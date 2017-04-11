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 Форум Украины(593769)
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Материалы по теме:  Агрессия России против Украины
Теги: Европа (1016) США (12335) Донбасс (14042) Эро (88) Тиллерсон (50)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Тиллерсон заявил, что США обеспокоены конфликтом в Украине, потому что заинтересованы в сильной Европе, - Эро

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон утверждает, что США заинтересованы в сильной Европе.

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У Гордона дурацкий заголовок. И сама статья не понятно о чем.
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Я конечно рад что они там обеспокоены, но обеспокоенностями Обамы мы уже сытые по горло, можно это слово вообще больше не употреблять
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ихние налогоплательщики могут и не беспокоиться-а вот гос-структуры денно и нощно должны волноваться как гаранты
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А вы видели оригинал новости, что бы утверждать, что Цензор не прав? Если видели можете дать ссылку?
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Jeremy Stone

кацарылый ты уже заё своим присутствием и тупой версией,нах иди!
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Непонятно кто ответил Эро или сам Тиллерсон
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суть в том,что исчезновение совка без единого выстрела, тоже особенно никто не заметил.за исключением правонаступницы...чего не скажешь о твоей сути относительно Украины(твоя суть.как и суть расейская-не дождетесь..тавагищи,,,)
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Там, честно говоря непонятно, кто ответил Эро или сам Тиллерсон, в оригинале. Но сам факт сегодняшней беседы Тиллерсона с Порозом до поезди в Москву, говорит о том, что Украину сливать никто не будет, как бы того кацапам не хотелось
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Тиллерсон задал вопрос и САМ ответил. То есть это и вопросом назвать нельзя, так как он ни у кого не спрашивал, ну разве что .....сама у себя)))
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Ты, чудо, украинцы надеяться на томагавки по кацапью
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he had replied: "It is in the interests of the U.S. taxpayers to have a Europe that is secure and is strong politically and economically ... You don't want a weak Europe, broken into bits and feeble.
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Вы это пытаетесь троллям объяснить?))) Марно.....они же сидят и слюни пускают на каждое слово, выдернутое из контекста)))
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Вторую часть прочел? Потому что, был ответ, это в интересах США... бугага
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то что цензор говорит неправду.
Там было про то что США хочет тратить меньше денег на внешние конфликты и на Украину в частности.
Типа мы - проблема европы на самом деле.
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Где зрада то?

Украина нужна украинцам в первую очередь и так всегда будет.

А европа если заинтересована сама в сильной Европе, должна сама поддерживать свих природных союзников, а не ждать пока это сделают США.
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Почему США должны интересоваться Украиной у путена очень хорошо получается рассказывать.
Там целая теория.
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Странно - у рейтерс сказано иначе.
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чтото мордва к вечеру активировалась. вышла из запоя?
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Если Рекс рычит в сторону рашки - это сулит новые томагавки в карликовую спину.
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на крысме сегодня:
1. В Крыму на дорогах всё чаще выясняют отношения с помощью оружия. Но пропагандисты и тут подмазали оккупантам: "Отряд Росгвардии ОТБИЛ крымчанина от пьяного мужчины с пистолетом", - звучит заголовок статьи про происшествие в Яны-Капу (Красноперекопске) https://twitter.com/CrimeaUA1/status/851485785199169537 (фото-скрин). Тем временем в Севастополе совершенно вооруженное нападение на двух женщин. У гоблинцев новый вид досуга? Привет, лихие 90-ые http://news.sevas.com/crime/v_sevastopole_na_zhenshhin_napali_s_pistoletom_aprel_2017
2. Оккупанты завели первое уголовное дело на "уклониста" от армии и с ужасом обнаружили, что бОльшая (!!!) часть крымчан призывного возраста учится на материковой Украине, послав подальше "русский мир", или выезжает на материк на время призыва. Обещают самые ЖЁСТКИЕ меры https://twitter.com/CrimeaUA1/status/851488186748604425 (скрин).
3. Предатель Юрьев Александр (сейчас в партии "Справедливая россия", был в "БЮТ") сообщает, что оккупанты активно заменяют крымчан понаехавшими: "Заехал в наркодиспансер справку взять. Все коридоры забиты гастарбайтерами… Узбекистан, Таджикистан начинают обеспечивать Крым рабочими" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/851719308115947520 (скрин).
4. На винной выставке Vanitaly, которая проходит в эти дни в Вероне (Италия), россию заставили убрать со своего стенда вина из аннексированного Крыма. Всё имущество арестовано http://www.sobytiya.info/news/rossiyu-postavili-na-mesto-na-vinnoy-vystavke-v-italii-zastaviv-ubrat-so-stenda-vina-iz-kryma-video (видео). Гоблин после этого пришёл в ярость: "Это хамство. На выставку ряд крымских предприятий повезли свою продукцию, но итальянская полиция вчера по НЕПОНЯТНО каким причинам арестовала всю продукцию на выставке. Сейчас МИД разбирается. Какая была необходимость это делать? Это абсолютно глупый, на мой взгляд, политический шаг. Кто-то плывет по течению" http://15minut.org/news/170789-aksenov-ne-ponyal-pochemu-na-vystavke-v-italii-arestovali-produkciyu-iz-okkupirovannogo-rossiej-kryma
5. Маленькие радости из Евпатории: "Сегодня прошла квест - получила талончик к онкологу в регистратуре горполиклиники" https://twitter.com/KrimRt/status/851704894461542400 (скрин).
6. Оккупанты в Судаке подали в "суд" четыре иска о выселении из квартир исполняющего обязанности главврача городской больницы, а также хирурга, терапевта и анестезиолога http://an-crimea.ru/page/news/154472
7. Севастополь встал с колен и пошёл убирать экскременты животных: "Раз уж заговорили о наболевшем, то и я расскажу о субботнике, на который руководство нашего предприятия всех сотрудников заставило идти под угрозой лишения премий с последующим увольнением. И вот в это чудное утро, при температуре не выше +7°С и порывистым северным ветром 7 м/с, нас заставляют убирать на обрыве, где 70% мусора - это шприцы, бутылки, бычки от сигарет и, извините, экскременты животных, а может быть, и не животных. И дополняют сей пейзаж трупы птиц. Так вот представьте себе, с КАКИМ «энтузиазмом» мы должны были это все убирать" https://twitter.com/KrimRt/status/851707071246606336 (скрин).
8. Коротко о банковской системе Крыма и очередной тупорылости запоребриковой ваты из Мурманска, которая все ещё ищет Сбербанк на острове-404: "Подскажите, есть ли банкоматы Сбербанка в Феодосии? Хотим летом приехать на отдых! Или лучше наличные?". Ответы: "Наличные. Либо карту Мир сделать", "Наличные!", "Наличные, как в 90-е", "Лучше с наличкой, если не хотите себе испортить отдых", "Гости приезжали и у них были проблемы. Одному пришлось в Анапу ехать деньги снимать", "Лучше сразу нал. взять", "Шёл четвёртый год процветания в родной гавани - приезжие все ещё искали банкомат Сбербанка" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/851731970723860480 (скрин).
9. Крымчане получают на материковой Украине не только паспорта, загранпаспорта, свидетельства о рождении детей и т.д., но и водительские удостоверения, потому что гавань задавила ценами по самое горло: "Коротко о насущном и наболевшем. Ялтинские АВТОШКОЛЫ - ОБОРЗЕЛИ в край! Цена обучения в Ялте - 35-40 000, еще и очереди на несколько месяцев. В Москве - и того дешевле можно найти. А теперь, внимание, цена обучения в автошколе в Украине - 3999 гривен (реальная цена автошколы в Киеве, а средняя по Украине 5000-5500 грн - около 12 000 руб). Бл*ть, с чего такие цены в Ялте? Икру красную в перерывах банками выдают? И главный вопрос: если я пройду обучение в Украине, получу там права, смогу ли я без проблем, купив машину на российской регистрации, ездить с такими правами? Анонимно". Ответы: "А кто-то из крымчан менял права?)))", "И как всегда власти объяснят, что это логистика дорогая", "Украинские права, которые начали выдавать в Украине после Крымского референдума, очень даже неплохо прокатывают в Крыму. У меня достаточно знакомых, которые ездят с украинскими правами. И когда гаишники их останавливают, то никакого внимания на это не обращают", "Вот вам и россия в Крыму!(((" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/851738678816845824 (скрин).
10. Украинские журналисты позвонили т.н. "мэрам" крымских городов (Алушты и Судака), представившись главарями оккупантов, предложили им оформить украинские биометрические загранпаспорта на приближённых "чиновников" для безвизовых поездок в страны ЕС. Т.н. "мэры" не только с радостью согласились предоставить списки своих сотрудников, но и сказали, что у них хранятся украинские загранпаспорта старого образца, а внутренние сдали оккупантам после аннексии. "Расияне", мать их… Вся гниль предателей наружу!!! http://www.sobytiya.info/news/ukrainskie-prankery-potrollili-bezvizom-merov-krymskih-gorodov-video (видео).
11. Оккупационные власти Симферополя начали снос рынка на Козлова. С людей ещё вчера собирали дань на месяц вперёд. Товар вывезти не дали. За процессом сноса наблюдали гоблинцы и ОМОН, которые были готовы в любой момент начать крутить несогласных http://15minut.org/news/170771-okkupacionnye-vlasti-simferopolya-nachali-snos-rynka-na-kozlova-foto-video (фото и видео).
12. Самое ватное кафе Ватостополя "Улыбка" накрылось и превратилось в "Ставки на спорт". Где же теперь ваши лозунги и стишки для оккупантов? https://twitter.com/SevcityLackyman/status/851776081514385413 (фото).
13. В Крыму, как грибы, растут ларьки микрозаймов и ставок. Бери в долг под 800%, ставь на спорт, умирай от проломленного коллектором черепа.
14. Жизненный крымский анекдот: " - Какую суперспособность ты бы хотел? - Платежеспособность".
15. В Крыму 517 мини-отелей оккупанты отключили от воды и канализации из-за якобы выявленных нарушений. На очереди ещё 1500 счастливчиков http://fresh.org.ua/novosti/131251/v-krymu-poltysyachi-mini-oteley-otklyucheny-ot-kommunikatsiy_2017-04-11
16. Керчь. Победобесие шагает по гетто. Оккупанты согнали бюджетное стадо, детей и вояк встречать "поезд победы", т.к. других больше нет https://twitter.com/CrimeaUA1/status/851745377321701380 (фото и видео). В обезвоженном Яны-Капу (Красноперекопске) паровоз встречали не только дети в военной форме, но и "пионеры" https://twitter.com/KrimRt/status/851776614191042560 (фото).
17. По всему Крыму продолжают массово выявлять "подозрительные" предметы. То ли искусственно создается атмосфера страха, то ли вата окончательно съехала с катушек, видя везде террор, который принесла россия. Тем временем в Госдуре предложили разрешить полиции стрелять по женщинам и в толпе https://twitter.com/CrimeaUA1/status/851794057516941315 (скрин).
18. Оккупанты опубликовали график девятичасовых отключений света в Симферополе на май. Аналогичные графики составляют и в других городах Крыма http://fresh.org.ua/novosti/131261/v-mae-v-simferopole-budut-otklyuchat-elektrichestvo_2017-04-11
P.S. Оборотень - это мифологическое существо, способное временно менять свой облик, превращаясь из человека в другое существо. Крымский оборотень - это предатель Украины, гордящийся несуществующим величием россии, способный временно становится полноценным гражданином Украины для получения выгод и благ цивилизации. И никакой мифологии…
КРЫМский бандеровец
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У Меркель рассказали, зачем Путину "замороженный конфликт" на Донбассе

Россия заинтересована в том, чтобы конфликт на Донбассе перешел в стадию "замороженного" и таким образом получить влияние на внутреннюю политику Украины.
Такое мнение в интервью Европейской правде выразил специальный представитель правительства Германии в ОБСЕ Гернот Эрлер.
По его словам, замороженный конфликт на Донбассе помог бы РФ предотвратить членство Украины в НАТО или ЕС.
"Однако, конечно, это не является официально провозглашенной политикой РФ. Мы можем только спекулировать о таких ее намерениях, исходя из предыдущих конфликтов. Ведь в России существовали и другие идеи, например о "Новороссии", а сейчас о ней вообще речь не идет", - сказал Эрлер.
При этом представитель Германии отметил, что в региональных конфликтах Россия всегда поддерживает сторону сепаратистов.
Эрлер сообщил, что официально Россия выступает за суверенитет и целостность и настаивает на том, что в Украине внутренний конфликт. "Однако это, в свою очередь, не отрицает того, что целью России является именно рычаг влияния на внутреннюю и внешнюю политику Украины", - считает он.
Спецпредставитель также отметил, что РФ постоянно говорит о том, что не является стороной конфликта, но на переговорах в Минске представлена именно в этой роли.
"Таким образом, РФ фактически согласилась, что она является участником конфликта. И в целом это можно назвать успехом западной дипломатии", - считает Эрлер.
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Как сказал бы один мой знакомый чукча:
"Хтось бреше..."
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Вот он сейчас приехал в Москву и Меркель вдруг решила приехать в мае, а потом как начнут ездить все из Европы за своим... Надо изолировать Россию а не общаться с Путиным.
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После сирийского " топора в спину", хуйло должно быть посговорчивее. Плохо разводить костер возле своей палатки, может перекинуться.
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Украина это однозначно Европа , хоть хуйло и смог нахрапом захватить Крым и несколько городов в Донецкой области , но украинцы однозначно показали какие ценности у них и цели. А Донецк Луганск и Крым отобьют. И парашу загонят за забор. А как сказал один украинец - понадобится и до Москвы доидем.
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Украина сможет рекордно заработать на мировом литиевом буме. (статья)

Возможно, Америке начхать на Европу и Украину,
но на стратегический сегодня металл литий - точно нет.
ЛИТИЙ АМЕРИКЕ НУЖЕН

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Американский Рекс теперь перегрызет глотку совковому Мухтару

и натыкает бедной Конни по самые не хочу.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныТиллерсон заявил, что США обеспокоены конфликтом в Украине, потому что заинтересованы в сильной Европе, - Эро
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