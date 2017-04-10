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Теги: Кропивницкий (Кировоград) (386) стрельба (2294)
Тему создал: Цензор.НЕТ

В Кропивницком произошла перестрелка между пассажирами двух автомобилей, в городе объявлен план-перехват. ВИДЕО+ФОТО

Около 20:00 часов понедельника, 10 апреля, неизвестные устроили перестрелку в спальном районе Кропивницкого, о пострадавших не сообщается.

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Цензор читав ще до Майдану але тепер після майже 4 років Цензор почав банити і стирати мої коментарі. Навіть не знаю з чим це пов'язано. Скоріше за все в моїй багаторічні підтримці моєї Батьківщини України та критикою діючої влади в Україні. Не за це відбулася Революція Гідності і не за це гинуть кращі дочки і сини України на російсько-українській війні, злочинно названій в угоду Росії АТО, що тягне за собою зовсім інший юридичний статус і відповідальність.﻿
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Та не хвилюйтеся ви так, це ж всього лише форум, а не докторська дисертація.
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Так маєте рацію, це лише форум, але все одно прикро після років підтримки
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Ви просто сьогодні втомилися від форуму, ранок вечора мудріший.
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Послушай, я тебя один раз поддержал.
Второй раз прочитал.
На третий раз пошлю на хер!
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А в Німетчині Ви мешкаєте, чи просто тимчасово, від воєнкома подалі поїхали?
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словами решать проблемы становиться небезопасно, если у тебя нет при себе многозарядного, нарезного, аргумента, то лучше всегда промолчать.
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Повторяешься, тем более пост не тебе был написан - слетело при отправке.. к сожалению бывает пишешь фулдеров не любишь - а сам?
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цензор активно включился в декомунизацию. заметили??? раз в неделю любая мелочная новость из Кропивницкого или Горишних плавней, лишь бы мы украинцы побыстрей привыкли к новым названиям.
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США
Ссоры на дороге могут привести не только к скандалу, но и к смерти. Это доказывает следующая история. 41-летний Джейсон Патрик Наска и 23-летний Николас Аллен Стрейндж поссорились на выезде с парковки около супермаркета. Вскоре ссора вышла из-под контроля, и Джейсон, имевший лицензию на ношение оружия, достал его и выстрелил в Николаса, убив его наповал. Видимо, осознав, что натворил, Джейсон тут же навел ствол на себя и произвел смертельный выстрел. По словам следователей, ранее мужчины никогда не встречались, серьезных неприятностей автомобилям друг друга не причинили - просто Джейсон действовал импульсивно под влиянием момента.
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тьху мльть!
а де постраждалі? де кулі? по гільзах справу порушать?
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ка бы сказал Жванецкий- может не надо было название менять.?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ Кропивницком произошла перестрелка между пассажирами двух автомобилей, в городе объявлен план-перехват. ВИДЕО+ФОТО
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