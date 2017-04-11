Пьяный водитель сбил группу велосипедистов на Волыни: 2 погибших, 2 пострадавших. ФОТОрепортаж

NNN
, Senator S 01a656ec
, Gojib
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, Зоя Романюк
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корова или олень на ночной дороге тоже скатафотами ходить должны? ФАРЫ, ДЕБИЛЫ
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Сука! выпил блядь,попроси таксиста домой отвезти,нет тварь,нужно по трупам ездить.Ублюдок.
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Но суровые методы борьбы должны касаться всех участников дорожного движения, от водил профи до мажоров с разными судьями/прокурорами и прочими слугами народа. От авто до пешеходов.
Потеплело, житья на дороге нет от этих хрустиков с моторчиками и без оных. Такое впечатление, что Правила и Законы дорог писаны только для водил, а эта вся резвая братия потомственные Дунканы Маклауды, млять.
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Близьким - співчуття, травмованим - швидкого одужання.
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/Соболезнования, ессно.
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Сам на велосипеде уже лет 5.
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