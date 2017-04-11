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Теги: иудеи (9) поздравление (576) Порошенко (12678)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Порошенко пожелал иудеям Украины оптимизма и благополучия по случаю Песаха

Президент Петр Порошенко желает иудеям Украины оптимизма и благополучия по случаю Песаха.

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Веселый пейсах евреям Украины во время войны ?
До такого мог додуматься только наш заоблачный голубь мира.
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І від євреїв України привітання українським молдаванам у владі порошенкулу, полтораку, гройсману, яценюку, вілкулу з вербною неділею.
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на Рождество все друг другу желали "Веселих свят!" и ни чего, ни кого не смущало...
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Кто желал?Я желала здоровья ,благополучия и мирного неба.
А еще - " Боже бережи Украину!", ребятам на фронт -"перемоги ,сили ,здоровля та янгола охоронця".
И потом , пост президента к чему то обязывает? Какое может быть веселье его стране, где каждый день хоронят молодых ребят? Пусть веселится, нам не до веселья.
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коли зичать веселих релігійних свят, це не те саме, що веселитися - про що ви тут пишите, почитайте святі письма. Веселитися душею - це значить бути міцним, вірити у Бога, у міць власного народу, бути вільним і витиснити з себе раба. Тому ніде в юдаїзмі і в християнстві (окрім московського варіанту) нема словосполучення "раб Божий". Людина не є рабом, він є вільним. І саме про це свято Песах. І про це, гадаю, казав Президент. Треба мати толентність і витримку, інакше всі лиха обернуться проти ваших близьких і вашого оточення. А цього я вам не бажаю.


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таки так... віриш, українці обійдуться без його привітань. Хай би він скапав навіки!!!
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"держитесь там, хорошего настроения і здоровья..." (с)
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И вас, Петр Алексеевич, с тем же самым! С весельем, от мариупольцев. Вчера вечером- классно повеселились! Канонада была- лучше не придумать. Ну и вой скорых. Куда ж без них.
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Малуватий мішок. Якщо врахувати, що 1.000.000 доларів купюрами-сотками важить 6 кг, а мішок на фото приблизно кілограм 40, - то у ньому не більше 7.000.000 баксів. Малуватий мішок.
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та це мать тільки банківські картки несло...
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если знать смысл этого праздника, то поздравление Пороха звучит как троллинг гыгыгы
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Смысл этого праздника - обретение свободы и достоинства. В чем троллинг?
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Скажи еще про загробную жизнь для пущей важности.
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а в чем достоинство и в чем свобода?
напомню: 14 нисана ангел-киллер бродил по Египту и уничтожал египетских первенцев, и не трогал иудейских первенцев, потому что на косяке входной двери был намалеван крестик кровью невинного барашка., т.е. это праздник злорадства о том, что в Египте погибло множество младенцев египтян.
после, 14 нисана, стали ли иудеи свободными и обрели ли они достоинство? нет. однозначно нет, потому что после этой даты еще долгое время, еврей находились в подданстве Египта, а потом, гуляние по пустыне, и?
так где тут свобода и достоинство? и при чем тут иудей, если всю работу за них сделал ангел-килер, а иудеи накануне устроили грандиозную пьянку с поеданием жаренной ягнятены?
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реальную свободу и достоинство, евреи начали обретать в 17-18-19 веках, когда они стали лидерами международных торговых и банковских операций, а в 20 веке они смогли конвертировать свою финансовую власть и международные и политические связи, в геополитический проект под названием "Государство Израиль".
а религия (иудейство) всего лишь является информационным маркером и основой для идентичности, а по существу, древним информационным шлаком, которые пытаются адаптировать к 21 веку, насилуя и калеча мировоззрение людей.
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путлер ставил задачу для геббельс СМИ, помимо биндерофцов и фошизтов, показать миру антисемитизм Украины и украинцев. Если вы хотите поддержать, то вперёд, с аквафрешем по жизни.
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То что напечатали эту новость...... не есть хорошо.
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А може українцям незабаром і жити взагалі небажано буде? Ну, щоб нічого поганого своїм життям не створити для гебельс-тв.
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Не для путлер ТВ! А для себя! Просто не быть антисемитом.... фсё!
Тута многие оч выразительно показывают свой антисемитизм.... очень может быть, противоборствующая сторона, перед выборами. Они хотят всех убедить, что евреи воруют больше. Придут к власти и в сообщениях о коррупции и воровстве станет меньше еврейских фамилий. Фсё! Украдено будет не меньше, а то и больше. Тебе никто не скажет! Никто не будет писать - этот русский или украинский казнокрад.....
Пересмотри, не помешает....http://kinogo.club/1228-spisok-shindlera-1993.html
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Хто придумав слово антисемітизм?Не здивуюсь,якщо єврей.А як називається національна та релігійна нетолерантність і дискримінація по відношенню до українців?Чому я маю захищати насамперед євреїв (та ще й тих хто краде) в Україні,а не українців?Для мене особисто, всі ті хто краде-покидьки,не дивлячись на національність.І євреї тут не виключення.Більше того,беручи до уваги національність українських олігархів,звичайно ж розумієш,хто був справжнім хазяїном України за часів президентів-не євреїв,кравчука,кучми,ющенка.Аж ніяк не ці поважні пани.Так,вони теж добре крали,але схеми придумали і втілили в життя не вони.Не з їхнім розумом.Тут 100% показали своє вміння богом вибрані.І що нам тепер молитися на них?Та ні.Тюрма має стати домівкою для всіх злодіїв,незважаючи на національність.
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"Тюрма має стати домівкою для всіх злодіїв,незважаючи на національність."

А я о чём? Основное зло, для государства, не имеет национальности!
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Я до того,щоб не використовували слово антисеміт і не прикривалися ним,як тільки но згадають за євреїв в негативному сенсі.
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Я до того,щоб не використовували слово жид і не прикривалися ним,як тільки но згадають за євреїв в негативному сенсі.
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А тебе не помешает почитать про хазарский каганат! Освежит,так сказать, мозги!
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Фсё! Так сказать, мозг зовёт, так сказать. Ухожу мстить! Так сказать. Не поминай лихом, так сказать Bob2, так сказать!

Как ныне сбирается вещий Олег

Отмстить неразумным хозарам,
Их селы и нивы за буйный набег
Обрек он мечам и пожарам;
С дружиной своей, в цареградской броне,
Князь по полю едет на верном коне.
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И сказал безальтернативный мыролюбец: лехаим братья.
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Ну, не в усіх, але у тих, хто ближче до корита... Вони не тому не можуть відповзти від корита, що не хотять, вони фізично не можуть відповзти - переїли, щоб не сказати, пережрали
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......как к власти добираются так сразу забывают и веру и национальность свою , ну хоть в праздник открытку на обитованную отправить и за то спасибо........
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Президент Украины Петя грабит Украину только по двум воровским схемам через Насалика и Ахметова 400 миллиардов .только через тарифы коммунальные до 120 миллиардов .
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а бажаю євреям перебратися на їхню заповідну землю і з думкою про свою "богообраність" будувати собі щастя...
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Мені теж цікаво, чому не всі вони їдуть на Землю Обітовану? Мабуть там вже гої закінчились.)
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Як ти собі уявляєш країну,де всі євреї?Прийдеться ж чесно заробляти?Там же всі свої?
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Тут впору стену плача строить,а у нас глядя на Раду и руководство страны "Веселый пейсах" и не заканчивался, постепенно переростая в оргию.
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soren В гробу я видал таких своих , у белых тапках , он не аид ,максимум имеет право на репатриацию ,10-я вода на кисиле
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Слово еврей ввела Катя , она же и черту оседлости
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Да когда же вы уже на Голгофу пойдете? Достали.
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Да я ничего не имею против евреев,пусть весело скачут, когда гибнут славяне, но президент страны....в голове- праздники, в стране -похороны.Как весело!
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"Доволі лаконічно висловився на цю тему ізраїльський професор Соломон Ґольдельман: "Вживання в українській мові етноніма єврей на противагу синоніму жид є ознакою святенництва та боягузтва, оскільки його вживання є в українській мові природнім і не має зневажливого характеру, як у мові російській"."
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У пэци сегодня праздник.Скоро выходным сделает.
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"Песах) - центральный иудейский праздник в память об Исходе из Египта. Начинается на четырнадцатый день весеннего месяца нисан и празднуется в течение 7 дней в Израиле и 8 - вне Израиля. Почитается также караимами, самаритянами и частично мессианскими иудеями." - 8 дней АП, ВР, КМ работать не будут.
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жиди жиди жиди жиди.
жиди в усьому вінуваті.
піду в протест - буду бухати...
спалю свою й сусідню хати...
скажу що це жиди винуваті....
мені завжди на всіх насрати...
на жінку сина батька й мати...
мені лишень одне - бухати...
і срати.. в усьому винуваті
ті, хто не дає мені бухати...
й красти, й бити й гвалтувати..
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Шевченко-антисиміт?В школі ми так глибоко його творчість не вивчали.Ай да Кобзар!Яка ж все таки давня наша історія і як схожа на сьогодення.
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Просто встал перед зеркалом и поздравил сам себя. А после позвонил остальным "украинцам" Гройсману, Яценюку, Коломойскому, и даже Ярошу. Одни щыри Украинцы при власти. Только принимать поздравления и их заботу о народе, все равно, что мешок дуста на голову себе насыпать.
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Может кто забыл - Песах(прошедший мимо) и есть Пасха, только для евреев это день торжества по поводу истребления их Господом всех младенцев-первенцев в Земле Египетской как месть египтянам, а у христиан - сплошной плагиат и вообще х.з.что...
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торжества по поводу истребления их Господом всех младенцев-первенцев в Земле Египетской...
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Та их наверное с Египта выгнали.
Если взять историю за 1000лет,так их изганяли
почти со всех европейских стран(и не только)
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+1000
их именно выгнали, потому что не могли уже терпеть эту коросту на своей земле.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПорошенко пожелал иудеям Украины оптимизма и благополучия по случаю Песаха
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