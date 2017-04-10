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 Форум Украины(593543)
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Материалы по теме:  Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Теги: выборы (21661) Крым (19459) Президент (4440) Россия (69851) аннексия (68)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Правительство России поддержало перенос выборов президента на годовщину аннексии Крыма

Правительственная комиссия одобрила законопроект о переносе выборов президента на 18 марта 2018 года, день аннексии Крыма. Там не нашли никаких замечаний к документу.

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Ничего, не загорами отмечание всем миром (почти) годовщин развала помойки рашистской
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Выборы , выборы, кандидаты- пи...... Ну что еще спеть на эту тему.
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На расєє є вибори? Бггг. Як хуйло скаже, так і буде.
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Привет! Время покажет! Кто верил в 2013 году в такой будущий поворот в Украине?
Боюсь, что очень много прольётся крови у нас в России!
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Проливайте, проливайте! Ніхто за вами плакати не буде.
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Дай вам Бог, выпустить всю "дурную кровь" из х@йловаты и кремле3/14даров...
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Siri-бандеровка: появилось видео с ответом русскоязычной версии популярного сервиса про Крым


Siri-бандеровка

Украинский журналист, работающий в Москве, Роман Цимбалюк опубликовал любопытное видео, которое иллюстрирует непризнание ведущими мировыми компаниями оккупации Крыма Российской Федерацией.

Так, на видео Цимбалюк спрашивает через сервис Siri компании Apple о погоде в Севастополе, в ответ ему на русском языке сообщают погоду и уточняют локацию запрашиваемого места: "Севастополь, Украина".

"Спасибо, родненькая!" - на украинском языке отвечает журналист.
Менее, чем за час видео набрало более ста шестидесяти лайков и более двадцати перепостов.
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Кто бы сомневался. Спизженная у брата территория - единственная и главная заслуга Кандидата перед ватой.
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[Генетики вважають, що українці та росіяни не є "братніми народами"]: Посмотри! http://uainfo.org/blognews/1490827588-genetiki-vvazhayut-shcho-ukrayintsi-ta-rosiyani-ne-e-bratnimi.html
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да там все давно по кабакам да по фурам порвано....
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Та хай будет "булет", чи балет, чи буфет,-нам пох, мы ж усе знаем, шо правильно оно хуйло. А тАбе бАльшие дядьки из фэсэбе ай-яй-яйкА сделают,редиски. Ето ж нАда ,так хуйлу АбАзвать - "булет".НэхАрАшо чушка,нэхарашо.
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Выборы на россии будут в тот день когда мастер умелец из Якутии наваял петуха из говна
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Если будут сносить, то не важно кого и когда избрали.
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Наивные) "Выборов не будет"! Херло раньше сдохнет...
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Сейчас Госдура россии нелегитимна, а скоро и президент таким станет.
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так и вся русня нелегитимна. они незаконно перешли от холопов монгольской орды в смерды мацковского каганата.
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Оно не лигитимно с мая 2012-го года, т.к. в Конституции рф четко написано: "Не более двух сроков подряд..."
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Каждый четвертый россиянин уверен, что Солнце вращается вокруг Земли - опрос

Это - не прикол. Это опрос российского ВЦИОМ.

PS - остальные 75% считают, что Солнце вращается вокруг ботоксного хуйла
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А на годовщину взрыва домов в Волгодонске слабо? Ведь именно с них стартовало Хуйло. А Крым - это его финиш.
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Адік Гітлер теж символізм любив. Потім вліпив собі свинцю межи очі
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Теперь в россии всё будут делать не к дню революции, а к дню аннексии.
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Как царь скажет - так и будет! Путлер жил, путлер жив, путлер вечно будет жить!
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На днях Верховна Рада проголосовала за законопроект депутата Папиева из оппоблока о движении по кольцу. Примечательно, что На росии изменятся правила проезда перекрестков с круговым движением
Депутат Папиев, вместе со всем оппоблоком - вообще не палевно!!!
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))) Саме слово ВИБОРИ тут не несе свого смислового навантаження.
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правильно,и ждать томогавков и китайцев...
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Цензор читав ще до Майдану але тепер після майже 4 років Цензор почав банити і стирати мої коментарі. Навіть не знаю з чим це пов'язано. Скоріше за все в моїй багаторічні підтримці моєї Батьківщини України та критикою діючої влади в Україні. Не за це відбулася Революція Гідності і не за це гинуть кращі дочки і сини України на російсько-українській війні, злочинно названій в угоду Росії АТО, що тягне за собою зовсім інший юридичний статус і відповідальність.﻿
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Блин, надоел фулдить одно и то же... кроме слез и соплей по существу и теме есть шо сказать? Злчинна влада это хто? Потому как и Грося влада, и Парасюк с Семенченко и Ляшком - они ить тоже Влада!
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пусть оттягивают, вместо выборов будут похороны.
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не , я все понимаю.кацапы,в рашке жопа.итд.
но сегодня видел -что нас признали страной с самым высоким уровнем коррупции.
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так должны же мы быть хоть в чем то первыми....
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Украина оказалась на первом месте по уровню коррупции среди 41 страны Европы, Ближнего Востока, Индии и Африки в исследовании, проведенном компанией Ipsos MORI по заказу аудиторской фирмы Ernst & Young.
Отмечается, что 51% респондентов в мире, принявших участие в международном исследовании EY Fraud Survey, по-прежнему считают, что коррупция широко распространена в бизнес-среде их страны.
77% членов совета директоров или управленцев высшего звена считают, что можно оправдать неэтичное поведение, если это поможет бизнесу выжить.
21% респондентов знают, что в их компаниях есть горячие линии для сообщения о неэтичном поведении.
"Среди 41 страны Европы, Ближнего Востока, Индии и Африки первое место занимает Украина - 88% респондентов ответили утвердительно. Дания, Норвегия и Финляндия имеют самые низкие проявления коррупции в бизнесе", - говорится в исследовании.
При этом с 2015 года Украина поднялась в антирейтинге - тогда о коррупции в бизнесе сообщили 80% респондентов.
Управляющий партнер компании E&Y в Украине Алексей Кредисов отметил, что "отсутствие экономического роста и улучшения бизнес-климата в Украине в сочетании с отсутствием эффективной системы наказания может подтолкнуть бизнесменов к нарушению этических норм".
Чтобы помочь бизнесу выжить, по крайней мере 37% респондентов готовы предложить взятку в обмен на заключение или продление контракта.
"Регуляторные нормы оказали положительное влияние на этические стандарты только в 12% опрошенных нами компаний. При этом почти треть респондентов верят в то, что привлечение к уголовной ответственности отдельных сотрудников будет способствовать предотвращению мошенничества, взяточничества и коррупции среди руководства", - говорится в сообщении аудиторской компании.
Следом за Украиной в рейтинге находятся Кипр (82%), а также Греция и Словакия (81%). Россия находится в рейтинге на 16-м месте.
Исследование проводилось с ноября 2016 года по январь 2017 года, опрошены 4100 представителей различных компаний в 41 стране - по 100 человек в каждом государстве.
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Это не признание, а некий опрос, непонятно кого. Кроме того, учитывайте, что в нынешней авторитарной РФ многие боятся вносить смуту и высказывать недовольство, поэтому 66% рейтинг России можно смело считать очень сильно заниженным.
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Сейчас народу этот Крым костью стал в горле, так что не известно к лучшему ли этот перенос?!!! Хотя выборов же там никаких нет, все фикция...
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ему осталось брови как у брежнева рассадить с затылка и готов на новый срок "как раб на галерах".....
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Дешевьій понт стареющего маразматического уродца,еще не уверена,поможет ли єтот год ему,скорее продлили срок царствования ,зная,что вряд ли удержит трон на вьіборах.
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Тю,та тебя будИм винить, на тебя будем того, скрыпеть зубьями! БудИшь им,ну Етим, усея Украины и уселенским злом дАлбаёбом.
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Говорят, казляндцы решили пересмотреть итоги выборов в США. Как они полагаю, победу в них одержала все таки Хиллари Клинтон.
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СовкИ усі свої стартапи чи сумнівні "фініши" прив'язати до "красних дат". Визволення Києва, запуски супутників, відкриття київського метро, профілактику ЧАЕС... Що з цього виходило - ми всі знаємо. Нинішні зайвохромосомні гідно продовжують цю традицію.
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Та які там стартапи, Ви шо куме, всі їхні стартапи починаються і закінчуються завжди з одного "треба вкрасти спиздити". Це і є їх єдина справжня традиція, вже багато столітть.
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Все логічно, з точки зору рашистів))
Люблять усілякі дати, щоб царя лизнуть зайвий раз- хай тішаться.
Нам своє робить (с)
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СЛЁЗЫ УМИЛЕНИЯ КАТЯТСЯ ИЗ ГЛАЗ КОГДА ЧИТАЕШЬ:
"Правительство России поддержало перенос выборов президента".
А Я ПО ПРОСТОТЕ ДУШЕВНОЙ ДУМАЛ, что хуйло позвонил в т.н. "правительство" и сказал, чтобы они немедленно перенесли т.н. "выборы" пахана.
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Все логично. Гордость страны-бензоколонки это воровство, а тут целый полуостров украили. Чего бы выборы в этот день не провести. Можно еще с лопаты в этот день пожрать и жидкости для ванн выпить.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПравительство России поддержало перенос выборов президента на годовщину аннексии Крыма
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