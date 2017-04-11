EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Взрыв в питерском метро Приговор генералу Назарову Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа
 Форум Украины(593543)
  7088  104
Материалы по теме:  Война в Сирии
Теги: Пентагон (399) ракеты (487) Сирия (2328) США (12328) Мэттис Джеймс (3)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Ракеты США уничтожили 20% боевой авиации Сирии, авиабазу "Шайрат" невозможно использовать в военных целях, - Пентагон

В результате американского ракетного удара сирийская авиабаза "Шайрат" стала бесполезной в военном отношении, там было уничтожено 20% сирийской оперативной авиации.

 читать источник
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Не хотел давать ссылку на ватного мудака , но ладно :http://el-murid.livejournal.com/3204601.html, он хоть и мудак знатный, но инсайдом владеет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
О гибели сирийского пилота сообщил в своем «Твиттере» журналист Асаад Ханна, однако официального подтверждения обнародованная информация пока не получила, сообщает «Диалог.UA».
 показать весь комментарий
Ответить
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФорум УкраиныРакеты США уничтожили 20% боевой авиации Сирии, авиабазу "Шайрат" невозможно использовать в военных целях, - Пентагон
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , ,
Геннадий Медведев 4e590f22, Baks13, alexandr shamov, Oleg Petrenko 988be2bf
 Всего на сайте: 17 писателей
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти