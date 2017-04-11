"Это игра мускулами перед началом переговоров", - МИД РФ о заявлении Тиллерсона

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В своё время Гитлера не завалили получили миллионы жертв и розрушеный мир.Снова тоже самое завалите Путлера и всю её кодлу и всё закончиться.Мелкую остальную шушару и так завалят.Нееет нифига снова дипломатия которая выходит тысячами жертв.Люди не учаться на своих ошибках.А галимая дипломатия идёт в ногу с тероризмом деньгами и сотнями тысяч погибших.
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#BREAKING Turkey says tests confirm sarin used in Syria attack
Тесты в Турции подтвердили что это был зарин.
https://twitter.com/AFP/status/851792856218042368
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Лидер шиитов Ирака призвал Асада уйти в отставку
http://aa.com.tr/ru/%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BD%D1%8F/%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D1%88%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D1%83%D0%B9%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D1%83-/794646
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Odpověď uživateli @StalinGulag
сахар куда девать?
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- А вот это интереснее уже, пишут ни один самолёт перед атакой не улетел, и все цели были самолёты, вертолетов не было там.
"No Russian aircraft were at the Sharyat airfield."
- ну и пишут рос техники там не было. А те целые самолеты что показывают в вата сми, это старьё МиГ-21Ф, которые и не пытались бомбить.
http://www.foxnews.com/world/2017/04/07/about-20-syrian-jets-destroyed-in-airstrike-defense-officials-say.html
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США пригрозили России изоляцией в случае отказа от сделки по Сирии Россия будет изолирована на международной арене в случае, если не согласится заключить сделку с США по Сирии. С таким заявлением выступил представитель Белого дома Шон Спайсер. Его слова передает РИА Новости.
«В данном конкретном случае (если сделки не будет - прим. Рамблер/новости), никаких вопросов, что Россия будет изолирована», - заявил Спайсер.
Свое заявления Спайсер сделал, выступая на пресс-брифинге. Представитель Белого дома отметил, что в случае отказа от сделки Россия поставит себя в один ряд с такими странами, как Сирия, Северная Корея «и другими такими государствами». Госсекретарь Рекс Тиллерсон незадолго до своего визита в Москву заявил, что Кремлю следует выбрать между США и президентом Сирии Башаром Асадом. По словам главы внешнеполитического ведомства, поддержка сирийского лидера не отвечает в долгосрочной перспективе интересам самой России. 11 апреля Тиллерсон прибыл с официальным визитом в Москву, где проведет переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Стороны обсудят сирийский кризис, ситуацию на Украине, Северную Корею и Ливию.
Отношения между Россией и США обострились после того, как 7 апреля американские эсминцы нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат в провинции Хомс. Обстрел стал ответом на химическую атаку в провинции Идлиб, унесший жизни 86 человек. По версии американских властей, запрещенное оружие было использовано правительственной армией Сирии, тогда как в Кремле настаивают на проведении расследования инцидента. Действия американских военных в Москве назвали «агрессией против суверенного государства под надуманным предлогом» и отметили, что в связи с ракетным ударом «Россия и США находятся на грани боевых столкновений».
Еще 2 источника Далее: https://news.rambler.ru/middleeast/36592403/?utm_content=news&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
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