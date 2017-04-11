Украина сможет рекордно заработать на мировом литиевом буме

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, Вовочка - много ходов очка
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, Андрей Петров b7cee86a
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, (unknown) df62c466
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, Italian
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, Vadym Tsyrkalyuk
, Леонид Самуэльвич
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Когда вы, *уки прекратите продавать СЫРЬЕ, а начнете делать из него ПРОДУКЦИЮ?!!
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Вроде по Конституции недра принадледат Народу Украиньі.
Или уже Конституцию отменили?!
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1. Авторы путают минералы с хим.элементами. Следуя их логике, в списке должны фигурировать слюдий, кварций, шпатий и асбестий.
2. Не вижу в этом списке критически важных для украинского экспорта рудия, чугуния, сталия, трубия и прокатия.
3. 90% и мировых залежей, и мировых запасов (в металлическом виде) критически важных для электроники и машиностроения (спец.стали) редкоземельных элементов (РЗЭ) - в Китае.
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ну для троля самый раз.
Да и научитесь читать статью под которой решили оставить комент, а тем более серануть, - Китай и педерация торговать вышеперечислеными металами с США не смогут!
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