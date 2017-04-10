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Теги: акция (2092) Киев (16788) пикет (709) протест (5390) Сбербанк (184) Сбербанк России (115) Национальный корпус (43)
Тему создал: Цензор.НЕТ

У "Сбербанка" в центре Киева зажгли файеры и разложили "кровавую" карту Украины. ФОТОрепортаж

Активисты и сторонники партии "Национальный корпус" пикетируют центральное отделение "Сбербанка" в Киеве.

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бесполезная возня, для отвлечения народа.
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Как бы не фсб разродилась в Украине партиями своими, по крайней мере минимум их треть работают под дудочку кремля.
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особливо ті, хто айбільше втратив своїх під час скинення овоча і кого зараз найбільше в окопах.
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Само правительство должно законодательно запретить этим банкам работать.
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Вообще-то законодательство такого уровня не входит в полномочия правительства.
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Цензор читав ще до Майдану але тепер після майже 4 років Цензор почав банити і стирати мої коментарі. Навіть не знаю з чим це пов'язано. Скоріше за все в моїй багаторічні підтримці моєї Батьківщини України та критикою діючої влади в Україні. Не за це відбулася Революція Гідності і не за це гинуть кращі дочки і сини України на російсько-українській війні, злочинно названій в угоду Росії АТО, що тягне за собою зовсім інший юридичний статус і відповідальність.﻿
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А не проще ли было бы просто блокировать и не пускать туда клиентов вместо того чтоб устраивать бардак? Ведь какие-то мягко говоря непатриоты, тащат туда бабло, раз банк продолжает работать. Не было бы клиентов банк и сам давно ушел бы. А так получается игра на публику не известно еще с какой целью.
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С целью нагадить Украине - повесить на бюджет ещё 112 миллиардов выплат вкладчикам ! А когда завалят бюджет Украины - сразу побегут под кабмин жечь шины !
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Будут ли их разгонять также как участников блокады торговли на крови? Или эта акция действительно согласована с Аваковым?
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Ничего это не даст. Националистов разгонят, сделают хулиганами. Сбербанк тоже делится с винницкой бандой, иначе у нас быть не может. Только если люди подымутся - сотни тысяч, тогда может банда кровопийц зачешется...
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у нас куча предприятий работает на расею, но почему-то приклепались именно к сбербанку, и такой именно дешевый пиар, вот это бесит, что пытаются народу пропихнуть такую лажу.
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ну скажем так - с чего то нужно начинать. Писать тут коменты конечно проще. Есть еще проминвест. А про предприятия наверное не совсем так. Ибо 100% работа на рашку вряд ли возможна (как ты себе это представляешь?) - не гони. Но вот с помощью акций и поднимания на вид (раз гослица не хотят (или бояться)) сами и будет меняться ситуация.
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на мой взгляд наивно полагать, что причина именно в том, что нужно с чего-то начать, выглядит все это как рейдерский захват, (мое мнение). Так мы можем докатиться до того, что под любым предлогом, куча титушек будет прессовать любого предпринимателя, может пускай суд решает закрывать этот банк или нет, а то ведь никакой инвестор не будет рисковать после такого?
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C14 news
1 год.
В Одесі мусора затримали патріотів, які протидіяли ватанам.
В Харкові мусора розігнали азовців, які блокували сбербанк.
В Києві мусор запакували людей, які мітингували проти голубанова.
Мусорський переворот прямо.
У "Сбербанка" в центре Киева зажгли файеры и разложили "кровавую" карту Украины - Цензор.НЕТ 4254
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Наші хунвейбіни свято вірять, що вони діють на користь держави. Безперечно у цих пікетах є певна логіка, і якщо не включати здоровий глузд то виникає бажання їх підтримати.
Але я думаю, що те що вони творять тільки шкодить Україні. Навіть більше - певен, що тут є маніпуляція. Хитра, підступна, добре замаскована маніпуляція.
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да да да точно, а еще по секрету - те наши парни, что сидят на нуле в окопах -вааще жуткие манипулянты, хитрые жуть.
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Не треба плутати праведне з грішним. Безперечно є у молоді патріотичний порив. Воно було би добре, якби деякі дорослі дяді не каналізували цей патріотизм в русло шкідливе для держави.
Чому я назвав їх хунвейбінами? Тому, що в них вселяють впевненість, що є прості рішення. А простих рішень нема. Там «на нуле в окопах» є прості рішення, а тут нема.
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скільки садонемічних було затримано під час розгону торгівлі на крові? і хто клоун?
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Идиоты. Нужно создавать все условия, чтобы российский капитал приходил сюда. Инвесторы посмотрят на это и плюнут на Украину. Есть НБУ для, как регулятор, он должен проверять деятельность банков. Не нравится деятельность-вопросы к НБУ. Но в наших интересах создать ВСЕ УСЛОВИЯ для рос. бизнеса здесь. Им сейчас закручивают гайки очень сильно, даже приближённые к Путину это чувствуют. Так зачем им выводить деньги далеко, если есть наша страна!! Пусть рос. бизнес приходит в Украину-это самый сильный удар по агрессору. Надо быть умнее.
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дался им сбер банк .а что "форвард-русский стандарт" не вражеская кантора.?
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а чого ж ти не під "форвард-русский стандарт", херой?
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«Я так считаю, что на Евровидении 2017 от России может выступить только Шнур И только с этой песней !» 21:42 10.04.2017р
https://bbcccnn.com.ua/tsikavo/ya-tak-schytayu-chto-na-evrovydenyy-2017-ot-rossyy-mozhet-vystupyt-tolko-shnur-y-tolko-s-etoj-pesnej/
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а я подустал воевать за народ которому ничего не надо. ..подустал делать ремонты на этаже. за свои деньги. подустал воевать с кгб при брежневе и горбачове. подустал сидеть при кучме. и никто не передал передачу даже. зато все были герои. и клялись . что как те депутаты будут бороться до конца.. да и вешу уже чуть больше автомата. так что не известно кто кого тянуть будет. он меня или я его.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныУ "Сбербанка" в центре Киева зажгли файеры и разложили "кровавую" карту Украины. ФОТОрепортаж
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