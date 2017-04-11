ЕС может отказать Украине в безвизе в случае принятия нового Трудового кодекса без "антидискриминационной нормы", - Ирина Геращенко

Вадим Андросов
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, Maxim Ak-Murza
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, Кузьма Кузьменко
, fedjka - fedjka
, Дмитрий Назаужды
, Олег Сербин 10d6f9ec
, Александр Пушкин c9e2ec70
, Baks13
, Uxmal
, Иванов Юрий 9255343a
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, Irada
, larisa890
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, Иван Афанасьев
, Sergiy Nimuy
, Ф-1
, DneproUA
, vinidi
, Ned Stark
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, Alex Nek
, амфаш
, Фантом Два
, Ecclesiastes
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, Укровенгр
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, Володимир Науменко a6a66e08
, Василий Васильев 3e4e8361
, Петя Васечкин c0bb6aa8
, Змиевобандеровец
, _Серж_
, Фейс Буук b6410764
, Светлана from Киев
, Может быть 36f1caa4
, I Am 644f2298
, НБ
, Волелюб Степовий
, Володимир Петренко
, Hanka Panyanka
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, Volodja2911
, Masa Petrova
, про
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, буков
, дератизатор
, Андрей Петров b7cee86a
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, Oljik
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, (unknown) df62c466
, Бендер-Задунайский
, Igor Strl
, З Україною в серці
, Italian
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, Викторок
, Андрей Жуков b738201d
, Rentner
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, Валентин78
, Serg1969
, краина рад
, Старый пионэр
, Слизерин Снейк
, Eispickel
, Anatoli Lit
, Vladimir 5fe313f3
, Ва Ва 7c567806
, Wevelsburg
, Vlad Pr
, Герхард
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, FromLvivWithLove
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, Эрнесто
, Чинганчгук
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, Марьяна
, циля бадминтон
, Бумеранг
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, Игорь Иванов 0876ff42
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, Bangoc Allmonte
, Петро Чиншовий
, ПАРАБЕЛЛУМ 777
, тютя тютькин 53320a4f
, Vadym Tsyrkalyuk
, Леонид Самуэльвич
, Домовой ПР
, Олег Розгонов
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, Mi3ch
, Hobo
, Alex_Dimitrov
, Корсунский
, bios22
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, Русскоязычный
, Kristobal Juan
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, RustIck
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, Эдвардд
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, Kenzo 065c7258
SergTranscarpathian, fedjka - fedjka, Irada, Anton Miklin, Вадим Андросов, Baks13, Фейс Буук b6410764, Фантом Два, DneproUA, Петя Васечкин c0bb6aa8, Senator S 01a656ec, Кирилл Лещенко, _Серж_, Может быть 36f1caa4, Masa Petrova, Василий Васильев 3e4e8361, vinidi, Укровенгр, Иван Афанасьев, Volodja2911, Олег Сербин 10d6f9ec, (unknown) df62c466, Yuliya Kalinka, про, Михаил Бурчак, Костянтин Болтівець, Maks Kolorto, буков, Володимир Ніколаєць, чтец, I Am 644f2298, амфаш, nik noName, Володимир Науменко a6a66e08, Italian, Другua, Александро, Sergiy Nimuy, Alex Stone, краина рад, Konstantin Kaliuzhko, Berko Berko, Juris Krūmiņš Uzraugs, Віктор Баранов, Василий Vasil, Serg1969, НБ, Салах ад-Дин, Vlad Pr, МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ, Александр Пушкин c9e2ec70, Wevelsburg, Эрнесто, Валентин78, тютя тютькин 53320a4f, Ва Ва 7c567806, циля бадминтон, Vitaly Zubkov fdd792bb, Alex_Dimitrov, Домовой ПР, Yuriy Yurieff, Владимир Потемкин, Бумеранг, Mi3ch, Русскоязычный Бандеровец 905c405d, S. Fogger, Шрек Баблокат, Леонид Самуэльвич, Alexandr Orlyk, Русскоязычный, Вектор, Lapua, Yurii Sliusarchuk
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Сегодня, 11 апреля, лидер фракции «Самопомич» Олег Березюк озвучил с трибуны Верховной Рады резонансное заявление своей партии о развязанном режимом Порошенко терроре против украинского народа. Привожу ниже полный текст.
незаконно завели 4 полицейских, поэтому вице-спикер парламента вынуждена была закрыть заседание. В тот же день все участники «полицейской интервенции» были награждены орденами и повышением звания со стороны Президента и министра МВД. До этого дня один из участников «интервенции» - полицейский по фамилии Голубан - был известным благодаря причастности к силовым мерам относительно блокады торговли с оккупированными территориями, которыми персонально руководил глава Донецкой Национальной полиции по фамилии Аброськин.
Почти мгновенно появилась информация о причастности полицейского по фамилии Голубан к оккупационным войскам РФ и его участиии в войне с Украиной. Причем, информация была обнародована бывшим главой спецподразделения СБУ «Альфа» в Донецкой области, который перешел на сторону оккупационной власти в 2014 году. Впоследствии было обнародовано видео, на котором Голубан командовал подразделением оккупационных войск весной 2014 года.
Это вызвало возмущение людей, что повлекло митинги под МВД с требованиями расследования, отстранения Голубана от должности и наказания виновных. В ответ 10 апреля национальная полиция задержала участников акций, демонстративно применив непропорциональную силу против мирного собрания.
Одновременно неизвестные люди в форме без опознавательных знаков задержали и отвезли в Попаснянское отделение полиции 4-х наблюдателей на редуте в Луганской области, который ранее обеспечивал блокаду торговли с оккупированными территориями. После Указа Президента о прекращении торговли с оккупированными территориями, на редуте оставалось только 4 наблюдателя, более того - движение поездов в этом направлении невозможно из-за повреждения пути. Трудно себе представить другую цель в этом непропорциональном применении силы органами правопорядка, кроме запугивания людей и дестабилизации ситуации в стране.
В тот же день, 10 апреля, в Одессе произошло событие, которое имеет противоположный по сути контекст, однако имеет такое же влияние на стимуляцию возмущения людей. Фактически пророссийский митинг в Одессе Национальная полиция охраняла, зато применила силу против людей, которые выражали возмущение по этому поводу, и защищала пророссийских активистов.
Также власти замалчивают события в Полтаве 6 апреля, где в результате рейдерского захвата (организованного депутатами городского совета от фракции БПП) части жилого дома возник конфликт между жильцами дома, которые оказывали сопротивление незаконному захвату. При поддержке людей, жители системно препятствовали незаконному захвату, однако во время событий на прошлой неделе в конфликт рейдеров и общественности вмешались «титушки». В результате вмешательства 2 участника войны с Россией получили ножевые ранения. Полиция в противостояние общественности и «титушок» не вмешивалась. Сейчас городской совет Полтавы заблокирован активистами, которые требуют отстранения рейдеров и привлечения к ответственности.
На этом фоне продолжаются репрессии против членов партии «Самопомич» - в разных областях Украины открываются уголовные производства и проводятся обыски под надуманными предлогами. Львов остается в осаде, народные депутаты от «Самопомочи» поливаются грязью на подвластных средствах массовой информации
Каждый отдельный упомянутый инцидент мог бы быть случайным, однако их количество и демонстративный характер в последнее время вызывает глубокое беспокойство. Органы правопорядка, которые должны защищать права людей, вместо используют «неизвестных лиц» для черной работы, становятся на сторону рейдерских схем и пророссийских сценариев, применяют силу необоснованно и несоразмерно. На фоне «полицейского прорыва» в парламент и пренебрежения указа Президента об остановке торговли с оккупантами - эти действия органов правопорядка не имеют признаков защиты прав людей, но демонстрируют дестабилизацию ситуации и подрыв правопорядка.
Фракция «Самопомич» обратилась к премьер-министру с требованием обнародовать имена полицейских и солдат Национальной гвардии, которые отдавали приказы и участвовали в этих событиях, уволить ответственных за террор против своего народа и предоставить фракции отчет о мотивах и намерениях правительства при принятии этих решений.
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...умерла - так умерла !...
иначе вы хрен знает чего под эту мульку напринимаете
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1 . в розподіленні З / П , коли різниця сягає від 40 до 100 разів ??
2 . Знецінені пенсії в ЧОТИРИ рази , що є порушення Конституції та Конвенції ООН ??
3 . Квартплата в два рази більша зарплати ?? ,
4 .. Люди з 50 річним стажем забули смак м"яса , фруктів , цукерок , бо пенсія 1200 гр . - а квартплата 2 400 гр . ти розум розум чи совість втратила ??
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(скажу по секрету, это может быть очередь и туда и сюда, одновременно)
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если, все МВФ решает??
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