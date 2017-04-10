У "Сбербанка" в центре Киева зажгли файеры и разложили "кровавую" карту Украины. ФОТОрепортаж

3127 32Теги: акция (2092) Киев (16788) пикет (709) протест (5390) Сбербанк (184) Сбербанк России (115) Национальный корпус (43) Тему создал: Цензор.НЕТ10.04.17 23:35 У "Сбербанка" в центре Киева зажгли файеры и разложили "кровавую" карту Украины. ФОТОрепортажАктивисты и сторонники партии "Национальный корпус" пикетируют центральное отделение "Сбербанка" в Киеве. читать источник x Мне нравится 12
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1 год.
В Одесі мусора затримали патріотів, які протидіяли ватанам.
В Харкові мусора розігнали азовців, які блокували сбербанк.
В Києві мусор запакували людей, які мітингували проти голубанова.
Мусорський переворот прямо.
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Але я думаю, що те що вони творять тільки шкодить Україні. Навіть більше - певен, що тут є маніпуляція. Хитра, підступна, добре замаскована маніпуляція.
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Чому я назвав їх хунвейбінами? Тому, що в них вселяють впевненість, що є прості рішення. А простих рішень нема. Там «на нуле в окопах» є прості рішення, а тут нема.
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https://bbcccnn.com.ua/tsikavo/ya-tak-schytayu-chto-na-evrovydenyy-2017-ot-rossyy-mozhet-vystupyt-tolko-shnur-y-tolko-s-etoj-pesnej/
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