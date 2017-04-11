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Теги: ВР (22366) Геращенко Ирина (865) КС (1132)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Конституционный суд остается нереформированным, - первый вице-спикер Геращенко

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сожалеет о том, что ВР не смогла принять новый закон о Конституционном суде.

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А що заважало коаліції, якщо вона звичайно є - проголосувати за цей закон?
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Сегодня по ящику показали - судьи конституционного суда двинули закон в парламент - хотят зарплату себе на рыло по 288 - ( 288,Карл !) тыс гривен в месяц, служебное жилье и прочие ништяки, часть депутанов уже ими куплена .. Вот и вся реформа
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За такие аппетиты в период войны эти судьи должны четвертоваться на Майдане все до одного.Это ж не люди-это аморальные ублюдки.
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Геращенко,а что суды уже реформированы? Осталось только Конституционный подмантачить? Ты Геращенко в какой реальности живешь? В параллельной? Вчера только писали про киевского судью, который плюет на все законы и решения принимает по величине взяток и занят ежедневно подсчетом бабок под столом и перевязыванием их резиночками ну и водочку лакает между пересчетами взяток.Ты Геращенко не занимайся очковтирательством а делай реформу как надо или все валите из Рады -сколько можно вас посылать?
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Ее нет и голосов там не хватает.Коалиция -это такая же брехня как жити по новому.
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Так как вы суки предлагаете его реформировать так надо разогнать и вас шакалов и этот продажный суд, который принимает противоположные решения.
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Результат: простые граждане не имеют права обращаться в Конституционный Суд, сам суд остается нереформированным, принятие закона откладывается на несколько месяцев. Законопроект, подготовленный ко второму чтению, был не идеальный - поэтому оптимальный вариант был отправить его на повторное второе чтение. Но кого интересуют ответственные решения?" Источник: http://censor.net.ua/n435942
внимательно смотрел заседание, вы в своей этой "реформе" ничего не сделали чтобы простые граждане имели право обращаться в Конституционный Суд, сделали всё как раз наоборот

ложь, ложь, ложь.
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Да там и суд такой. Украине давно уже нужен суд Линча.
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Вывод прост - у нас не власть, а дерьмо собачье. Парламент из 450 свиных рыл слишком дорогое удовольствие для Украины.
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сократить поголовье в ВР в два раза, возможно и на больше хватит.
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Три депутата от области по самое не могу! И аппарат 1% от населения... а...
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та даже больше чем три получится от области... аппарат тоже сократить... а ты говоришь денег не хватит на выборы, если захотеть том можно найти)
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Ирина Геращенко сожалеет, что конституционным судьям пока не приняли зарплату 400тыс и пожизненное содержание в 300тыс. Печалька. Как же они без таких зарплат будут думать о правосудии, когда дома дети голодные.
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Да плюс месячное жалование на отпуск, 15 суток оплаченных дополнительно,да,еще к этому и оздоровительные ан поправку здоровья.
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хотел бы спросить у Геращенко,а что вы бляди не просрали в этой стране????
вы просрали все!!!!!веру людей,надежду,вы просрали тысячи погибших людей ___
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Мародёру Президенту Украины гаранту конституции не удалось просунуть в конституционный суд своего собутыльника и двухпадхалуйников )))))))))) рехворма не удалась . Что то Петя опятьобосрался. Перед этим обосрался с отменой блокады даунов - пришлось Ее возглавить )))))) потом обосрался с Кананенком с повышением цены на газ ) Пришлось отменять своим Указом . Не везёт - обсералово кругом . Аж ваняет от Гаранта конституции .
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Пєтя й сере, кажуть, шоколадом,
То чому ж гівном воня з ним рядом?
Мабуть, забагато в ньому кала
Залишилось від регіонала.

Конституционный суд остается нереформированным, - первый вице-спикер Геращенко - Цензор.НЕТ 5658
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Какая КААлиция, такое и голосование. Пора идти на перевыборы импотентной, антиукраинской зРады.
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Существует в Украине странная организация, - так называемый «конституционный суд», к которому постоянно апеллируют власти, чтобы протащить
выгодные им законы. Этот суд никогда не был избран гражданами Украины, на каком основании он выдает разрешения на политические
преобразования в стране, где источником власти являются ее граждане? Роль суда только в том, что в случае неясного толкования, он трактует, отвечает ли данный закон действующей на
данный момент конституции или нет. И все! К принятию конституции этот суд не может и не должен иметь никакого
отношения. Я уж не говорю о том, что эти «судьи» должны сидеть в
тюрьме, за содействие государственному перевороту при Януковиче.
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Лучшее решение- это ликвидировать полностью конституционный суд, как антиукраинский и антиконституционный, передав его функции Верховному суду, а на самих судей КС начать следствие.Закон, что не приняли сырой и антигосударственный,потому что наделять огромной властью без всякой ответственности шайку проходимцев, которых не избирал народ это, исходя из самой сути Конституции -преступление!
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А хіба нам потрібна ТАКА судова реформа :

Атошника" Сыроида приговорили к 2 годам и 7 месяцам лишения свободы:
http://censor.net.ua/forum/911842/atoshnika_syroida_prigovorili_k_2_godam_i_7_mesyatsam_lisheniya_svobody_foto/sortby/tree/order/desc/page/1#comment_63440387

Суд отказал ГПУ в заочном расследовании против экс-министра финансов Колобова http://censor.net.ua/forum/910994/sud_otkazal_gpu_v_zaochnom_rassledovanii_protiv_eksministra_finansov_kolobova/sortby/tree/order/desc/page/1#comment_63400981

30.03. Вищий
адмінсуд скасував звільнення Радою за порушення присяги судді Чалої, яка
виносила рішення проти євромайданівців
ua.censor.net.ua/.../vyschyyi_adminsud_skasuvav_zvilnennya_radoyu_za_
porushennya_prysyagy_suddi_chaloyi_yaka_vynosyla...

http://ua24ua.net/sud_znovu_zahistiv_vladu_i_dozvoliv_grabuvati_narod_rotterdam_pratsyue_dali/

Апеляційний суд дозволив використовувати формулу «Роттердам+» й надалі.

http://censor.net.ua/news/389204/sud_zapretil_nabu_issledovat_perepisku_ekspomoschnitsy_nardepa_granovskogo_na_predmet_prichastnosti

Класна
судова реформа, егеж? Що змінилося з часів овоча? -

19.05.16 Суд
запретил НАБУ исследовать переписку экс-помощницы нардепа Грановского на
предмет причастности к отмыванию денег на ОПЗ, - "Наші гроші"

Шевченківський
район суд не визнав російської агресії?

http://sprotiv.org/64049#.VzkH3XC89QM

http://newspravda.com/index.php/ekonomika/1445-sud-zaboronyv-stiahuvaty-z-lypetskoi-roshen-362-miliony-podatkovykh-platezhiv.htm

Суд заборонив стягувати з липецької Roshen 362
мільйони податкових платежів

http://ua.censor.net.ua/forum/864980/sudya_melnichuk_podderjavshiyi_zapret_evromayidana_proshel_kvalifikatsionnoe_otsenivanie_vkks_foto/sortby/tree/order/desc/page/2#comment_61619560

07.11.16
09:08 Суддя Мельничук, який підтримав заборону Євромайдану, пройшов
кваліфікаційне оцінювання ВККС.
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Те що тебе, неграмотного, за критику влади ніхто не пи.дить )
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чуй, dog dick,))) не боїшся що тебе задрочуть з таким ніком, га, хєр собачий?))) dog dick
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Конституционный суд остается нереформированным, - первый вице-спикер Геращенко - Цензор.НЕТ 8750Это? Великая хартия вольностей. Существующая.... с 1215 года. Как же они с ЭТИМ??? живут?
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Ху*ссє, реформи. Там, зокрема, пропонувалась зарплата суддів КС 400 (чотиристо) тисяч гривень на місяця! На місяць, Карл! Що це робиться, люди добрі? Чим судді кращі за лікарів, вчителів, військових? Шакаладна братія готує собі защітнічкоф...
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Ні. Це не "защітнічки". Це просто видима "вершина айсбергу". Закінчується процес формування нового суспільного чисто паразитичного класу на базі держаппарату управління. Чомусь згадалось рязанівське "Мы не сеем не пашим не строим, мы гордимся общественным строем"... 2% населення хочуть мати надприбутки абсолютно нічого не створюючи. Для цього компрадорськими інородцями при владі навязується неоколоніалізм. Зарплати за такого режиму мають бути такими щоб робочі не повиздихали, але й виїхати з країни не змогли, а кредити наддорогими щоб унеможливити вільне підприємництво. Янукович щоденно заробляє в Україні декілька мільйонів, а живе в кацапії. Ставицький став Розенбергом і живе в Ізраїлі. Кожен представник влади сьогодні має їх за приклад наслідування...
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Лучшее решение- это ликвидировать полностью конституционный суд, как антиукраинский и антиконституционный, передав его функции Верховному суду, а на самих судей КС начать следствие.Закон, что не приняли сырой и антигосударственный,потому что наделять огромной властью без всякой ответственности шайку проходимцев, которых не избирал народ это, исходя из самой сути Конституции, -преступление!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныКонституционный суд остается нереформированным, - первый вице-спикер Геращенко
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