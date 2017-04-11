Военно-патриотическое движение РФ "Юнармия" насчитывает уже 70 тыс. детей, - Шойгу

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Юный Ваня, сына мамин,
В класс явился на экзамен.
Задают ему вопрос:
- Для чего у русских нос?
Заорал на всю он школу:
- Чтоб вынюхивать крамолу
И строчить на всех донос.
Вот зачем у русских нос!
Говорят ему: - Послушай,
А для чего у русских уши?
- Ухо держим мы востро,
Все, что ухом мы услышим,
обязательно запишем -
Директрисе на Фейсбук
Вот зачем у русских слух!
Вопрошает жрец науки:
- Для чего у русских руки?
- Чтоб держать топор и меч,
Чтобы красть, рубить и сечь.
- Для чего у русских ноги?
- Чтобы топать по дороге -
Левой, правой, раз и два!
- Для чего же голова?
- Чтоб носить стальную каску
Или газовую маску,
Чтоб не думать ничего.
(путин мыслит за него!)
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КремляРейхсканцелярії ...
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Пользователей социальных сетей повергла в шок речь мэра Красноуфимска. Открывая общегородской этап КВН, он предложил смехом почтить погибших в результате теракта в метро Санкт-Петербурга.
"Но я считаю, что сегодня на сцене вы должны зажечь так, чтобы ни один террорист не испытывал чувства удовлетворения от своих действий. И мы своим смехом, своим зажигательным смехом, наверное, посвятили этот КВН тем людям, которые погибли. Всем успехов, счастья, здоровья, ну, и конечно, сегодня всем зажигать!", - сказал чиновник.
Один из блогеров сочинил по этому поводу четверостишие, в котором сравнил мэра Красноуфимска с "порожденьем сатаны".
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Сумасшедший дом в огне,
Санаторий Сатаны!
Легион садистов ждет
Час вторженья зла!
Crazy house!
Crazy house!
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А потом начались( или скорее всего активизировались) аЦкие железные марши по к(К)рыму и не только, с криками и воплями про возыращения к(К)рыма в рассею, (любая запись концерта это подтвердит, непонятно только куда смотрелО сбу?ну да ладно) , и прочая хуета для промывки мозгов малолеток, в перерывах между песнями\распиваниями водки и троганьем за сиськи голой марины..... pашн водка, night kapitulieren, делай что хочется, и конечно же про цунареф....после такого маленькие руцкие шакалята загрызут свою мамку - не только к братскому народу войну принесут в дом...что мы собственно и видим
Коррозия воспитала, немало ублюдков типа мильчакова и ему подобных...которым кроме музыки еще тогда стали прививать ненависть.Неважно к чему. В будущем все пригодится. Да и с кем тусил на сейшенах паук из госдумы рф, тоже можно отследить...)) А потом Академия при президенте кацапии, и понеслась....
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У нас с каждым годом все больше детей в спецгуппах...
Сакрально и скрепно...
Ниже твои хвизкультурники....
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https://www.youtube.com/watch?v=KVu-VRB0KuE&spfreload=5
http://ehorussia.com/new/node/12443
http://censoru.net/4293-putleryugend-v-kaschenko-v-namkryshe-iz-rossiyskih-detey-budut-gotovit-vezhlivyh-lyudey.html
http://censoru.net/10819-putleryugend-sozdan-i-nachal-deystvovat.html
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-Да я не одноглазый и играть не умею...
-Чьвяк!
-Марина, Марина, Марина....
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А как же детсады, ясли? Там дети шо патриотически неорганизованные должны быть?
А враг не дремлет! Предлагаю виновного в этом Шойгу расстрелять вместе с семьей!
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Дайош по Рейхстагу в каждом городе и деревне! Ну, типа Дома пионеров чтобы.
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