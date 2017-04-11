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 Форум Украины(593807)
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Материалы по теме:  Агрессия России против Украины
Теги: расследование (2054) Донбасс (14048) Правый сектор (811) добровольцы (573) Следком РФ (153)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Следком РФ открыл дела против двух российских граждан за участие в конфликте на Донбассе в рядах "Правого сектора"

Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела в отношении двух российских граждан (жителя Удмуртии Вячеслава Донгузова и жителя Архангельской области Вячеслава Ясева), подозреваемых в сотрудничестве с украинской партией "Правый сектор".

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я вот тут не понял, а Мильчакова они ни в чем не подозревают (стекловатой земля моторолле).
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передайте им в "следком" партию пляжных тапочек ...
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а этих двоих ни в чем не подозревает?

распад и неуважение‏ @VictorKvert2008 9 ч.9 часов назад

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Папа Алишера Усманова - был прокурор Ташкента. Его сняли с поста в 1980м, когда сына осудили на 8 лет за изнасилование и вымогательство.

Следком РФ подозревает двух российских граждан в участии в конфликте на Донбассе в рядах "Правого сектора" - Цензор.НЕТ 8390
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блять подарите кацапам карту и компас, что бы они узнали что такое "юго-восток"
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А почему не ЦРУ: в сети высмеяли заявление Царева об убийце главаря боевиков Гиви

Пользователи социальных сетей шутят по поводу заявления бывшего нардепа от "Партии регионов" Олега Царева о том, кто убил одного из главарей боевиков "ДНР" Михаила Толстых по прозвищу Гиви.
В интервью сепаратистскому ресурсу Царев заявил, что распространенная версия о том, что Гиви был ликвидирован в результате выстрела из огнемета "Шмель" не соответствует действительности. По его словам, причиной происшествия стала взрывчатка, которую в кабинет боевика принесла девушка, завербованная СБУ.
"А чего не ЦРУ?", " Я ТАК И ЗНАЛА - ROSHEN УБИВАЕТ "Олег Царев раскрыл новые подробности убийства террориста: "Гиви убил не "Шмель"... А "Шалена бджiлка"?", - пишут пользователи сети.
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Точно как в том анекдоте:
При Обаме такого бардака в России не было!
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так пущай приезжает в Украину этот комитет к правосекам. Во веселуха будет.
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главное что бы звучало грозно "следком рф","воздушно-космические силы"....
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Якце пьотор ще їх не закрив? Мать матіос невкурсі
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є гарні новини...Прославленный российский фрегат «Адмирал Григорович» терпит крушение у берегов СирииСледком РФ открыл дела против двух российских граждан за участие в конфликте на Донбассе в рядах "Правого сектора" - Цензор.НЕТ 2506
Прославленный российский фрегат «Адмирал Григорович» терпит крушение у берегов СирииПосле того, как американцы разнесли сирийскую авиабазу, с которой войска Асада-Путина выпускали самолеты с хим оружием, которыми бомбили сирийские город, Путин решил отправить к берегам Сирии свой прославленный фрегат «Адмирал Григорович».Но вот сегодня стало известно, что фрегат, наполненный самым разнообразным оружием подал сигнал бедствия, передает Агримпаса ссылаясь на ряд сирийских источников.Ещё в пятницу турецкий аккаунт в Twitter Bosphorus Observer опубликовал видео, что этот фрегат прошел Босфор и пошел к берегам Сирии.http://antikor.com.ua/articles/162057-proslavlennyj_rossijskij_fregat_admiral_grigorovich_terpit_krushenie_u_beregov_sirii
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Буряти значить лугандонськими "шахтарями" їдуть воювати, а удмурти - "Правим сектором". Якого біса їм в Україні робити. Хай би в себе на кацапії свої бурято-удмурдські рольові ігри влаштовували
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Если украинский народ поборет коммунистически-олигархическое, бюрократическое иго, то Украине уготована судьба "королевы восточной Европы". Такое мнение по итогам посещения Украины высказал известный советский и российский пианист и дирижер Андрей Гаврилов, проживающий в Швейцарии, на своей странице в Facebook.
"Народ прекрасен. Талантливый, добрый, креативный, красивый. Власть ужасна. Народ не освобожден. Коммунистически-олигархическое, бюрократическое иго не уничтожено. Надежды мало. Но, в отличие от РФ, иго ослаблено Майданом достоинства. Дракона надо добивать. Пока у него ослабли лапки. Промедление смерти подобно", - написал он.
Он также указал на разницу между Россией и Украиной, которая ему бросилась в глаза.
"Драматическая разница с РФ - тут нет быдлячего самодовольства. Ясно, что нет и имперскости. Освободить творческий потенциал: Украина - королева восточной Европы. Шансы есть, и немалые", - подчеркнул Гаврилов.
http://viche.net.ua/index.php/blohy-2/item/net-bydlyachego-samodovolstva
Следком РФ открыл дела против двух российских граждан за участие в конфликте на Донбассе в рядах "Правого сектора" - Цензор.НЕТ 3113
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Правый сектор. Загадочная организация. Туда - принимают только тех, кто имеет в личном пользовании - Panzerkampfwagen VI Ausf. H1, «Тигр»! Шмайсер - автомат дедушки либо бабушки, располагает возможностью влиять на территории от Архангельска до Удмуртии и с кем -либо воюет - непримено-с. У вас свои - "уроды", а у нас свои... Например фошизд Яценюк. Мировой заговор?
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А в отношении гиркина,беса,бабая и прочей нечисти они,козлы, ничего не хотят возбудить?
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Во первых неучи возбудители уголовки если территория, то на территории Украины (что то происходило ) , а так в Украине ... а вот это НА в росс языке звучит приставкой к НАпадать, навязать наплевать нахамить.. и т.д.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСледком РФ открыл дела против двух российских граждан за участие в конфликте на Донбассе в рядах "Правого сектора"
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