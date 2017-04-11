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Теги: казаки (184) Россия (69863) США (12335) Трамп (987)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Есаул Трамп может быть разжалован и изгнан из рядов петербуржских казаков

Атаман санкт-петербургского городского казачьего общества "Ирбис" Андрей Поляков заявил, что президент США Дональд Трамп может быть лишен званий есаула и почетного казака, которые ему были присвоены в прошлом году.

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Чи переживе таку наругу містер Трамп? Не впевнений...
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Есаул, есаул, шо ж ты бросил Хуйла, пристрелить не поднялась рука...
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Есаул, есаул ты оставил хуйла и твой х... под седлом чужака...
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А вдруг Трамп обидится и эсминец пощупает петербург за вымя?
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Ну, чтобы он обиделся, ему сначала нужно узнать, что он был есаулом. Потом найти специалиста, который бы доступно объяснил, кто такой есаул, кто такие эти ряженые, и на кой они вообще нужны. Если Трамп от всего этого не охренеет, то тогда можно и обидеться...
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Трамп-отец и Путина-мать: появилась новая карикатура по поводу удара США по Сирии

Пользователей социальных сетей позабавила новая карикатура, которая посвящена взаимоотношениям США и России.
На карикатуре, которая является переделкой известного советского плаката "Пьяный отец - горе семьи", изображены лидеры США Дональд Трамп, России Владимир Путин, Сирии Башар Асад и КНДР Ким Чен Ын.

Есаул Трамп может быть разжалован и изгнан из рядов петербуржских казаков - Цензор.НЕТ 1804
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Ишь гадюка пригрелся на спине еврейского казачества ленинбурга.
Выгнать с позором и запретить его детям и внукам вступать в межпуху. Чтоб другим неповадно было
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С девочками скучно, весело с мальчиками!Есаул Трамп может быть разжалован и изгнан из рядов петербуржских казаков - Цензор.НЕТ 7769
Есаул Трамп может быть разжалован и изгнан из рядов петербуржских казаков - Цензор.НЕТ 5569
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Это, что, серьёзно? Они дали Трампу звание есаул? Не, ну дна у этой марианской впадины не видно...тока напалм...
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А еще его исключат из общества любителей боярки и Российской Ассоциации метателей коровьих лепешек. Гулять так гулять.
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А не найдется ли у есаула Трампа парочки Томагавков для атамана санкт-петербургского городского казачьего общества "Ирбис"
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А пока еще он есаул надо песенку Газмясову, тьфу Газманову сбацать

Есаул, есаул что ж Лаврова ты пнул,
за язык его как помело...
Есаул, есаул что ж Лаврова ты пнул,
виноват не Лавров, а Хуйло!
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Есаул-есаул,чьтожты бросил Хуйла??? Пристрелить не поднялась рука ??!!
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трам собственноручно уже вылетел отстраивать аеропорт который разбомбил только услышал что его лишают звания отамана ...
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Как же теперь жить Трампу? Какой смысл быть президентом США без звания почетного кизяка пидербузкого?
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Племя дикарей одело бусы на Трампа и ожидало от него повиновения.
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Есаул, есаул, что ж тыбросил коня, пристрелить не поднялась рука. Есаул, есаул, ты оставил страну и твой конь под седлом чужака.
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гоните , хлопцы-питимбуржцы, этого рыжего!
вы ещё наплачетесь от него...
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А ведь несет этот бред абсолютно серьезно. Сложно иметь дело с убежденными сумасшедшими.
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Вы бы его хоть предупредили, что записали в казачки.
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Ошибку допустила твоя мать, что оборт не сделала.
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Есть какое-нибудь лекарство от..., смеха??? Бугага.... Без остановки, бугага..
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Асад, приказ на обстрел твоей авиабазы Томагавками отдал петербургский казак!
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Дональд, может в отместку ещё полсотни Томагавков на вот эту вот базу?
Qalaat Al Mudiq‏ @QalaatAlMudiq 4 год.4 години томуБільше#Hmeimim Airbase: on 12th March #RuAF had 22 warplanes (6 Su-24s, 4 Su-25s, 3 Su-30s, 5 Su-34s & 4 Su-35s) & 10 helicopters visible. #SyriaЕсаул Трамп может быть разжалован и изгнан из рядов петербуржских казаков - Цензор.НЕТ 7448
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Лол конечно.
Цензор, пости что нибудь по серьезнее.
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Жуть...
Только плеток ему не прописывайте, он уже старенький.
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Запах конца.Сейчас уже почти не осталось людей, которые не понимают целей войн которые развязал и еще может развязать Путин.

Ему нужен увеличивающийся поток нефтедолларов из-за рубежа, ибо без них России не станет почти мгновенно. В ближайшие месяц-два из Москвы сообщат об окончании проедания резервов и начнется самое интересное. Поскольку самые крупные насосы, выкачивающие бюджет за кордон, получили возможность совсем не отчитываться ни о прибыли, ни о вывозе ее из РФ, процесс вышел на финишную прямую и переход в новую фазу будет ознаменован резким изменением экономических показателей федерации. Собственно говоря, если убрать некую технологическую надстройку, над всем этим процессом, то останется давно известное: "Люди гибнут за металл". Причем, этих людей легко назвать по фамилиям, ибо кроме Путина, туда входит всего несколько сотен человек, большая часть которых зафиксирована в списках миллиардеров журнала Форбс. Что характерно, самого Путина в этом списке нет, но являясь самым богатым деятелем в истории человечества, он давно парит над любыми списками.
В общем, Путин еще четыре года назад начал отчаянную борьбу за как можно большее количество продаж своей нефти и газа, при условии их постоянного дорожания. Это была не простая работа, но он в нее впрягся и вложился десятками, если не сотнями миллиардов бюджетных денег. Все войны он ведет либо вдоль действующих газопроводов, либо в местах, где могут пройти чужие трубы. Он дарит горы оружия диктаторам стран, экспортеров нефти, а потом - натравливает их на цивилизованный мир, чтобы там началась бойня и сократились поставки нефти на мировой рынок, где Россия покрывала этот дефицит своею нефтью. Этот фокус был отработан еще в совке, когда поддержка Штатами Израиля привела к нефтяному эмбарго Западу арабскими странами. Совок тогда гнал нефть со всей пролетарской ненавистью и эти деньги тут же были вложены в гонку вооружений. Когда эмбарго сняли, совок уже так растянул себе желудок непомерными прибылями и так разогнал военные программы, что резкое сокращение притока валюты начисто развалило нефтегонщика.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЕсаул Трамп может быть разжалован и изгнан из рядов петербуржских казаков
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