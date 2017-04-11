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 Форум Украины(593769)
  2011  82
Теги: нарушения (717) партия (390) проверка (443) финансирование (1165) Батькивщина (1876) Самопомич (859) НАПК (388)
Тему создал: Цензор.НЕТ

НАПК выявило нарушения в финансировании партий "Самопомич" и "Батькивщина"

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) утвердило заключения по результатам анализа отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за четвертый квартал 2016 года.

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да есть и за мишико грех страшный - оберполицмейстер чурчхелла - очьень важьно.
А так он нормальный пацан.
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БПП, НФ, РПЛ и Партия регионов - чисты как только что появившиеся из щели младенцы!
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Контрабанда не пройдёт. Только я-я-я и моя реформ-слепотраст-офшор команда НАПК выявило нарушения в финансировании партий "Самопомич" и "Батькивщина" - Цензор.НЕТ 3605
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В БПП все отлично, никаких проблем и быть не может -ведь их финансируют не физлица а офшоры
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НАПК как инструмент неконкурентной борьбы. Овощ после прочтения этой новости рвал бы волосы на жопе.
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а следующим может стать снятие партии с выборов по результатам "проверки", ведь мы у Еуропу идымо, тилькы за чэстни партии можна галасувать.
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"Все партии, отказывающиеся войти в правящую коалицию и голосовать как им прикажут из царской будки - признать террористическими организациями!"
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гы...ну а где же ещё выявлять как не у "Самопомичи " и "Батькивщыны"....не у скотыняки же...
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Шо опять Садовой виноват?
ну с вонапрацюйой понятно она по жизни виновна. Но самопомич при чем? Разве это они шыкалад + придумали?
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Значит должны ответить по законам военного времени. Юльку в Качановку, Садового в Лульяновку, а Порошенко на второй президентский срок, его мудрость и взвешенность в принятии решений ещё не полностью раскрылась. Нужно дать ему возможность поработать ещё лет 5-10, вот тогда, если не оправдает доверия и партию его проверить можно на предмет финансовых злоупотреблений. Не раньше, а кто раньше захочет это сделать, тот агент кремля.
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Надо дать лет 15 ему еще пошоколадить, а то Путин нападет.
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А БПП та НФ фінансуються чесно та відкрито - одна доброчинність.
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в НАПАК понабирали ТРУСЛИВЫХ ИМПОТЕНТОВ p.s. и алкашей, пьяными садящихся за руль...
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а шо Липецкий????..... а Авакян бизнес мае на Западе - ОФИЦИАЛЬНО!!!!!!!!!!!!!!!
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А НАПК случаем не выявила нарушений финансирования БПП? А то я смотрю там уже все кроме шоколадников отметились. Шо, Пэця ужо к выборам готовится? Зачистку конкурентного поля делает? Довыеживается чоколядная мразь.
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Дуже б здивувався, якщо не виявили б.... Заїбав вже Пеця з своїми манцями.
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Вот вам, господа, и вся борьба с коррупцией. Грустно.
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А почему в коментах до сих пор нет пецогройсонутого быдла с его высерами?
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,,,при кучменко,ющеренко,папиреднику и офшоренко, во всем виновата-Тимошенко,что указывает на то,что все папиредники президенты , из одной конторы ,,,
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Даже не сомневайтесь. Кто идёт в ногу - у того всё хорошо. )
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у нашего правительства всегда найдутся виноватые а сами скоты зажрались
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Новости: Президент Украины хотел провести так называемую судебную реформу : просунуть туда под шумок своего собутыльника и двух кумов . Рада дала отсосать Гаранту конституции - не приняла закон .
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Ну что за сказки? Известно же, что у Самопочи миллионы рядовых партийцев, на членские взносы которых функционирует партия.
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У Бпп и Народного фронта вместе с Оппозиционным блоком все НОРМ.... офшоры рулят
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Ну хто бо то мав сумнів? ....
В нас лише в ригошоколадної братви і в антинародному фронті всі білі і пухнасті... Тьфу,мерзота..😕😕😕
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- НАПК возбудил уголовное дело в отношении Насирова....
-Ура!!! Молодцы, не побоялись соевого.
- НАПК выявил нарушения финансирования Самопомочи и Юатькивщины...
- Уроды!! У соевого боятся что-то найти.
У меня вопрос к комментаторам. У нас один НАПК или вы в зависимости от новости о разных пишите?
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где можно прочесть о том что НАПК возбудили уголовное дело против Насирова?
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Там во главе этого НАПК знатная возбудителька на такоооой зарплате сидит, что возбуждает всё что только может возбуждаться и даже то, что не может.
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Абсолютно образно было. Возбуждали в НАБУ. Но суть одна - комментарии (реакция на чиновников) зависит только от того в отношении кого они совершают действия.
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более внятно можно ответить? и ссылку хоть одну?
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Да какая разница?! Кто-то же что-то возбудил, значит Пэтя - маладец!
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для всяких полоумных безграмотных скотарей которые жили 2000 лет назад был придуман FAQ итак из него:
Сказал Господь: берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград, или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак по плодам их узнаете их.
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А в Україні НАПК гибрідний - починае "за упокой" закінчує "за здравие"
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А в БПП всё "шито крыто" или даже не было разнарядки ("себя проверить")?
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Не положено "гетьману" себя проверять, и так знает что куда и сколько--- слепотрастовая Роттердам корпорация, все- ж честно без обмана
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а вдруг бояре не чисты на руку, не о обо всем украденном докладывают и делятся с князем?
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В такой среде полит-бизнеса все возможно , янык то же хотел все прижать и что бы делились на том что осталось, возможно Порошенко то же отстегивал, так бы навряд ли его янык назначил министром в своем правительстве, бизнес и ничего личного.
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Даючи гроші Садовому Коломойський десь облажався?
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А почему на Цензоре до сих пор нет сегодняшней заявы активистов и народных депутатов про контрреволюцию? Все уже печатают.
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я буду громко смеяться, видя попытки "Матькивщины", "Укропа" и "Самонемощи" без левого кеша, а только за счет легальных партийных средств, пойти на выборы и заработать себе пару-тройку мандатов. Они уже начинают догадываться, что они вылетели из политики.
МногоходовочкаПороха ... гыгыгыгы
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типа все посмотрят раздражающее ебало поросяты петра и пойдут голосовать за БэПэПэ?)))
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погыгыкай..был барыга однотуровый, станет барыга одноразовый ..гыгыгы
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ага.. а в Мацковии тоже постоянно обещали: то Майдан 2.0., то "холодомор", то "Украине нехватит газа на зиму", то "батальОны идут на Киев", то "щас Гадя снимет однотурового", то "Беня за Приват отомстит", то "дефолт Украины вот-вот завтра", то "Парасюк щас напряжется и пукнет", то "СеменСеменченко опух от блокады", то "задницаСаакашвили опять зажевала штаны", то "Садовый опять намусорил и не убрал за собой" и еще много абзацев в этой унылой песне, а Порох живет и подминает под себя всех олигархов, все политпартии, весь банковский рынок... и я все более уверенно понимаю, что Пороху нет равных... выбирать то не из кого.. гыгыгы
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Tы первый претендент в кунксткамеру пополнить коллекцию идиотов.
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Кунсткамера забита идиётами из "Матькивщины", любителями Саакашвили, мусорщиками Садового, фанатками ГадиСавченко, мужественными титушками СеменаСеменченко и Парасюка... а ты из каких будешь?
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Кто платит,тот и заказывает девочку Напк.Позорники на весь цивилизованый мир!Однотуровая свинья клином наступает и жидким лайном стреляет.Беспредельщик похлеще донецкаго есть.
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бюджеты этих партий яйца Сениного не стоят, не стоят содержимого барсеток Кононенко или Насалика не занимайтесь чоколадной херней, офшоры барыги еще никто не отменял
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ты смотри как время изменилось... сейчас левый кеш в партийную кассу просто так не заведешь... сразу прибежит злой НАПК...
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ну вот,корчак свои 200 тыЩЩ(премиальных) отработала,теперь у Рады к ней вопросов нет-)))))))))))))
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ручная прокуратура Вальцмана в упор не видит нарушений в финансировании БэПэПэ за счет махинаций с конфискованной собственностью, как это делал Онищенко-Кадыров, и в чем признался публично. Но эту аферу и преступление никто расследовать не собирается. а вот мифические "нарушения", да еще у главных политических противников - это да, об этом можно, это не опасно.
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Теперь понятно у кого высокие рейтинги.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныНАПК выявило нарушения в финансировании партий "Самопомич" и "Батькивщина"
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