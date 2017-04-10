В Кропивницком произошла перестрелка между пассажирами двух автомобилей, в городе объявлен план-перехват. ВИДЕО+ФОТО

3046 25Теги: Кропивницкий (Кировоград) (386) стрельба (2294) Тему создал: Цензор.НЕТ10.04.17 23:36 В Кропивницком произошла перестрелка между пассажирами двух автомобилей, в городе объявлен план-перехват. ВИДЕО+ФОТООколо 20:00 часов понедельника, 10 апреля, неизвестные устроили перестрелку в спальном районе Кропивницкого, о пострадавших не сообщается. читать источник x Мне нравится
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Второй раз прочитал.
На третий раз пошлю на хер!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Та задрал уже соплями во всех темах...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Та задрал уже соплями во всех темах...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ссоры на дороге могут привести не только к скандалу, но и к смерти. Это доказывает следующая история. 41-летний Джейсон Патрик Наска и 23-летний Николас Аллен Стрейндж поссорились на выезде с парковки около супермаркета. Вскоре ссора вышла из-под контроля, и Джейсон, имевший лицензию на ношение оружия, достал его и выстрелил в Николаса, убив его наповал. Видимо, осознав, что натворил, Джейсон тут же навел ствол на себя и произвел смертельный выстрел. По словам следователей, ранее мужчины никогда не встречались, серьезных неприятностей автомобилям друг друга не причинили - просто Джейсон действовал импульсивно под влиянием момента.
Ответить
а де постраждалі? де кулі? по гільзах справу порушать?
Ответить
Ответить