EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Взрыв в питерском метро Приговор генералу Назарову Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа
 Форум Украины(593691)
  2512  72
Материалы по теме:  Безвизовый режим с ЕС
Теги: ВР (22359) Геращенко Ирина (864) дискриминация (69) Трудовой кодекс (134) безвизовый режим (1116) гендерные проблемы (53) труд (72) Евросоюз (11733) ЛГБТ-сообщество (158)
Тему создал: Цензор.НЕТ

ЕС может отказать Украине в безвизе в случае принятия нового Трудового кодекса без "антидискриминационной нормы", - Ирина Геращенко

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко допускает, что Европейский Союз откажется от предоставления безвизового режима для Украины в случае, если парламент примет новый Трудовой кодекс без нормы о запрете дискриминации в сфере труда по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

 читать источник
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ЗАЯВЛЕНИЕ «САМОПОЧИ» О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ РЕЖИМА ПОРОШЕНКОАпрель 11, 2017Комментарии: 4Метки: заявление Самопомочи, Олег Березюк

ЕС может отказать Украине в безвизе в случае принятия нового Трудового кодекса без "антидискриминационной нормы", - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 7082Сегодня, 11 апреля, лидер фракции «Самопомич» Олег Березюк озвучил с трибуны Верховной Рады резонансное заявление своей партии о развязанном режимом Порошенко терроре против украинского народа. Привожу ниже полный текст.
незаконно завели 4 полицейских, поэтому вице-спикер парламента вынуждена была закрыть заседание. В тот же день все участники «полицейской интервенции» были награждены орденами и повышением звания со стороны Президента и министра МВД. До этого дня один из участников «интервенции» - полицейский по фамилии Голубан - был известным благодаря причастности к силовым мерам относительно блокады торговли с оккупированными территориями, которыми персонально руководил глава Донецкой Национальной полиции по фамилии Аброськин.

Почти мгновенно появилась информация о причастности полицейского по фамилии Голубан к оккупационным войскам РФ и его участиии в войне с Украиной. Причем, информация была обнародована бывшим главой спецподразделения СБУ «Альфа» в Донецкой области, который перешел на сторону оккупационной власти в 2014 году. Впоследствии было обнародовано видео, на котором Голубан командовал подразделением оккупационных войск весной 2014 года.
Это вызвало возмущение людей, что повлекло митинги под МВД с требованиями расследования, отстранения Голубана от должности и наказания виновных. В ответ 10 апреля национальная полиция задержала участников акций, демонстративно применив непропорциональную силу против мирного собрания.
Одновременно неизвестные люди в форме без опознавательных знаков задержали и отвезли в Попаснянское отделение полиции 4-х наблюдателей на редуте в Луганской области, который ранее обеспечивал блокаду торговли с оккупированными территориями. После Указа Президента о прекращении торговли с оккупированными территориями, на редуте оставалось только 4 наблюдателя, более того - движение поездов в этом направлении невозможно из-за повреждения пути. Трудно себе представить другую цель в этом непропорциональном применении силы органами правопорядка, кроме запугивания людей и дестабилизации ситуации в стране.
В тот же день, 10 апреля, в Одессе произошло событие, которое имеет противоположный по сути контекст, однако имеет такое же влияние на стимуляцию возмущения людей. Фактически пророссийский митинг в Одессе Национальная полиция охраняла, зато применила силу против людей, которые выражали возмущение по этому поводу, и защищала пророссийских активистов.
Также власти замалчивают события в Полтаве 6 апреля, где в результате рейдерского захвата (организованного депутатами городского совета от фракции БПП) части жилого дома возник конфликт между жильцами дома, которые оказывали сопротивление незаконному захвату. При поддержке людей, жители системно препятствовали незаконному захвату, однако во время событий на прошлой неделе в конфликт рейдеров и общественности вмешались «титушки». В результате вмешательства 2 участника войны с Россией получили ножевые ранения. Полиция в противостояние общественности и «титушок» не вмешивалась. Сейчас городской совет Полтавы заблокирован активистами, которые требуют отстранения рейдеров и привлечения к ответственности.
На этом фоне продолжаются репрессии против членов партии «Самопомич» - в разных областях Украины открываются уголовные производства и проводятся обыски под надуманными предлогами. Львов остается в осаде, народные депутаты от «Самопомочи» поливаются грязью на подвластных средствах массовой информации
Каждый отдельный упомянутый инцидент мог бы быть случайным, однако их количество и демонстративный характер в последнее время вызывает глубокое беспокойство. Органы правопорядка, которые должны защищать права людей, вместо используют «неизвестных лиц» для черной работы, становятся на сторону рейдерских схем и пророссийских сценариев, применяют силу необоснованно и несоразмерно. На фоне «полицейского прорыва» в парламент и пренебрежения указа Президента об остановке торговли с оккупантами - эти действия органов правопорядка не имеют признаков защиты прав людей, но демонстрируют дестабилизацию ситуации и подрыв правопорядка.
Фракция «Самопомич» обратилась к премьер-министру с требованием обнародовать имена полицейских и солдат Национальной гвардии, которые отдавали приказы и участвовали в этих событиях, уволить ответственных за террор против своего народа и предоставить фракции отчет о мотивах и намерениях правительства при принятии этих решений.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
э, нет...
...умерла - так умерла !...
иначе вы хрен знает чего под эту мульку напринимаете
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Что важнее? Безвиз или знание того, что в заводской бане ты не встретишь гомосеков?) Я думаю фиг с ним с безвизом)
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
так что? Всё-таки безвиз со всеми вытекающими?)
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
то что в тебя втекает)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Петюня, не ходи больше в баню к гомосекам, береги тылы
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пізно берегти петюніні тили- там вже рота кадирівців рейд провела..
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Так это ты береги) Мне безвиз с гомосеками ни к чему)
 показать весь комментарий
Ответить
 
У рагулья в Раде гомосеки законы принимают. Скотыняки)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Петя, отвлекись от чужих тылов, ты слишком много об этом думаешь
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Раде безвиз лес продадите, земли продадите, ещё и беженцев-мусульман заставят принимать) Я фигею с вас. Во вас сделали
 показать весь комментарий
Ответить
 
Фигей, Петюня, нам наплевать на тебя, лови томагавки
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну вот какая может быть Европа? Субсидию же на коммуналку заберут
 показать весь комментарий
Ответить
 
а что в Европе делают детишки каждого 2го жирного политика ? не задавал себе такой вопрос?
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну не все же детишки жирного политика) В Европе без денег делать нечего)
 показать весь комментарий
Ответить
 
петья,там в Сирии снова двух русских свиней поджарили,не твои родственники?
 показать весь комментарий
Ответить
 
пока что втекает в тебя хуйня от хуйла. соси русский мир, блядий сын!
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
не розумію) Переклади на державну мову)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Петюня, ти знаєш "банний" пароль для гомосеків? "Вам намилити спину"? Після цього ти впускаєш мило на підлогу і нагинаєшся щоби підняти.
 показать весь комментарий
Ответить
 
а что,из-за безвиза в твою заводскую баню гомосеки набегут?
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
думаешь все гомосеки с вами по безвизу рванут?)
 показать весь комментарий
Ответить
 
куда рванут? ты дебил? где связь между твоей облезлой баней и безвизом? или когда тебя шмара высрала то башкой об кафель стукнула?
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Да никуда не рванут) Не будет вам безвиза)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Та в городские бани сейчас только гомосеки ходят, типо Петра.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Но ты же нас не подведешь? Ты же покажешь этим еврогеям что такое НАШ заводской мужик?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а чего вам гомосеков бояться? мне любой вор нарик или алкаш хуже всех гомосеков вместе взятых
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тебе понятно. Чего бояться. Ты же девочка.А гомосеки на девочек как-то не очень засматриваются) ХЗ почему. Пид@расы наверно)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да его еще никто не принял! Меркель вообще заявила что голосование сделано авансом для Украины. И Украина должна сделать еще не мало чтобы безвиз вступил в силу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да пошли они нафиг, ублюдки. Что еще надо под безвиз? Пенсию в 70 лет или землю Пеци продать всю?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А разве у нас есть дискриминация? Вон в полиции одни геи работают.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Повышайте свой уровень, товарищ! В Европу идете, надо понимать чем геи отличаются от работающих в системе МВД пидерас.тов!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
За то слово что вы написали,меня на цензоре банят,я так маскируюсь))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вы наверное употребляете его без сочетания с МВД?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а как ВР может не принять этот кодекс "без нормы о запрете дискриминации в сфере труда по признаку сексуальной ориентации", если они там все пидерасты?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А ещё могут отказать если не ввести абонплату за газ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У шоколадных появилась новая страшилка: "ЕС откажет в безвизе" (помимо "Путя нападёт"), под этим предлогом хоть что теперь прокатит!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну ваще эти европейцы задвигают...у нас вон Ляшко -наглядный пример)так что все ок будет
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сначала прыгают от радости , выступают с обращениями по ТВ начиная от оппозиции до Президента а теперь ещё не всё приняли? Они издеваются ? (в смысле ВРУ над народом)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну и че, тяжело добавить? Ну депилы они, ну хотят, так пускай получат. Можно подумать что наш рынок труда завтра завалят европедики?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так петин безвиз, вмете с гражданами, которые на него уже три года слюни пускают, оказывается, сидит на стрелке сексуально ориентированного компаса..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Цензор, Геращенко бредит. У неё весеннее обострение гендерной принадлежности.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ірішка , а не на твоїй совісті дискримінація ::
1 . в розподіленні З / П , коли різниця сягає від 40 до 100 разів ??
2 . Знецінені пенсії в ЧОТИРИ рази , що є порушення Конституції та Конвенції ООН ??
3 . Квартплата в два рази більша зарплати ?? ,
4 .. Люди з 50 річним стажем забули смак м"яса , фруктів , цукерок , бо пенсія 1200 гр . - а квартплата 2 400 гр . ти розум розум чи совість втратила ??
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
рада по моему уже перевыполнила норму по гомосекам за всю страну...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Це вона сама вигадала? Як було б там безвізове працевлаштування, а в Україні "дискримінація", то ЄС мав би щось казати, мовляв, аби до нього не бігли через "дискрімінацію". Але ж безвіз у такому вигляді, як його зараз роблять, не дає права працювати в ЄС, то яка ЄС різниця що там у внутрішньому українському кодексі?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ха, сегодня уже где то была новость про Одессу - народ в очереди толкается, дерётся даже,ажиотаж за новыми паспортами . Поделают паспортов а может ещё ничего и не будет... ну и политики у нас
 показать весь комментарий
Ответить
 
Та ну на а я думал что это очередь малоимущих за субсидиями, а оно вон как...
(скажу по секрету, это может быть очередь и туда и сюда, одновременно)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Це раніше вона при ющенкові була дебілкою, а зараз активістка майдану поважна людина
 показать весь комментарий
Ответить
 
Какая разница, кто там работает, главное, чтобы они свои "парады" не устраивали на улицах.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А что скажет по этому поводу главпитар страны "..у рота брав", уж кто-кто а сей(я) член, в этой теме разбирается по лучше всех.
 показать весь комментарий
Ответить
 
тема ниочем. очередная шыкаладная подстилка выдает свои соевые хотелки за предъявы евроаферистов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
барыжьими глазами смотреть на жизнь,все люди в ней барыги.....500 с лихой депутатов европарламента подняли руку за "безвиз",но барыжный глаз ,свой взор туда сует ,равняя депутатов европарламента, своими умозаключениями под депитатов и депутуток ВЗрады...голосующих исключительно в интересах собственного кармана...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
накуй на Правительство???
если, все МВФ решает??
 показать весь комментарий
Ответить
 
А я, вообще, сомневаюсь, что эта норма что-то изменит. Я это по поводу тех, кто опасается встретить в заводских банях особ не той ориентации. Можно подумать, что сейчас вы от этого защищены. Не припоминаю, чтобы при приеме на работу кто-то требовал свидетельство об ориентации, или может на заводе заставляют проходить через "детектор лжи" по этому поводу или кому-то пальцы в дверь, дабы признался? Если это примут вся разница будет лишь в том, что те кто скрывал свои пристрастия под страхом, что их уволят теперь с большой долей сомнения возможно перестанут и выйдут из тени. Но насколько я понимаю, скрывают это не потому что работу потерять боятся, а потому что боятся презрения коллектива и общества, а от этого никакая норма не защитит. Так что от нее скорее больше пользы, чем вреда. Те кто делили баню со скрытыми геями и так будут ее с ними делить, ну разве что кто-то из них решиться на героический поступок и признается при все честном люде. Ну а тогда, особо переживающие за мораль граждане, наверное смогут спать спокойно твердо зная кто моется рядом с ними, а главное у них появиться выбор, могут ведь и сами в баню не пойти, зная кто на них там охотится.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Эта вставка в Закон исключительно ради Ляшко.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну значит поживем с визами. Хватит гомосяцкие законы под разными предлогами вводить. Лучше бы ЕС обеспокоилось проблемами коррупции, это куда серьезнее тема, чем дискриминация меньшинств.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ирка-дырка тупая курица как всегда врет. В ЕС несколько стран не имеют трудового кодекса с нормой "о запрете дискриминации в сфере труда по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности", часть не имеет трудового кодекса как такового, а часть стран ЕС не предоставляют безвизовый режим никому И вообще эти нормы есть только в резолюции ПАСЕ 1728 (2010 года), а как их адаптировать к законодательству, и адаптировать ли вообще - дело самих стран, резолюция ведь рекомендательная. Тут скорее уместно сказать не "требуют", а "так принято", не более того.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Интересно, а что еще придумают для того чтобы не дать безвиза, неужели борьбу с коррупцией? Тогда все, пляски окончены!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Жаль. Жаль, что продали Украину ради копеечного безвиза
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныЕС может отказать Украине в безвизе в случае принятия нового Трудового кодекса без "антидискриминационной нормы", - Ирина Геращенко
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
SergTranscarpathian, fedjka - fedjka, Irada, Anton Miklin, Вадим Андросов, Baks13, Фейс Буук b6410764, Фантом Два, DneproUA, Петя Васечкин c0bb6aa8, Senator S 01a656ec, Кирилл Лещенко, _Серж_, Может быть 36f1caa4, Masa Petrova, Василий Васильев 3e4e8361, vinidi, Укровенгр, Иван Афанасьев, Volodja2911, Олег Сербин 10d6f9ec, (unknown) df62c466, Yuliya Kalinka, про, Михаил Бурчак, Костянтин Болтівець, Maks Kolorto, буков, Володимир Ніколаєць, чтец, I Am 644f2298, амфаш, nik noName, Володимир Науменко a6a66e08, Italian, Другua, Александро, Sergiy Nimuy, Alex Stone, краина рад, Konstantin Kaliuzhko, Berko Berko, Juris Krūmiņš Uzraugs, Віктор Баранов, Василий Vasil, Serg1969, НБ, Салах ад-Дин, Vlad Pr, МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ, Александр Пушкин c9e2ec70, Wevelsburg, Эрнесто, Валентин78, тютя тютькин 53320a4f, Ва Ва 7c567806, циля бадминтон, Vitaly Zubkov fdd792bb, Alex_Dimitrov, Домовой ПР, Yuriy Yurieff, Владимир Потемкин, Бумеранг, Mi3ch, Русскоязычный Бандеровец 905c405d, S. Fogger, Шрек Баблокат, Леонид Самуэльвич, Alexandr Orlyk, Русскоязычный, Вектор, Lapua, Yurii Sliusarchuk
 Всего на сайте: 252 писателя
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти