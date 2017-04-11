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ЮРИДИЧНЕ ТОК-ШОУ ДЛЯ ЗАХИСТУ ПРАВ УЧАСНИКІВ АТО

НУ, ПОЧАЛОСЯ… Сьогодні, 10 квітня 2017 року, стартував новий проект на Кіровоградському обласному телебаченні (Філія ПАТ «НСТУ» «Кіровоградська регіональна дирекція»). Від сьогоднішнього дня щопонеділка у телеглядачів з'явиться можливість дивитися програму, присвячену...

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