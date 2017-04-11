НАПК выявило нарушения в финансировании партий "Самопомич" и "Батькивщина"

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Всего на сайте: 245 писателей
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А так он нормальный пацан.
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ну с вонапрацюйой понятно она по жизни виновна. Но самопомич при чем? Разве это они шыкалад + придумали?
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В нас лише в ригошоколадної братви і в антинародному фронті всі білі і пухнасті... Тьфу,мерзота..😕😕😕
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-Ура!!! Молодцы, не побоялись соевого.
- НАПК выявил нарушения финансирования Самопомочи и Юатькивщины...
- Уроды!! У соевого боятся что-то найти.
У меня вопрос к комментаторам. У нас один НАПК или вы в зависимости от новости о разных пишите?
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Сказал Господь: берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград, или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак по плодам их узнаете их.
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МногоходовочкаПороха ... гыгыгыгы
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