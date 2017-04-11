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Материалы по теме:  Агрессия России против Украины
Теги: армия (7630) война (3129) нарушения (716) ССО (63)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Группа военнослужащих ССО вч В2492 заявила о нарушении своих прав командованием ВЧ и не выполнении условий контракта. ВИДЕО

Несколько сотрудников подразделения ССО заявили о злоупотреблениях руководства и причастности некоторых офицеров к контрабанде через линию разграничения на Донбассе.

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Какой гавнокомандующий, такие и генералы.
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Федя.а полковник на видео кацап?Он служит в ВСУ..конференция украинская а все по русски говорит.Вот в Латвии такого нет.Обращаюсь к тебе как к большому специалисту по балтийским странам.
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Лечить или усыпить и нового делать? Вот в чем вопрос, уважаемые...
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Для Барыги и его гоп компании деньги дело святое, Они три Украины продадут за грязные деньги от коньрабанды.
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Полный пиздец творится. Разваливают страну, сливают патриотов
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кацап, ты адресом не ошибся?
ху#лу в кремль ссышь об этом написать?
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этому рошеновскому сраколизу все что против жирной конченой свиньи- все кацапы. дегенераты лижут жопу власти
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он приполз сюда позлорадствовать, а ты дурачок ему подмахиваешь.
при гриценке-януковиче-лебедеве, никто бы не пикнул про свои права, сейчас у ребят есть все шансы добится справедливости, как недавно добились нормальной выплаты атошных мужики из 72-ки.
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лайкать троллю, что бы он не писал, значит лайкать ху#лу. что бы он не делал.
Так понятно?
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кацапскую-да.
Только, если ты не тролль, нужно писать "хуйло".
Сможешь?
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"Меня так достало то, что меня все так достало!"
Подчинение других государств без вступления в военный конфликт, то есть - идеал полной победы.

Избегание столкновения с большими силами свидетельствует не о трусости, а о мудрости, ибо принесение себя в жертву никогда и нигде не является преимуществом.
Поэтому знают, что победят в пяти случаях: побеждают, если знают, когда можно сражаться и когда нельзя; побеждают, когда умеют пользоваться и большими и малыми силами; побеждают там, где высшие и низшие имеют одни и те же желания; побеждают тогда, когда сами осторожны и выжидают неосторожности противника; побеждают те, у кого полководец талантлив, а государь не руководит им. Эти пять положений и есть путь знания победы.
Идти вперед туда, где не ждут; атаковать там, где не подготовились.
Пример https://www.youtube.com/watch?v=k8K9SX2gs_Y
На войне слышали об успехе при быстроте ее, даже при неискусности ее ведения, и не видели еще успеха при продолжительности ее, даже при искусности ее ведения.
Если знаешь противника и знаешь себя, сражайся хоть сто раз, опасности не будет; если знаешь себя, а его не знаешь, один раз победишь, другой раз потерпишь поражение; если не знаешь ни себя, ни его, каждый раз, когда будешь сражаться, будешь терпеть поражение.
Непобедимость заключена в себе самом, возможность победы заключена в противнике.
Полководец для государства всё равно, что крепление у повозки: если это крепление пригнано плотно, государство непременно бывает сильным; если крепление разошлось, государство непременно бывает слабым.
Убивает противника ярость, захватывает его богатство жадность.
Одержать сто побед в ста битвах - это не вершина воинского искусства. Повергнуть врага без сражения - вот вершина.
Правило ведения войны заключается в том, чтобы не полагаться на то, что противник не придет, а полагаться на то, с чем я могу его встретить; не полагаться на то, что он не нападет, а полагаться на то, что я сделаю нападение на себя невозможным для него.
Осмелюсь спросить: а если противник явится в большом числе и полном порядке, как его встретить? Отвечаю: захвати первым то, что ему дорого. Если захватишь, он будет послушен тебе.
Бывают дороги, по которым не идут; бывают армии, на которые не нападают; бывают крепости, из за которых не борются; бывают местности, из за которых не сражаются; бывают повеления государя, которых не выполняют.
Война любит победу и не любит продолжительности.
Никогда еще не бывало, чтобы война продолжалась долго и это было бы выгодно государству. Поэтому тот, кто не понимает до конца всего вреда от войны, не может понять до конца и всю выгоду от войны.
Мощь - это умение применять тактику, сообразуясь с выгодой.
Война - это путь обмана. Поэтому, если ты можешь что-нибудь, показывай противнику, будто не можешь; если ты и пользуешься чем-нибудь, показывай ему, будто ты этим не пользуешься; хотя бы ты и был близко, показывай, будто ты далеко; хотя бы ты и был далеко, показывай, будто ты близко; заманивай его выгодой; приведи его в расстройство и бери его; если у него все полно, будь наготове; если он силен, уклоняйся от него; вызвав в нем гнев, приведи его в состояние расстройства; приняв смиренный вид, вызови в нем самомнение; если его силы свежи, утоми его; если у него дружны воины, разъедини; нападай на него, когда он не готов; выступай, когда он не ожидает.
Наилучшее - сохранить армию противника в целости, на втором месте - разбить её Наилучшее - сохранить бригаду противника в целости, на втором месте - разбить её. Наилучшее - сохранить батальон противника в целости, на втором месте - разбить его. Наилучшее - сохранить роту противника в целости, на втором месте - разбить её. Наилучшее - сохранить взвод противника в целости, на втором месте - разбить его. Поэтому сто раз сразиться и сто раз победить - это не лучшее из лучшего; лучшее из лучшего - покорить чужую армию, не сражаясь.
Сунь - Цзы. Искусство войны.
Мир, основанный на унижении побеждённого, это не мир, а лишь краткое перемирие между двумя войнами.
Мольтке в серых брюках с лампасами и в скромном кителе снова появился в бельгийском посольстве, где при виде его посол вздрогнул.
- Войны желает не та страна, которая нападает, - сказал он, - а та, которая вынуждает нас напасть на нее...
Из этой академической фразы торчали волчьи зубы. Мольтке доктринерски завуалировал смысл агрессии: виноват будет тот, кто слаб, не будешь слаб - не будешь и виноват.
Валентин Пикуль. Битва железных канцлеров.
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Война есть не что иное, как расширенное единоборство. Вообразите себе схватку двух борцов. Каждый из них стремится при помощи физического насилия принудить другого выполнить его волю; его ближайшая цель - сокрушить противника и тем самым сделать его неспособным ко всякому дальнейшему сопротивлению.
Преследование противника - второй акт победы, в большинстве случаев более важный, чем первый.
Самое первое, самое главное и самое важное в смысле последствий решение, которое должен принять государственный деятель и командир, это определить тип войны, в которую он погружается; здесь нельзя ошибиться, равно как и нельзя пытаться превратить войну во что-то противное ее природе.
Оборонительная форма войны сама по себе сильнее, чем наступательная. Но оборона - это негативное занятие, поскольку она заставляет сопротивляться намерениям врага вместо того, чтобы развивать свои собственные.
Война ведется до победы и точка!
Никогда не воюйте с одним противником слишком долго - он приноровится к вашей тактике.
Карл Филипп Готтлиб фон Клаузевиц.
Война - это не способ защититься или доказать свою правду, война - это способ убить тех, кто с ней не согласен.

Разве возможно жить так, как будто все время пребываешь на войне? Жертвы, жертвы, жертвы... Единственная цель - выжить. Будто принадлежащий определенным людям, выстроенный вокруг мир хочет, чтобы мы сдались; чтобы перестали бороться и смирились со своей злополучной участью.
Хардли Хавелок. Ренегат.
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я бы сказала - развалить чужую армию, не сражаясь...
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Это так "по-новому", по-порошенковски, за правду и критику уволить и загнать под плинтус.
Какие ж вы, суки широколампасные, предсказуемые.
Лучшие ваши друзья и сослуживцы - деньги...
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Эти воины имеют Честь и Смелость.
Про контрабас под крышей командования знают, но все молчат. Эти же заговорили и получили проблемы. Самое отвратительное то, что при нынешних матиосах, толстосраках и витяхкатафалках крышевателей не накажут, а честных ребят выживут из армии.
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Nu cjestnije ili net - razsledovanije pokazjet i sud opredelit, a to s cjestneiesjei gadjkoi i tolstopopkim semen semencjenko uzje poobedali - no to sjto takaja problema kontrobandi s separskimi regionami po hodu jestj, to na eto kosvenno mnogoje ukazivajet.
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пока прочитал-чуть глаза не сломал))
Друже, в том-то и дело, что наш нынешний суд ни в чем не разберется, а просто вынесет "правильное" решение, ибо суды у нас работают исключительно по указке барыжной власти.
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Ты не можешь скачать виртуальную клавиатуру ?
Твой транслит убогий уже запарил.
Имей уважение к тем, кому пишешь !
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И не только в армии. Аваков молчит про то, что из полиции уходят патрульные, которые шли туда по идейным соображениям. Они ловят преступников, а их отпускают. Зарплата не такая, как было заявлено. Форма не выдается. Американцы предлагали разместить у нас сервисы по ремонту патрульных машин и репонтировать их за спасибо, но продажные ментовские начальники не согласны. Говорят только "Дайте денег". Ведь тогда можно воровать....
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можу підтвердити - деякілька нормальних розумних хлопців пішли в патрульну і потім звільнились плюючись на старе ментове началсьтво.
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и не только в єтом дело..
у нас, Закон защищает негодяя, преступника,нарушителя но только не честного гражданина и патрульного, которого можно обматерить, да даже обплевать и ему ничего не будет...
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При потрошеновской власи по другому не может быть в принципе !
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подразделения ССО -objasnite pozjaluista, sjto znacjit eti bukvi, sjto za podrazdelenije.
Nu kto tam u Vas vojenij prokuror - tut uzje bez kriminaljnogo dela ne oboitis, vedj eto ocjenj serjoznoje zajavlenije, konesjno neljzia izkljucjitj i sjto vsio eto Pravda, kstati, gde to cjital no ne pomnju gde, sjto po toi pricjine i vasj opernij pevec bil ubit i ne kakim to tam snaiperom separov a vnutrenim vragom, nu eto mozjet i spletni, no dima bez ognja nebivajet.
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Понабирали в ССО одних агентов крымля, а всех настоящих патриотов - Отброськина, Голубцова, Трояна и прочую украинскую гордость - к Арсену Йовбаку спихнули.
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Для вальцмана і К нажива за будь-яку ціну - це сенс їх життя. Всіх, хто стає на їх злочинному шляху вони нещадно змітають. Боюсь, що цих хлопців чекає доля торнадівців, які теж поки мовчали були хороші, а як тільки заговорили за контрабанду - попали в тюрму.
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Ничего себе! Крайне хреновый прецедент. ССО... там ребята- не пальцем деланные. Ох, кто-то с огнем играет! Как бы не доигрался...
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"...Саур-могилы, участвовали в Иловайске, в Дебальцево с начала до конца..."
"...все задания командования - успешно выполняли"

мля????????!!!

Саур-могилу просрали...
Иловайск просрали...
Дебальцево просрали...

..вам надо СПО называться, Служба Просраных Операций.
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Опять же, как ни странно это звучит, но военнослужащий хоть и гражданин, но по факту гражданских прав не имеет. Его задача придерживаться Устава и тупо исполнять приказы командиров, а не раздумывать о том, правильные они или неправильные. Не надо умничать типа контрабанда-неконтрабанда. Сказано люминий - значит люминий. Кто не согласен грузить люминий, будет грузить чугуний.
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Что твориться...беспредел и произвол.Какой то шабаш преступности и безнаказанности
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Саме це і відрізняє українців від безвольного совкового стада рабів
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У нас только могут опускать людей по полной, больше ни чего. Нет на.ху.й будущего, этим ребятам после этого заявления просто пиз.д.ец, выступили и на следующей неделе все забыли, а им не забудут. А реально люди пошли добровольцами, цели не совпадают с военным руководством и особенно с новыми контрактниками (которым в принципе и зарплата не нужна, крохи от контрабаса неплохие), заменят скоро на таких служащих и упресуют вояк реальных, ох и пиздулей навешают соседи нам.
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Что делать?
Гавнокомандующего трогать нельзя. Он обязан быть всегда! Хотя с него, опосля, нужно крепко спросить. И ежели он по суду будет признан -недостойным (с вручением клейма-БАРЫГА), он должен быть народом нещадно отстёган по жопе.
А те, кто должны помогать ему, особенно работники прокурорских чинов, СБУшники и прочие чины....
С этих голубей, нужно спросить много круче. Козопаса и дояра-, миллионера- тли паганной, Матиоса, нужно судить солдатским судом. Я старый офицер под 70 лет. Скажу Вам - лучше солдатского суда для говнюков-командиров-НИЧЕГО НЕТ!
Но если бы я его судил, то свой голос бы отдал за повешение оного на рее.А так как флот наш профукан, а как известно, на катерах "Денинской Кузни" подхлдящих мачт нет- повесить уродца на фонарном столбе. Хотя, народные массы могут придумать ему наказание и похлеще. Исхлестать ягодичные места крапивою или, напоить супом с червями(мучными).

Нехорошо выходит, Петро! Ато, выходит как в анекдоте-генерал стоя на трибуне отчитывает командира (при включенном микрофоне)
приговаривая- "ну и засрались они у тебя!"
Бойцы услышали эту фразу из колоколов и ответили-
"служим Советскому Союзу"
Вывод делать нужно!
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Голова у риби гнила, пора відрізати й викидати, а не в хвості колупатися й верещати, що жопа винна в тому, що мізки не працюють.
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Этот и многие вопросы можно решить только одним путем - поставить главкома рошеновской амперии к стенке и как можно скорее, суд над этим мерзавцем считаю излишним.
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Хороший прецедент. многие солдаты молчат и не хотят лишнего гемора, а командование вч этим пользуется.
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Ох и ПРольотца шаКАЛада красненький сиропчик..
Низзззя так воинов обижжжать... Апасна , аднака...
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можна, вони не організовані й виховані по принципу сиди тихо, бо буде лихо.
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так для этих вопросов есть военная прокуратура...
и по поводу контрабанды, и по поводу довольствия/содержания, и по поводу разногласий в выполнении контрактов...

после выявления причастности к контрабанде "коллеги", надо было прыгать через голову начальства прямо в прокуратуру с доказательствами... парни решили по-понятиям сыграть... с ними не посчитались...
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Адміни, виправте прикру помилку: "...Героя Украины генерал-майора Гордючка Игоря Владимировича..." - Гордійчука!
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Давно пора создавать базу офицеров покрывающих контробас, по аналонии с миротворцем. При наступлении часа пик в рсход!
Иначе уже никак.
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Торнадовцев тока тока, посадили. По 11 лет дали за рассказ о контробанде в АТО.
Матиос доложил о сексуальных извращениях с пластмассовой палкой, а не о контробанде.
Когда вешать Матиоса будете, не забудьте Матиосу его фантазии воплотить в жизнь, а именно, всунуть пластмассовую палку в жо пу, а опосля повесить.
Эндрю группу просто расстреляли, за инфу о контробанде.
Теперь новая группа военных и опять все о том же, о котнробанде
Может не тех садим и не тех расстреливаем, раз конробас жив?
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Типичная херня, когда начинаешь бороться с руководством за честность, порядочность, начинается грязная игра, переводы, всяческие ущемления по службе, и т.д. при чем это происходит во всех гос. учреждениях. в частных просто увольняют. спасибо трудовому законодательству.
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К Пикулину вопросы, конечно, есть. Но и что это за чудо-группа такая? Она в состав роты входит или сами по себе?
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Потому и реформы не идут, ибо реформаторам, реально реформированные, как кость поперек горла. Та же проблема что и при Ющенко. Вы все живите по Закону, ну а я, с Балогой, буду жить как жил...
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єтого не может бить
потому что бить не может
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треба отак узяти було контрабас і розстріляти за зраду і пох хто він....
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Цензор.НЕТФорум УкраиныГруппа военнослужащих ССО вч В2492 заявила о нарушении своих прав командованием ВЧ и не выполнении условий контракта. ВИДЕО
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