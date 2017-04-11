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Материалы по теме:  ДТП П'яні за кермом
Теги: авто (1376) Волинь (229) ДТП (1381) Нацполіція (4643) пияцтво (373) жертви (263) водії (337) велосипедисти (39)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Пьяный водитель сбил группу велосипедистов на Волыни: 2 погибших, 2 пострадавших. ФОТОрепортаж

В Волынской области водитель легкового автомобиля сбил группу велосипедистов. В результате погибли 2 человека.

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Через год амнистируют по закону Савченко.
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За цим законом не амністують, а подвоюють строк перебування в СІЗО. І це правильно. Нехай слідаки рухають булками, а то звикли людей парити...
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А что правильно? Может претензии надо предъявлять следакам и на них как то воздействовать? Следаку как то пох кто сколько отсидит. Отсюда вывод, что нужно воздействовать не на арестованного, а на следователя.
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Ну то запропонуй якісь важелі впливу, може народ підтримає. Бо арештовалі вплинути ніяк не можуть.
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мразь... стрелять на месте. Как велосипедист говорю, суки
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Бухое бьідло за рулем. Но и велосипедистам рекомендую на лодьіжку или икроножную мьішцу светоотражающую ленту, проблесковьій фонарь под седушку. Иногда и трезвому сложно разглядеть.
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та на переходах пішохідних з сідла вилазити, та за роги свого ровера везти..
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У нас велосипедисты точно такое же быдло как и все остальные. Я за год могу вспомнить пару велосипедистов которые показали руку при повороте, остальные думают, что водитель экстрасенс и умеет предугадывать их поведение, про несоблюдение направления движения по полосам и отсутствие свето-отраж. элементов я уже вообще молчу.
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У велосипеда нет фар, показывающих повороты! Поэтому велосипедист рукой подает сигналы. Вы правила дорожного движения, вообще, читали?
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Ну так, а я о чем? Я же про то, что рукой не показывают и говорю. Внимательней читайте сообщения.
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Велосипедисту вообще запрещено поворачивать в большинстве тех случаев, где нужны сигналы поворота. Неподача сигналов рукой в тех редких случаях, когда это нужно, это ничтожная проблема на фоне остальных нарушений велосипедистов. Или ты любитель подрезать в правом повороте?
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Ті, що на спортивних велосипедах групами їздять, зазвичай обладнані всякими наворотами. Торік, в Луцьку, п'яний втікав з ДТП, збив насмерть дядька, на велосипеді якого було лампочок, як на ялинці, навіть повороти.
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У тех что на велосипедах в группах ездят есть другая очень опасная манечка - они на скоростных 2 и 3 полосных дорогах лезут в левый ряд для левого поворота. Они могут быть и в шлеме и с габаритами и фарой, но это не мешает им совершать грубейшие нарушения пдд.
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Мне лично ни велосипедисты, ни мопедисты с мотоциклистами как-то не мешают. Да, приходится следить за ними чуть внимательней чем за автомобилями и все. Но лет около десяти назад приобрел было мопед.... и вот тогда я правда прозрел. Насколько автомобилисты невнимательно относятся к присутствию двухколесных машин на дорогах. В первый же сезон (лето) попал в ТРИ ДТП!!! И это при том, что ни в одном из них я виноват не был!!! Потом правда приспособился, когда понял, что если буду ездить так же как на автомобиле, то меня просто задавит какой-то очередной идиот, который в правое зеркало не смотрит принципиально. Стал делать большой зазор на идиотов и все наладилось. Кстати на момент приобретения мопеда у меня было пятнадцать лет безаварийного водительского стажа. Из них лет десять на длинномерном транспорте (дальнобой). Вот как-то так.
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Безмежно шкода людей... Співчуття родичам... Але що це за нічні велосипедисти такі?
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Яка різниця - нічні чи денні? Урод п"яний їхав за кермом і збив їх
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Такі самі збивають пішоходів на пішохідних переходах. Але більшість стає на сторону водія. Сам неодноразово приймав участь в подібних дискусіях. Щодо велосипедистів, то не тільки нічні, а й денні є поважною небезпекою для пішоходів. Бо гасають тротуарами. Ці ж на неосвітленій вулиці. Нерозумно... А водіїв я не захищаю.
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На тротуарах, де помічені велодоріжки, лазять пішоходи і гарчать на велосипедистів.
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А що не видно катафоти ? Та не нічні, а вічірні. Чи може треба з хати не виходити бо оскаженіли автолюбителі бухі ганяють по НАШИХ місцях ?
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да какие катафоты? у этих сук есть ФАРЫ БЛЯДЬ. если он не способен среагировать на расстоянии освещённого пространства нужно снизить скорость. за убийства на дороге необходимо КАЗНИТЬ.
корова или олень на ночной дороге тоже скатафотами ходить должны? ФАРЫ, ДЕБИЛЫ
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скотина конченная, утопить падлу в ведре с водкой.
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Что бы такого не было,нужен закон о разрешении ношения оружия.Уверен,пару самосудов на месте,и все будет нормально.
Сука! выпил блядь,попроси таксиста домой отвезти,нет тварь,нужно по трупам ездить.Ублюдок.
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женщина в реанимации в Луцке. там еще дети были,слава Богу живы
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Выпивка и дорога несовместимы, в любом варианте. Я бы на первый раз выпивох водил штрафовал на 10 тыс ам.дол.+5 лет лишения(за сам факт, без учета содеянного), повторно - срок+пожизненное лишение права вождения.

Но суровые методы борьбы должны касаться всех участников дорожного движения, от водил профи до мажоров с разными судьями/прокурорами и прочими слугами народа. От авто до пешеходов.

Потеплело, житья на дороге нет от этих хрустиков с моторчиками и без оных. Такое впечатление, что Правила и Законы дорог писаны только для водил, а эта вся резвая братия потомственные Дунканы Маклауды, млять.
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Хрусты благородно выполняют свою задачу доноров.
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я полгода прожил там и ващето Турийск имеет статус города райцентр ...убедился в неадекватности водителей мне на мотоцикле вечно приходилось выскакивать на пешеходные тротуары уходя от едущих в лоб автомобилей .
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Цю п"янючу гниду треба забивати на місці скоєння ним убивства!!!
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колиб покарання було років 50,може тоді гніда не бухало!!!!
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не от 5 до 10, пожизненное, убил двоих, это не от 5 до 10, что за законы, что за уроды, почему инкриминируют не убийство с отягощающими
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да, удобно, если хочешь кого лишить жизни, выпей для храбрости, садись за руль...и вперед..., статьи не страшные, а если совсем повезет, то выйти можно сухим из воды...
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Трагедії мають причини. От спитайте у голови Кагарлицького суду Іванюти, як вона умудрилася у грудні 2012 року за аварію у п"яному стані (8 постраждалих, 3 авто в металобрухт) присудити злочинцю аж 5 тисяч гривень штрафу БЕЗ позбавлення прав. А Апеляційний суд Київської області такий вирок підтримав. Так чого ж не пити і не убивати?
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Вот если сепару нос поломать , сразу твой дом- тюрьма, в нашей стране сепарня и гламурная шпана наиболее защищенная часть населения.
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а шо ж, страна в "переходном периоде" -идем в европу а голова повернута назад
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Щойно опробував нову фару (чекав темноти, щоб налаштувати і протестувати), вернувся, відкрив Цензор - і ось така страшна новина

Близьким - співчуття, травмованим - швидкого одужання.
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Вот почему 2 трупа - новость, а родила двойняшек - ни разу?

/Соболезнования, ессно.
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У велосипедистов не было активных габаритов (не говоря уже о фарах). Если бы не это, шанс избежать наезда был бы намного больше.
Сам на велосипеде уже лет 5.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПьяный водитель сбил группу велосипедистов на Волыни: 2 погибших, 2 пострадавших. ФОТОрепортаж
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