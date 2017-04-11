EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Взрыв в питерском метро Приговор генералу Назарову Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа
 Форум Украины(593769)
  5214  125
Теги: Госдума (951) Единая Россия (288) законопроект (1811) полномочия (160) Россия (69863) стрельба (2299)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Российские депутаты предлагают разрешить полиции стрелять по толпе

Депутаты Государственной думы РФ от "Единой России" Василий Пискарев и Эрнест Валеев зарегистрировали законопроект, в котором предлагается разрешить полиции применять огнестрельное оружие при скоплении людей.

 читать источник
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
вот, когда горец станет срузким царём, то и без всяких законов продавать будут!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Стрелять? Какой-то по нынешним временам моветон. Зарином эффективнее и дешевле!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А по заседанию госдумы?
Толпа, госучреждение, что-то там замышляют.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тем временем, где-то на рассеюшке.
Экотротуар ручной работы.

Российские депутаты предлагают разрешить полиции стрелять по толпе - Цензор.НЕТ 1084
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Интересует вопрос, с какого числа (или хрена) начинается толпа ?
Або яку мінімальну кількість черні можна вважати натовпом ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
В диктаторской России всегда все доводится до абсурда, такая это страна, это ее специфика.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Стрелять это не гуманно, может быть много раненных, им будет больно и они будут стонать, лучше разрешите применять химическое оружие, ну как в Сирии, чтобы никто долго не мучился.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну, можно разрешить стрелять разрывными патронами, а если будут раненые то сжигать их прямо на месте из огнеметов. Хотя, твоя мысль мне тоже нравиться.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Всё было, всё будет.
Рекомендую прочитать (перечитать) "451 градус по Фаренгейту"
 показать весь комментарий
Ответить
 
Предлагают,думают - да уже стрелять нужно и очередями
 показать весь комментарий
Ответить
 
За неимением возвозможности,высечь на площади,атаман удовлетворился малым
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Зачем предлогать если уже это разрешино росгварди
 показать весь комментарий
Ответить
 
Российские депутаты предлагают разрешить полиции стрелять по толпе - Цензор.НЕТ 6049.Екатерина Макаревич . - Культура общения в Украине гораздо лучше, чем в Российской Федерации.
Об этом на своей странице в соцсети Facebook написала российская телепродюсер Екатерина Макаревич, которая на данный момент проживает в Киеве.

Недавно меня спросили, а ты останешься в Украине, будешь получать украинское гражданство? И я честно скажу, что когда переехала полтора года назад в Киев, то себе внутренней говорила, что вот падет путинский режим и я вернусь. Все же Родина.
Но спустя время поняла, что глубоко ошибалась...
Социальную среду в России определяет не Путин, и даже не его система.
Атмосферу в обществе определяет Культура общения между людьми.
Не телевизор и не пропагандистские российские СМИ, а то, как люди друг с другом общаются.
Так вот, в российской среде нет главного элемента, который обычно составляет человеческое общение - доверия.
В России ты априори никто. Ты либо встраиваешься в вертикаль, либо становишься изгоем. Другого не дано.
Культура общения в России состоит в принципе "Я выше тебя".
Культура общения в Украине - из принципа - "я + ты = мы".
Это разные культурные коды.
... Показати більше...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну дык! Даром что-ли огнемёты для нациков (росгвардии) закупали?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Жизнь налаживается: сети позабавило фото "дороги" к одной из школ в РФ

Пользователи социальных сетей активно обсуждают фотографию дороги к школе из деревянных настилов в Нововятске (Россия).
Фотографию школы №65 в Нововятске, перед входом в которую образовалась крупная лужа, опубликовал в своем TwitterПавел Пряников.

"А жизнь-то налаживается", - подписал фотографию автор.
Данная запись собрала более 100 ретвитов и 50 лайков.
"Это же натуральное дерево и ручная работа. Это дорого", "потому что часть великой! Вот! Где вы в Европах настилы видели? А то-то же, а им хочется - а они не часть", "чувствуется забота о детях. Потом удивляются - почему они на митинги ходят?" - пишут люди в комментариях к данной публикации.

Российские депутаты предлагают разрешить полиции стрелять по толпе - Цензор.НЕТ 3208
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Поддонная переправа!Скрепно,дедывоевали
 показать весь комментарий
Ответить
 
Шо вы мелочитесь пацаки,принимайте сразу Закон о Зарине.Скакайте на три ступеньки,сразу
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
кроме зарина есть еще фосген и дифосген ....выдеояется пригорении поролона......
 показать весь комментарий
Ответить
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФорум УкраиныРоссийские депутаты предлагают разрешить полиции стрелять по толпе
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Авакарсенов, Шрек Баблокат, Путенбох, reifvjn, Vlad, Антип61, Саша777, NonCFist, тютя тютькин 53320a4f, Грышка Распутный 2, Caidence, Colt, Батя Махно, Филипп Филиппович Преображенск, раша в перде, Ksenia VB, Kirim Ukrainali, Igor L, Вадим Андросов, Ali Hasan, Туземец, про, Александр Кузнецов e0bbf067, Igor Strl, Серебряный, Володимир Науменко a6a66e08, ГАБРИЭЛЬ, Скабичевский, Alexandr Slavich, GayParade, Юлия Лазутина, Сергей Никоненко b2bd1a4a, Snova O5, Italian, Irada, Олександр Багряний, , злой крот, Бислан 2004, Комсомолец 70-х, Alex Korn 4148a992, Чрствый, Джемми, alks, Serjio 1611, Cтарий Кінь, Maxim Ak-Murza, Aviso Hela2007, Wevelsburg, счастливый даунбасенок, фишер, valtsev, DI GI, Deniszpua Alexandrov, Vladislav R 85fbc9a9, az az b80220ec, Леонид Днепр, Lytuy, Сдержаный, ячсмитьб, Алеша- русский, Constantine Malkovich, курвиметр, Луиза Тумбочкина, Serg1969, Semen Semenich, Василина Вас, Vsevolod Marchenko, Dmitriy Petrov, чтец, Ирина Порохненко b8d6a257, Николай Балаганов 2088d533, dandelion wine
 Всего на сайте: 245 писателей
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти