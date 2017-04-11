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Материалы по теме:  Санкции против России
Теги: G-7 (152) Россия (69860) санкции (6021) Сирия (2333) Франция (1812)
Тему создал: Цензор.НЕТ

G7 не договорилась о новых санкциях против России, - МИД Франции

Руководители министерств иностранных дел стран, входящих в "Большую семерку", на встрече в Италии не смогли договориться о расширении санкций против России и Сирии.

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Pocjemu, nu vveli bi, nu skoljko sankciji bi podderzjalis, nedelju dve - dumajesj boljsje dadut asadu disjatj, nee nu jesli hocjet huilo prihvatitj po polnoi, to da, protjanet doljsje, no realjno sankciji zje deistvujet cjerez god, bistreje osobo net, nu god uzj tocjno im nikto ne otvjol.
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допрыгаются куеплеты , опять только "озабоченность" от хуйлловских выходок?
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нормально кацапов чпокает только Америка. а Европа- сопливые импотенты
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...так быстрее с ними ассоциируйтесь и перенимайте их ценности !
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Ну значит кацапам еще нужно убить пару тысяч человек для новых санкций. Печально все это
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Асад снова использовал бочковые бомбы вопреки угрозам США - СМИ
11.04.2017 15:03
Это случилось сегодня - на следующий день после того, как США заявили, что использование бочковых бомб может привести к дальнейшим ударам по Сирии
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А давайте угадаем с трёх раз , кто был против .
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Италия, к гадалке не ходи, и, возможно, Франция.
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Ничё! Ща Тиллерсон пагаварыт с путлером... и новые санкции проявятся. Оч надеюсь.
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а он, что туда едет санкции обговаривать? Можно было бы и без поездки, если есть желание конечно.
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Чё те пояснить.... шо от результата встречи, будут зависить, почти мгновенно, решения в ЕС и США по санкциям? Ты чё? Не врубенч?
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Он едет туда красную линию для рашки рисовать. Токо она (ИМХО) не перед а за спиной будет нарисована.. " или пару щагов вхад или кудысь вдарю!".шулер взад ходить не умеет -значит скоро вдарят...
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Там достаточно лоббистов кремля в том ЕС!
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россия еще старыми жопу не подтерла, а вы новы собрались. Ваши санкции, что Неуловимый Джо.
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наждачком жопенцию подтёрла? скрепно! butthurt ещё не прошёл? естессно!
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а могли бы пользы добавить, как теперь расеюшке с колен вставать?
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За поребриком не знают что делать: то ли плакать, то ли радоваться. Ведь санкции им только на пользу.
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Да,их "решительности" обзавидуешься!особенно,как я догадываюсь итальянцев,и французов...
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І як завжди перші в тому колі жабоеди і макарони!!! Вони більш за всіх страдають від не торгівлі с парашей!!!
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В первую очередь германия, германия - это союзник кацапов, а затем франция и италия.
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Ах, какое чудесное крымское вино... Вы не находите совпадения?
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Дебилы ! Мало вам терактов ? Что еще нужно , что бы вы поняли шо плюгавый карлик пользуется вашей слабостью ? Насрать в Пизанской башне или на Биг Бен ?
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из-за таких соплежуев и погибают дети и мирные жители, а процветают уроды вроде хуйла и барыги
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Один эсминец США, как весь ЧФ РФ: эксперт рассказал, как раскрылась военная слабость Путина

Ракетный удар всего двух эсминцев США по авиабазе "Шайрат" в Сирии наглядно продемонстрировал несоизмеримость военных возможностей Москвы и Вашингтона. Об этом написал российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр в совей колонке в "Новой газете".
"Эсминцы USS Porter и USS Ross продемонстрировали отменную скорострельность и боевую мощь, запустив за 14 минут 59 крылатых Tomahawk по целям в Сирии. Нашему ВМФ, чтобы запустить пару десятков "Калибров-НК", приходилось собирать целую флотилию.
По боевой мощи и эффективности один американский эсминец (в США их сейчас 63 шт. и еще 22 крейсера) сравним со всем Черноморским флотом, и эта неприятная подробность портит пиар-картину мира, тщательно прорисованную российскими военно-патриотическими пиар-ведомствами", - подчеркнул эксперт.
Он также отметил, что утверждения российского военного ведомства о том, что сирийской авиабазы долетело всего 23 американских ракеты, выявили неспособность новейших российских радаров контролировать полет хоть и модернизированных, но конструктивно старых Tomahawk.
"Раздосадованное Минобороны объявило, что с 8 апреля закрывает специальную горячую линию с Пентагоном и не будет исполнять меморандум о предотвращении случайных столкновений в Сирии. Это, впрочем, опять пиар: несоразмерны военно-технические возможности сторон, и разрыв таков, что надо реально быть мазохистом-самоубийцей, чтобы ввязаться в драку с США", - подытожил Фельгенгауэр.
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Слушай, ты где такую новость откопал??? Скинь ссылку. Во всех остальных новостных СМИ всё с точностью наоборот.
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ага, только в ватных сми. Панцири тоже расхваливали, а не деле - груда металлолома
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https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/04/08/72083-krylatyy-piar-nad-siriey
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Из всех твоих новостных СМИ торчат аленьи рога. И из тебя тоже.
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Примерно как в ,,белом солнце пустыни,,тебя как ,сразу прикончить или хочешь помучиться.Уж лучше помучиться.
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народ - да не нервничайте - главное читайте - По данным источников издания, вопрос о новых санкциях против России и Сирии отложили до завершения расследования атаки в провинции Идлиб.Источник: http://censor.net.ua/n435886 - демократия как не как))))
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Все демократично. Сначала расстрел, потом расследование.
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Жаль, что не ввели санкции - опять рубль не будет укрепляться.
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да введут тебе еще, не переживай, будешь крепчать
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Спасибо, обнадёжил.
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Тарапицца с выводами не нуно... ждёмс окончания встречи Тиллерсона и путлера.
Шото будет.
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Уже напросился. Будет встреча.
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Какие ультиматумы! Тиллерсону после работы госсекретарём еще крутить и крутить нефтяной бизнес в РФ. Про всякие ультиматумы и противостояния - для лохов. А ребята там наверху деньги делают под шумок "томагавков", летящих в пустые сараи.
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По данным источников издания, вопрос о новых санкциях против России и Сирии отложили до завершения расследования атаки в провинции Идлиб. Источник: http://censor.net.ua/n435886
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Все еще впереди и поведение х..ла неизбежно ведет все к новым и новым санкциям и не только, это ясно по манере поведения и неизбежной реакциям других стран, тут и к "бабке не ходи", все ясно
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Трамп: Я предложил Китаю выгодный торговый договор взамен на помощь в Северной Корее. Но если Китай не поможет, то США и сами справятся.
G7 не договорилась о новых санкциях против России, - МИД Франции - Цензор.НЕТ 9707
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Дональд - чудак. Пробует Китай взять на испуг. Ускоглазики знают свою силу. А если Трамп сдуру водиночку нанесет удар по СК, то точно обеим Кореям песец будет. Северные ответят всем, чем смогут. После этого Трампу свои же импичмент устроят из-за последствий.
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А чем они смогут, после опездюливания? Ещё больше соломы у вас, аленей , закупят?
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Вся операция с химатакой (боевиками по указанию сверху) и последующей бомбежкой была задумана исключительно в пропагандистских целях, чтобы усилить позиции Трампа и внутри США и перед встречей с Путиным в июне. Санкции глупо вводит себе в ущерб.
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Он нормальный а вот кто ты 10 раз спрашиваю.кацап?
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"Не договорились?" Заголовок некорректный! Отложили! А это разные вещи...
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Не вся Расцыя плохая,но мутят и портят простых людей вот эта пароочка *****


Смотреть YouTube
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конечно глупо
Если в Сирии не будет войны не будет беженцев не будет беженцев исчезнет недовольство и ЕС перестанет разваливаться перестанет .....
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Та всьо нормально, панове, не хвилюйтесь. Нехай кацапська щука глибше заковтнэ блешню.))

Рано чи пиздно воны вчворять такэ шо и ихним евродрузям не вдасться игноруваты. Згадаймо МН17 .
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Расследование это будет не в пользу хуйла и принимать меры придется.
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На росиси это сейчас преподнесут, как их победу над наглой ложью пиндосов. Уже вытащили каких-то Икспертов из Швеции, которые опровергли химатаку, назвали все постановкой и фейком. Ну и последний шедевр - в youtube запущены масса видео, на которые пошли перекрестные ссылки о том, что русские станции РЭБ отвели томагавки от целей, а русские ПВО С-400 сбили 36 ракет, так что США посрамлены, получили по соплям и больше не сунутся. То что не приняли решение по санкциям, говорит о том, что в Европе так и не поняли с чем и,главное, с кем они имеют дело. А Рейхстаг для тренировки "мы можем повторить" строить продолжают и это "повторить" имеет не просто поддержку, а огромное желание с "мы за ценой не постоим".
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Сталагмиты и Искандеры итак дымят что адмирал Кузя Сталагмитный.....
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Вот же сука гейропа гнилая, ппц... Правильно сделала Британия, что вышла из этого болота.
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Северную Корею могут и не валить,тут всё зависит от премьера Японии Абэ.Скажет НЕТ,и Китай с Омерикой ничего не смогут сделать....
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нехай визначать кількість людей,що треба замордувати для занепокоєності,стурбованості,обурення;скільки літаків збити та актів погрози(теракти)влаштувало щоб Хуйло,скільки ще законів треба йому порушити.Хуйло для них,як наші "слуги народу"- відповідальності не підлягають.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныG7 не договорилась о новых санкциях против России, - МИД Франции
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