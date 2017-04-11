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Теги: добыча (238) Китай (953) США (12333) металл (38)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Украина сможет рекордно заработать на мировом литиевом буме

Конгресс США начал комитетские слушания нового законопроекта о стратегических материалах промышленности (Metals Act), которые должны завершится голосованием уже 17 апреля.

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когда узнает- будет зарабатывать не Украина ,а его шобла
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он это не поймет . ему бы побыстрячку украсть как можно больше и свалить в Исраэль.
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Вже знає!!! Зараз буде проводити перекваліфікацію своіх шоколадних фабрик!!!!
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знает, он газотранспортную систему, нам вернет, в обмен на рудники
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про це знає бутусов і форумчани - тому суперекстаз вам хом"ячкам тут гарантований
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Все, что зарабатывается Украиной немедленно разворовывается ее однотуровой властью...
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Переверните методичку, это позапрошлогодняя сторона.
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На Караваевых дачах в Киеве сколько угодно этих редкоземельных металов покупают, только всё идет в прибалтику.
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МЛЯ!
Когда вы, *уки прекратите продавать СЫРЬЕ, а начнете делать из него ПРОДУКЦИЮ?!!
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"Экономика" бензоколонки вас ничему не научила?
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НИ-КО-ГДА ! умеют только пилить и в Лондон...а делать не умеют, да и кому и зачем ?
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Наши частные собственники лицензий на разработку до последнего времени рассчитывали выгодно перепродать месторождения тем же китайцам Источник: http://censor.net.ua/n435881

Вроде по Конституции недра принадледат Народу Украиньі.
Или уже Конституцию отменили?!
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ну литий это действительно серьезно. Потребности в нем будут только возрастать. Но шыкалад как обычно не захочет строить завод по производству батарей для электрокаров. А могли бы неплохо заработать.
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Ресурсы решают все, и они не бесконечны, тем более если их использовать в продукции с преднамеренным устареванием над чем работают инженеры и др .. специалисты разных корпораций, это выгодно для бизнеса, и с такими темпами поглощения картина может кардинально изменится.
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"Минералы торий, иттрий, цезий, графит, скандий, стронций, мышьяк, ниобий, слюда, кристаллический кварц и плавиковый шпат, по залежам которых наша страна входит в число крупнейших в мире. Остальные позиции американского критического списка, производятся Украиной в небольших количествах, как, к примеру, ванадий и получаемый при производстве алюминия галлий. Кроме них, в критическом импорте США названы асбест, индий, рубидий и таллий".
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1. Авторы путают минералы с хим.элементами. Следуя их логике, в списке должны фигурировать слюдий, кварций, шпатий и асбестий.

2. Не вижу в этом списке критически важных для украинского экспорта рудия, чугуния, сталия, трубия и прокатия.

3. 90% и мировых залежей, и мировых запасов (в металлическом виде) критически важных для электроники и машиностроения (спец.стали) редкоземельных элементов (РЗЭ) - в Китае.
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хер Самуэльевич ...
ну для троля самый раз.
Да и научитесь читать статью под которой решили оставить комент, а тем более серануть, - Китай и педерация торговать вышеперечислеными металами с США не смогут!
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Мне, как химику с университетским образованием, крайне интересно и важно прахфисеанальное мнение "знатного буряковода" о том, что США (запасы 14 тыс. тонн) прекратят закупки РЗЭ у Китая (85 тыс.тонн).
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Это как то уменьшает цифру в 300 000 тонн что Украина может продать американцам ? Слабая попытка , думай еще .
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а говорят что земля и недры по конституции принадлежат народу Украины,а в реальности без 5 минут уже китайцам и прочим рапсовым гейропейцам...давайте теперь продавать и землю,на своих заводах и фабриках украинцы хозяйвами уже стали ?! Красть до последнего !
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Сгоняй в Эр - Рияд или сталагмитовку и там это расскажи .
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так что ж вы матьвашуродину за нефтедолары продали, да еще китайцам зад подставили под силусибири, а ватаны ???
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насчет Украины спорно, а вот некоторые личности, если правильно подсуетятся, вполне могут себе заработать на безбедную старость, где-нить в Монако/Швейцаии/Островах...
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ижели в Украину придет американский ахмет.который заменит кршелек путина в Украине-будет не плохо
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Иванющенко и Азаров. хапали все, что плохо лежит.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныУкраина сможет рекордно заработать на мировом литиевом буме
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