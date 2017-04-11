Ракеты США уничтожили 20% боевой авиации Сирии, авиабазу "Шайрат" невозможно использовать в военных целях, - Пентагон

7088 104Материалы по теме: Война в СирииТеги: Пентагон (399) ракеты (487) Сирия (2328) США (12328) Мэттис Джеймс (3) Тему создал: Цензор.НЕТ10.04.17 23:34 Ракеты США уничтожили 20% боевой авиации Сирии, авиабазу "Шайрат" невозможно использовать в военных целях, - ПентагонВ результате американского ракетного удара сирийская авиабаза "Шайрат" стала бесполезной в военном отношении, там было уничтожено 20% сирийской оперативной авиации. читать источник x Мне нравится 39
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