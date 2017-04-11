"Отчет правительства уже есть в парламенте",

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Знаково, однако, сегодня "отчитываться")))
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П.С. Хай хоч в прямому ефірі роблять мін....т курчавому. Більш не поведусь. Всіх на........!!!!
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Ганчаренки с подельниками "костусев и КО", пока на фонарях не болтается... Непорядок...
Должно быть в унисон, леха...
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Главное - дали кредит - за такие деньги власть будет держать его до последнего вздоха!...
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І сказав цар синам, йдіть тепер додому, хай ваші дружини напишуть програму, як вони збираються прожити з вами подружнє життя.
Настав ранок, принесли сини програми.
Взяв програму дружини старшого сина - 20 томів, - полистав - з такою програмою, каже, можна рік в туалет ходити, і папір м'який, все інше лише для одного місця.
Взяв програму середнього сина - 50 томів, полистав - такою програмою зиму піч топити, і спалити ось це - лише користь усім.
Взяв програму від жаби, дружини молодшого - 2 сторінки - почитав, о, каже, по такій програмі і я хотів би жити.
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У ПРЕМЬЕРА - ЛЯШКОВЩИНА В ОСТРОЙ ФОРМЕ
Сегодня комментарии, в основном, приходится давать по поводу типа отчета премьер-министра перед прессой. Так вот.
Есть человек-функция. Такими были премьеры Кинах, Ехануров - выполняет задачу, как умеет, и не умничает сверх положенного. А есть человек-фикция. Это господин Гройсман - персонаж без политического бэкграунда, без признанных достижений и ярких поступков. Его выудил Порошенко, потому что свой, винницкий, чтобы он сидел тихонько и послушно выполнял, что скажут. Но персонаж возомнил о собственном величии, натурально считает себя лучшим премьером Украины.
Вдобавок он, судя по всему, пообнимался с Ляшко в кулуарах или еще что, но клоунскую заразу подцепил конкретно.
Несет пургу, как в феврале. Оценил Тимошенко в 40 ярдов долларов - он же ее хочет в счет погашения долга перед «Газпромом» передать. И еще плетет о том, какие шаги надо было сделать три года назад, что еще раньше.
Блин, взял в руки свою фонарную программу правительства и по пунктам: сделано - не сделано, почему. Тебя не устраивает кабальный газовый договор от 2010 года? Доложи, что лично ты как свое время спикер и премьер сделал для его расторжения. Что, аннексия и война - недостаточные для этого поводы?
А он про макроэкономическую стабильность, им достигнутую, заливает!
Я специально поинтересовался, можно ли этой макростабильностью за коммуналку рассчитаться? Ни один банк не соглашается. И в магазинах ее не принимают.
Минимальная зарплата выросла на проценты, а коммунальные тарифы - в разы. Вот и вся макроэкономика. Про индекс борьбы с коррупцией и инвестиционной привлекательности и вспоминать неловко, здесь даже Ляшко засмущается.
Счастье Гройсмана в том, что голоса за его отставку, конечно же, есть. Нет согласованной кандидатуры вместо. Если из этого уравнения исключить Президента, то Рада умножила бы премьера на ноль с превеликим удовольствием. Да и сейчас до конца неясно: то ли депутаты проголосуют за еще год иммунитета, то ли примут отчет правительства к сведению и подвесят его на гнилой нитке.
Покажет он, как надо страной управлять… Лучше б не показывал свою хамоватость, чтобы страну не позорить.
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