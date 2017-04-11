Есаул Трамп может быть разжалован и изгнан из рядов петербуржских казаков

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https://www.youtube.com/watch?v=fMxR486EIgY
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Пользователей социальных сетей позабавила новая карикатура, которая посвящена взаимоотношениям США и России.
На карикатуре, которая является переделкой известного советского плаката "Пьяный отец - горе семьи", изображены лидеры США Дональд Трамп, России Владимир Путин, Сирии Башар Асад и КНДР Ким Чен Ын.
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Выгнать с позором и запретить его детям и внукам вступать в межпуху. Чтоб другим неповадно было
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Есаул, есаул что ж Лаврова ты пнул,
за язык его как помело...
Есаул, есаул что ж Лаврова ты пнул,
виноват не Лавров, а Хуйло!
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вы ещё наплачетесь от него...
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Qalaat Al Mudiq @QalaatAlMudiq 4 год.4 години томуБільше#Hmeimim Airbase: on 12th March #RuAF had 22 warplanes (6 Su-24s, 4 Su-25s, 3 Su-30s, 5 Su-34s & 4 Su-35s) & 10 helicopters visible. #Syria
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Цензор, пости что нибудь по серьезнее.
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Только плеток ему не прописывайте, он уже старенький.
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Ему нужен увеличивающийся поток нефтедолларов из-за рубежа, ибо без них России не станет почти мгновенно. В ближайшие месяц-два из Москвы сообщат об окончании проедания резервов и начнется самое интересное. Поскольку самые крупные насосы, выкачивающие бюджет за кордон, получили возможность совсем не отчитываться ни о прибыли, ни о вывозе ее из РФ, процесс вышел на финишную прямую и переход в новую фазу будет ознаменован резким изменением экономических показателей федерации. Собственно говоря, если убрать некую технологическую надстройку, над всем этим процессом, то останется давно известное: "Люди гибнут за металл". Причем, этих людей легко назвать по фамилиям, ибо кроме Путина, туда входит всего несколько сотен человек, большая часть которых зафиксирована в списках миллиардеров журнала Форбс. Что характерно, самого Путина в этом списке нет, но являясь самым богатым деятелем в истории человечества, он давно парит над любыми списками.
В общем, Путин еще четыре года назад начал отчаянную борьбу за как можно большее количество продаж своей нефти и газа, при условии их постоянного дорожания. Это была не простая работа, но он в нее впрягся и вложился десятками, если не сотнями миллиардов бюджетных денег. Все войны он ведет либо вдоль действующих газопроводов, либо в местах, где могут пройти чужие трубы. Он дарит горы оружия диктаторам стран, экспортеров нефти, а потом - натравливает их на цивилизованный мир, чтобы там началась бойня и сократились поставки нефти на мировой рынок, где Россия покрывала этот дефицит своею нефтью. Этот фокус был отработан еще в совке, когда поддержка Штатами Израиля привела к нефтяному эмбарго Западу арабскими странами. Совок тогда гнал нефть со всей пролетарской ненавистью и эти деньги тут же были вложены в гонку вооружений. Когда эмбарго сняли, совок уже так растянул себе желудок непомерными прибылями и так разогнал военные программы, что резкое сокращение притока валюты начисто развалило нефтегонщика.
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