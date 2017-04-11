Порошенко пожелал иудеям Украины оптимизма и благополучия по случаю Песаха

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, счастливый даунбасенок
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, слава загоровский
, (unknown) b379cca9
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, Hanka Panyanka
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, vigo
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, Бяка
, Антип61
, Alex_Dimitrov
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, Віктор Чернишук
, Герхард
, Bangoc Allmonte
, George Dok
, SergTranscarpathian
, сепаратизму смерть
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, belge
, Nepran Lagidnyi
, З Одеси
, Baks13
, Юра Сюзик
, Юра Амурский
, variable general
, Старый зольдат
, Паровоз на Соломенке
, Владимир Потемкин
, Фрол Медвепут d1caba8f
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, диор
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, Сергей 46a07dfb
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, Alex Dubas Dubas
, Денис_Харьков
, Juris Krūmiņš Uzraugs
, Alexsei Borisov
, Voldemar Lopuhov
, Николай Тесля
, Nickol Nickols
, Павел 44 521f088a
, Андрей Лунёв f3aa6aac
, borodas
, SergeiD
, Кремень
, константен
, Ivan Snigirenko
, Ф-1
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, Вла
, andrew_sc
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, Irada
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, Vlad Nefakt
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, Konstantin Kaliuzhko
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До такого мог додуматься только наш заоблачный голубь мира.
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А еще - " Боже бережи Украину!", ребятам на фронт -"перемоги ,сили ,здоровля та янгола охоронця".
И потом , пост президента к чему то обязывает? Какое может быть веселье его стране, где каждый день хоронят молодых ребят? Пусть веселится, нам не до веселья.
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напомню: 14 нисана ангел-киллер бродил по Египту и уничтожал египетских первенцев, и не трогал иудейских первенцев, потому что на косяке входной двери был намалеван крестик кровью невинного барашка., т.е. это праздник злорадства о том, что в Египте погибло множество младенцев египтян.
после, 14 нисана, стали ли иудеи свободными и обрели ли они достоинство? нет. однозначно нет, потому что после этой даты еще долгое время, еврей находились в подданстве Египта, а потом, гуляние по пустыне, и?
так где тут свобода и достоинство? и при чем тут иудей, если всю работу за них сделал ангел-килер, а иудеи накануне устроили грандиозную пьянку с поеданием жаренной ягнятены?
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а религия (иудейство) всего лишь является информационным маркером и основой для идентичности, а по существу, древним информационным шлаком, которые пытаются адаптировать к 21 веку, насилуя и калеча мировоззрение людей.
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Тута многие оч выразительно показывают свой антисемитизм.... очень может быть, противоборствующая сторона, перед выборами. Они хотят всех убедить, что евреи воруют больше. Придут к власти и в сообщениях о коррупции и воровстве станет меньше еврейских фамилий. Фсё! Украдено будет не меньше, а то и больше. Тебе никто не скажет! Никто не будет писать - этот русский или украинский казнокрад.....
Пересмотри, не помешает....http://kinogo.club/1228-spisok-shindlera-1993.html
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А я о чём? Основное зло, для государства, не имеет национальности!
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Как ныне сбирается вещий Олег
Отмстить неразумным хозарам,
Их селы и нивы за буйный набег
Обрек он мечам и пожарам;
С дружиной своей, в цареградской броне,
Князь по полю едет на верном коне.
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а что там у хохлов?
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Хай Бог береже вас!
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жиди в усьому вінуваті.
піду в протест - буду бухати...
спалю свою й сусідню хати...
скажу що це жиди винуваті....
мені завжди на всіх насрати...
на жінку сина батька й мати...
мені лишень одне - бухати...
і срати.. в усьому винуваті
ті, хто не дає мені бухати...
й красти, й бити й гвалтувати..
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Если взять историю за 1000лет,так их изганяли
почти со всех европейских стран(и не только)
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их именно выгнали, потому что не могли уже терпеть эту коросту на своей земле.
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