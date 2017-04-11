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Декларация Тимошенко или как украинскому народу помочь Юле прожить на одну зарплату.

Шикарный вид – сказал одессит, посмотрев на опубликованную для всеобщего обозрения декларацию лидера политической партии «Батькивщина» Юлии Владимировны Тимошенко.
«Выгуливая» в Верховной Раде свои наряды и аксессуары от мировых брендов, стоимость которых исчисляется астрономическими суммами, Тимошенко, как и ожидалось, позабыла их задекларировать. Ровным счетом у нее ничего нет. Домик в деревне под Киевом она, бедняжка, арендует у своей сестры, автотранспорта за ней не значится, среди прочих ценностей пара серег с мелким жемчугом, подвеска с цирконием, кольцо на пальце с, извините, эбонитом, да бабушкина медная брошь, которую в трудное время можно втюхать цыганам, как ценный драгметалл.
Супруга Тимошенко, даже по нашим скудным украинским меркам, и вовсе можно отнести к бедному сословию. Так как, согласно заполненной им декларации, он является владельцем автомобиля ГАЗ-14 1983 года выпуска. Стало быть, именно на этой «ласточке» её избранник подвозит к центральному входу Верховной Рады Украины на работу - лидера политической партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко.
Вот что тюрьма с человеком делает! Даже Янукович в Ростове перевернулся бы, если бы увидел чистую как слеза декларацию леди «Ю». Сам Федорович недавно прошел ту же процедуру в России, задекларировав по чесноку лишь пару страусов, приобретённых на ростовской земле, да грязь под своими ногтями.
Ага, представляю себе эту картину. В промежутках между сессиями ездит Тимошенко домой в съемный домик в Козин под Киевом без отопления на раритетном ГАЗ-14 1983 года выпуска. Глядь в холодильник, а еды то нет, незнамо чем накормить своего супруга. Остается одно, заварить баночку крепкого чифира по привычке, да пустить по кругу на голодный желудок завалявшийся под шконкой, забычкованый на черный день, окурок из под «Примы».
Это ж как нужно ненавидеть свой народ, чтобы вот так нагло врать и открыто считать этот же народ тупым быдлом? И совести хватает?
Недавно, видимо проведя выгодную оборутку, продав «бабушкину брошь» цыганскому табору, Тимошенко купила билет эконом-класса и выехала в Ниццу в гости к своим друзьям, к всемирно известным «беднякам» современности - Левочкину и Фирташу. И это та, которая трубит на всех каналах, что она защитит народ от олигархов, а на самом деле развлекается, просаживая украденные у народа деньги.
Если посчитать, то те средства, которые она прожигает на шмотки, украшения и дорогостоящие поездки хватит, к примеру, на восстановление разбомбленной инфраструктуры в том же Мариуполе, Краматорске. Накормить детей, которые сбежали от войны из Донбасса, помочь детским приютам и домам престарелых.
Исходя из всего вышесказанного, давайте, как это сейчас модно у проворовавшихся чиновников, ударимся в благотворительность и всей страной организуем флэш-моб, направленный на поддержку вечно жадной и голодной, но с..ка скрытной от заполнения декларации Тимошенко. Юля мы украинский народ, чем сможем, тем поможем! Ты не сомневайся!!!

 
 
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