EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Взрыв в питерском метро Приговор генералу Назарову Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа
 Форум Украины(593771)
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Отчёт очень лаконичен . Состоит из двух слов : просрали усе .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а не, Саня, не кипятись... Пейсах у них сегодня. У людей настроение... и все такое...
Знаково, однако, сегодня "отчитываться")))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
П"ятак, я тільки недавно роздуплив те шоу))) Як же , курва, тупому барні, треба було яйцеголову манду (по іншому не можу) за дупу схопити))) А їм тоді вдалося... Аж на місяць відволікли від проблем)))
П.С. Хай хоч в прямому ефірі роблять мін....т курчавому. Більш не поведусь. Всіх на........!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Леша Гончаренко бегал по Одессе с колорадской ленточкой и флагом Партии Рыганов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"отчет" - есть)
Ганчаренки с подельниками "костусев и КО", пока на фонарях не болтается... Непорядок...
Должно быть в унисон, леха...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Отчет правительства уже есть в парламенте",

Главное - дали кредит - за такие деньги власть будет держать его до последнего вздоха!...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Варіація на тему звіту.
І сказав цар синам, йдіть тепер додому, хай ваші дружини напишуть програму, як вони збираються прожити з вами подружнє життя.
Настав ранок, принесли сини програми.
Взяв програму дружини старшого сина - 20 томів, - полистав - з такою програмою, каже, можна рік в туалет ходити, і папір м'який, все інше лише для одного місця.
Взяв програму середнього сина - 50 томів, полистав - такою програмою зиму піч топити, і спалити ось це - лише користь усім.
Взяв програму від жаби, дружини молодшого - 2 сторінки - почитав, о, каже, по такій програмі і я хотів би жити.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Александр Кочетков
У ПРЕМЬЕРА - ЛЯШКОВЩИНА В ОСТРОЙ ФОРМЕ
Сегодня комментарии, в основном, приходится давать по поводу типа отчета премьер-министра перед прессой. Так вот.
Есть человек-функция. Такими были премьеры Кинах, Ехануров - выполняет задачу, как умеет, и не умничает сверх положенного. А есть человек-фикция. Это господин Гройсман - персонаж без политического бэкграунда, без признанных достижений и ярких поступков. Его выудил Порошенко, потому что свой, винницкий, чтобы он сидел тихонько и послушно выполнял, что скажут. Но персонаж возомнил о собственном величии, натурально считает себя лучшим премьером Украины.
Вдобавок он, судя по всему, пообнимался с Ляшко в кулуарах или еще что, но клоунскую заразу подцепил конкретно.
Несет пургу, как в феврале. Оценил Тимошенко в 40 ярдов долларов - он же ее хочет в счет погашения долга перед «Газпромом» передать. И еще плетет о том, какие шаги надо было сделать три года назад, что еще раньше.
Блин, взял в руки свою фонарную программу правительства и по пунктам: сделано - не сделано, почему. Тебя не устраивает кабальный газовый договор от 2010 года? Доложи, что лично ты как свое время спикер и премьер сделал для его расторжения. Что, аннексия и война - недостаточные для этого поводы?
А он про макроэкономическую стабильность, им достигнутую, заливает!
Я специально поинтересовался, можно ли этой макростабильностью за коммуналку рассчитаться? Ни один банк не соглашается. И в магазинах ее не принимают.
Минимальная зарплата выросла на проценты, а коммунальные тарифы - в разы. Вот и вся макроэкономика. Про индекс борьбы с коррупцией и инвестиционной привлекательности и вспоминать неловко, здесь даже Ляшко засмущается.
Счастье Гройсмана в том, что голоса за его отставку, конечно же, есть. Нет согласованной кандидатуры вместо. Если из этого уравнения исключить Президента, то Рада умножила бы премьера на ноль с превеликим удовольствием. Да и сейчас до конца неясно: то ли депутаты проголосуют за еще год иммунитета, то ли примут отчет правительства к сведению и подвесят его на гнилой нитке.
Покажет он, как надо страной управлять… Лучше б не показывал свою хамоватость, чтобы страну не позорить.


 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Можна подуматьи, що хтось вірить тим "звітам".........
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
главное,что вы верите своему путину,остальное неважно...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ksenia VB,а кто у вас депутат?у нас тут Валентиров..гнида редкостная..его увидеть тяжело..и его помощнички-резко исчезли...ну то такое...так кто у вас депутат?и когда вы его последний раз видели?
 показать весь комментарий
Ответить
 
лежит ли молоток,которым собирались украденного Гончаренко настучать по башке ,как вещ, ,доказательство в сундуке у следавателей .?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТФорум Украины"Отчет правительства уже есть в парламенте", - Гончаренко
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
sergik, Путенбох, NonCFist, Ksenia VB, тютя тютькин 53320a4f, Батя Махно, Авакарсенов, Igor L, Шрек Баблокат, Сергей Никоненко b2bd1a4a, reifvjn, Vlad, 2Ghfdlf, Антип61, Саша777, Грышка Распутный 2, Caidence, Colt, Филипп Филиппович Преображенск, раша в перде, Kirim Ukrainali, Вадим Андросов, Ali Hasan, Туземец, про, Александр Кузнецов e0bbf067, Igor Strl, Серебряный, Володимир Науменко a6a66e08, ГАБРИЭЛЬ, Скабичевский, Alexandr Slavich, GayParade, Юлия Лазутина, Snova O5, Italian, Irada, Aviso Hela2007, Олександр Багряний, , злой крот, Бислан 2004, Комсомолец 70-х, Alex Korn 4148a992, Чрствый, Джемми, alks, Serjio 1611, Cтарий Кінь, Maxim Ak-Murza, Wevelsburg, счастливый даунбасенок, фишер, valtsev, DI GI, Deniszpua Alexandrov, Vladislav R 85fbc9a9, az az b80220ec, Леонид Днепр, Lytuy, Сдержаный, ячсмитьб, Алеша- русский, Constantine Malkovich, курвиметр, Луиза Тумбочкина, Serg1969, Semen Semenich, Василина Вас, Vsevolod Marchenko, Dmitriy Petrov, чтец, Ирина Порохненко b8d6a257
 Всего на сайте: 245 писателей
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти