G7 не договорилась о новых санкциях против России, - МИД Франции

Вадим Андросов
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11.04.2017 15:03
Это случилось сегодня - на следующий день после того, как США заявили, что использование бочковых бомб может привести к дальнейшим ударам по Сирии
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Ракетный удар всего двух эсминцев США по авиабазе "Шайрат" в Сирии наглядно продемонстрировал несоизмеримость военных возможностей Москвы и Вашингтона. Об этом написал российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр в совей колонке в "Новой газете".
"Эсминцы USS Porter и USS Ross продемонстрировали отменную скорострельность и боевую мощь, запустив за 14 минут 59 крылатых Tomahawk по целям в Сирии. Нашему ВМФ, чтобы запустить пару десятков "Калибров-НК", приходилось собирать целую флотилию.
По боевой мощи и эффективности один американский эсминец (в США их сейчас 63 шт. и еще 22 крейсера) сравним со всем Черноморским флотом, и эта неприятная подробность портит пиар-картину мира, тщательно прорисованную российскими военно-патриотическими пиар-ведомствами", - подчеркнул эксперт.
Он также отметил, что утверждения российского военного ведомства о том, что сирийской авиабазы долетело всего 23 американских ракеты, выявили неспособность новейших российских радаров контролировать полет хоть и модернизированных, но конструктивно старых Tomahawk.
"Раздосадованное Минобороны объявило, что с 8 апреля закрывает специальную горячую линию с Пентагоном и не будет исполнять меморандум о предотвращении случайных столкновений в Сирии. Это, впрочем, опять пиар: несоразмерны военно-технические возможности сторон, и разрыв таков, что надо реально быть мазохистом-самоубийцей, чтобы ввязаться в драку с США", - подытожил Фельгенгауэр.
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Шото будет.
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Если в Сирии не будет войны не будет беженцев не будет беженцев исчезнет недовольство и ЕС перестанет разваливаться перестанет .....
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Рано чи пиздно воны вчворять такэ шо и ихним евродрузям не вдасться игноруваты. Згадаймо МН17 .
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