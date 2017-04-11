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Теги: Макаренко (152) таможня (1337) реформы (2551) ГФС (2696)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Экс-глава Гостаможслужбы Макаренко о таможенной реформе: Нужно хоронить ГФС и на современных, европейских принципах воссоздавать национальную таможенную службу

Единственным путем проведения таможенной реформы является уничтожение ГФС и воссоздание национальной таможенной службы.

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Экс-глава Гостаможслужбы Макаренко о таможенной реформе: Нужно хоронить ГФС и на современных, европейских принципах воссоздавать национальную таможенную службу - Цензор.НЕТ 1843

Щойно з'явився зв'язок із Редутом «Богдан», куди приїхали озброєні нацгвардійці і разом з тітушками розгромили табір Редута. Поліція безпідставно затримала спостережну групу блокадників
Экс-глава Гостаможслужбы Макаренко о таможенной реформе: Нужно хоронить ГФС и на современных, европейских принципах воссоздавать национальную таможенную службу - Цензор.НЕТ 3165
Апрель 10, 2017 editor

Штаб блокади торгівлі з окупантами
ПОЛІЦІЯ ЗАТРИМАЛА ЧЕРГОВИХ РЕДУТУ «БОГДАН» І ВІДВЕЗЛА У РАЙВІДДІЛОК
Щойно з'явився зв'язок із Редутом «Богдан», куди приїхали озброєні нацгвардійці і разом з тітушками розгромили табір Редута. Поліція безпідставно затримала спостережну групу блокадників, що несла чергування. На місці Редута знаходиться близько дванадцяти невідомих озброєних людей в балаклавах.
Ми були готові до такого розвитку подій, тому, незважаючи на такі дії поліції, спостереження за г
залізничною гілкою на Луганськ все одно ведеться.
Найближчим часом Редут буде відновлено. Руху поїздів немає. Нагадуємо, що рух неможливий через фізичне пошкодження колій.
Покидьки у погонах із гумовими кийками та автоматами вчергове показують своє обличча, при цьому маючи шеврони з українським прапором. Аваківські пси разом з тітушками, які вже виділились в окрему касту, беззаперечно виконують команду «фас».
Вони дочекались, поки на Редуті лишиться одна чергова группа з п'яти людей. Коли ж на міцсі було сто-стоп'ятдесят блокадників - напевно, було страшнувато.
Затриманих наразі везуть в Попаснянський відділок поліції. Серед затриманих - козак Михалич, який з 2014 року добровольцем воював у складі батальйону «Донбас». Цікавим фактом є те, що Михалич приймав участь у звільненні Попасної, коли міліція здала місто сепаратистам. Тепер ця ж міліція, але тепер вже під назвою «поліція», везе Михалича у райвідділок, який здала свого часу ОРДЛО.
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число дата ...как ...машины времени пока еще не изобрели .... вот на выходные на одну улицу столицы шины и коктели это другой разговор .....
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вот это на мысля , маладец .на нобелевскую его ....это ж надо сколько пролежать у власти и потом говорить вот такие заявления я думаю что лет так за 100 рехформы проведут у нас
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"Нужно хоронить ГФС " - ПОСАДИТЕ ДЛЯ НАЧАЛА НАСЕРОВА.....
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"По большому счету, исключительному большинству граждан абсолютно безразлично, какой будет организация и структура таможни страны. Для них важно, чтобы таможня работала быстро, дешево и понятно. А, желательно, вообще незаметно." - всё вы, оказывается, понимаете, только не делаете нихрена для этого.

Причина одна - умысел.
А по поводу похорон ГФС...
Кто будет могильщиком? Нынешний "Пэрвый"? Не верю.
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Макаренко - справжній професіонал. І всі митники будуть його підтримувати, в разі поверненння його в якості Голови Служби.. Митниця повинна існувати окремою структурою !!!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЭкс-глава Гостаможслужбы Макаренко о таможенной реформе: Нужно хоронить ГФС и на современных, европейских принципах воссоздавать национальную таможенную службу
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