. Когда Земли начали проигрывать крупные суммы в судах из за загрязнения, то реку достаточно быстро очистили и запустили форель. Так, вот если форель водится то все предприятия в округе не платят за сброс в реку, а если нет, то так заплатят, что дешевле построить три очистных сооружения. И все достаточно просто, Дорого.
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В Минске, по рассказам, и без штрафов при Союзе переходили улицу на зелёный сигнал светофора, что удивляло приезжих...
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залежить від того яке підприємство обслуговує
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Были такие контейнеры .но народ же украинский а не немецкий .
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В Минске не немецкий, но кидают в разные контейнеры... Встречаются, конечно, некоторые, но процентов более, чем 95 уже отсортировано. И на переработку денег меньше из бюджета уходит...
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В Белоруссии бацька в тюрьму посадит и смотрит что б закон не нарушали . А в Украине как чиновник так и казнокрад - преступник - ворюга . и это начиная с головы сельсовета , который землёй притоговывает и заканчивая судьями , прокцурорами , министрами , депутатами и президентом .
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"Белоруссии"? "бацька"?
Имеется в виду Беларусь и Лукавый?
Его икона в красном углу висит?
Лукавый года три назад заявил, что пойманных на воровстве чиновников можно не судить, если они вернут украденное...
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Если бы в Уркаине так сделали то мы бы еще МВФу кредиты давали.
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вместе с мусором и контейнеры утилизировали?
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Причем здесь народ? Возле моего дома контейнер был, я в него пластик бросал. Потом, летом 2014 года, контейнер увезли. Я что в этом виноват или мои соседи?
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Тогда надо будет производить одноразовые мусоровозы.
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Киевская мэрия и есть мусороперерабатывающий завод, туда все отходы общества загрузились по самую крышу.
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Так самі і загрузились, чи їх таки обрали туди?
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Вибирають тільки одного, решта сміття він туди за своїм бажанням завантажує.
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Репост - про це не напише ЦН

Штаб блокади торгівлі з окупантами
6 год ·
Пряма трансляція конференції штабу спротиву в приміщенні Полтавської міської адміністрації.
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Ну так - звичайно цікавіше слухати припущення Гросі , що Україна може в Стразбурзі програти ... ))
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Мощности завода энергия покрывают по моему 20 % от всего мусора в Киеве .А остальное куда девается?
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А куда девался мусор прошлым летом, когда на киевском заводе сжигался львовский мусор?
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Как куда,валится по окраинам Киева,это не учитывая нелегалов.Проблема мусора есть во всех областных городах.Соя вместо решения проблемы навалилась на садового.Он виноват конечно,но не в том ,что соя тут яростно муштрует.
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не , он накер , цыган ирландский - верить таким нельзя
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надо весь польский мусор...свозить Садовому в хату...
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Давно из психушки?Ну ка-в буду шокображну,бо прибють!
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"Я не знаю, откуда пошли такие слухи, - вывозить мусоров в Чернобыль", - Кличко
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Наши сми наполнены мальчиками тика Вовка из НКРЭКУ. Их меньше всего интересует правда и объективность. Главное - деньги, сенсации и пиар. Они даже до подонков не дотягивают.
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Вообще, идею с мусором в Чернобыле подкинул дурачок-Садовой.
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был Великий боксер Кличко, а стал украинским воришкой Педаликом. Печально всё это. А мусор мелочи жизни. Завод строится за 1 год. если бы хотели, уже бы три построили. А так, откатов не дают, кто строить будет ?
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Боксе соперники должны быть на равных! Один рост, один вес! А то получается один боксер высокий за 2 метра, а его соперник метр восемьдесят, это уже не бокс!
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Каждое утро небритые утилизаторы мусора в не очень свежей одежде копаются в мусорных баках, делая свое тихое, но очень нужное дело. Пора Кличку им уже зарплату давать и униформой обеспечить
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Словно мухи, тут и там, Ходят слухи по домам, А беззубые старухи Их разносят по умам
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садотяпа з порохряком-паскудь барижну,виплятків гешефтників на крові,що діляться за чаєм та навіть х"ловцям перераховують-кинути в сміття -нема чого ворожнечу між містами та людьми розпалювати-не бидло ж совкове навкруги-бачать,як номери фур прекручують,титушок підкуповують на підпали та навіть на диверсії в шахтах львівських,аби в донецьку за 800грн/т закупити а у Вінниці за 3600грн/т продати.геть таких з очей подалі- на біотопливо!
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Клячу нада не в телегу запрягать а привязать к лошади яйцами вниз и протянуть хотя бы километр по киевским дорогам которые почему то называют с асфальтовым покрытием.
Продолжают как при януке засыпать ямы золой ТЭЦ. Это же сотни миллионов а прокурватура в упор не видит. Луцик и пеця в доле никто и не сомневается.
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Цензор.НЕТФорум Украины"Я не знаю, откуда пошли такие слухи, - вывозить мусор в Чернобыль", - Кличко
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