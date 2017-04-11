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Теги: взятка (3726) Киевская область (1456) Луценко (6771) ФГИ (471)
Тему создал: Цензор.НЕТ

На взятке в 32 тысячи задержаны два руководителя отделения Фонда госимущества в Киевской области, - Луценко. ФОТОрепортаж

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обнародовал информацию о том, что два руководителя отделения Фонда госимущества в Киевской области задержаны при получении взятки 32 тысячи гривен.

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Как то задерживают, задерживают. а суда как не было так и нет. Шоу Югика Логопеда.
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Так суды у нас ещё старорежимные и выполняют только команды беглого Януковича. Поэтому и такая анархия в судейском корпусе, вот если бы Луценко возглавил совет правосудия, тогда бы дело пошло как по пальмовому маслу.
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Генеральный прокурор 44-миллионной страны докладывает о взятках $1200.

Полный акуй.
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Это хороший показатель, вот борцы с коррупцией за год вернули в казну всего 5100 грн. это результат средненький, всего на троечку, вернули бы 1200$, можно было бы оценить на хорошо.
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Военные США и Великобритании выдвигаются к границе Сирии

Военные США и Великобритании выдвигаются к границе Сирии, пока небольшими силами, в основном состоящими из спецподразделений и дальнебойной артиллерии.

В социальных сетях пишут, что подразделения армии США отправляются в Сирию для выполнения сложнейших артиллерийских миссий. Продолжительность составит несколько месяцев. Они будут обеспечивать огневую поддержку союзников в регионе. Пентагон пока не подтверждает и не отрицает информацию из неофициальных источников.

Вероятнее всего, считают военные аналитики, отмашку началу операции Пентагон даст после визита Рэкса Тиллерсона в Москву.
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Вован штаны обделает. Зачем выдвигать людей, когда "топоры "хорошо летают
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Стоит всего двоим руку отрезать и увидите как взяточничество прекратится.
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Жестко уволить этих мразей. С правом восстановления..
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С правом восстановления в реабилитационном центре, оторваных яиц
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Або ви падлюки почнете садити, або вас буде садити народ...
На взятке в 32 тысячи задержаны два руководителя отделения Фонда госимущества в Киевской области, - Луценко - Цензор.НЕТ 2900
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Цензор.НЕТФорум УкраиныНа взятке в 32 тысячи задержаны два руководителя отделения Фонда госимущества в Киевской области, - Луценко. ФОТОрепортаж
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