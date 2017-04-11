"Я не знаю, откуда пошли такие слухи, - вывозить мусор в Чернобыль", - Кличко

Rjr, Kirim Ukrainali, Владимир_1958, Elena Maslova, Речь Брежнева, Stauffenberg, Chanel 3256, Корсунский, Elena Drozd, Алег Федоров, Змиевобандеровец, Vedana, Konstantin Grytsenko, masud masud, Роман Урусов, Мабон, Lvbnhj, NonCFist, Borys Borys, Андрей 8ea0c43a
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Имеется в виду Беларусь и Лукавый?
Его икона в красном углу висит?
Лукавый года три назад заявил, что пойманных на воровстве чиновников можно не судить, если они вернут украденное...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Тогда надо будет производить одноразовые мусоровозы.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Штаб блокади торгівлі з окупантами
6 год ·
Пряма трансляція конференції штабу спротиву в приміщенні Полтавської міської адміністрації.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
может у Пантелеева спросить?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Продолжают как при януке засыпать ямы золой ТЭЦ. Это же сотни миллионов а прокурватура в упор не видит. Луцик и пеця в доле никто и не сомневается.
Ответить