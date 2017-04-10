Правительство России поддержало перенос выборов президента на годовщину аннексии Крыма

6009 62Материалы по теме: Оккупированные территории - Крым и ДонбассТеги: выборы (21661) Крым (19459) Президент (4440) Россия (69851) аннексия (68) Тему создал: Цензор.НЕТ10.04.17 23:15 Правительство России поддержало перенос выборов президента на годовщину аннексии КрымаПравительственная комиссия одобрила законопроект о переносе выборов президента на 18 марта 2018 года, день аннексии Крыма. Там не нашли никаких замечаний к документу. читать источник x Мне нравится 1
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А дотягивать все тяжелее
https://news.yandex.ua/quotes/region/29.html?lang=ru
https://news.yandex.ua/quotes/region/282.html?lang=ru
впереди всех сбербанк https://news.yandex.ua/quotes/region/282.html?lang=ru
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Боюсь, что очень много прольётся крови у нас в России!
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Siri-бандеровка
Украинский журналист, работающий в Москве, Роман Цимбалюк опубликовал любопытное видео, которое иллюстрирует непризнание ведущими мировыми компаниями оккупации Крыма Российской Федерацией.
Так, на видео Цимбалюк спрашивает через сервис Siri компании Apple о погоде в Севастополе, в ответ ему на русском языке сообщают погоду и уточняют локацию запрашиваемого места: "Севастополь, Украина".
"Спасибо, родненькая!" - на украинском языке отвечает журналист.
Менее, чем за час видео набрало более ста шестидесяти лайков и более двадцати перепостов.
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Это - не прикол. Это опрос российского ВЦИОМ.
PS - остальные 75% считают, что Солнце вращается вокруг ботоксного хуйла
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Депутат Папиев, вместе со всем оппоблоком - вообще не палевно!!!
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но сегодня видел -что нас признали страной с самым высоким уровнем коррупции.
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Отмечается, что 51% респондентов в мире, принявших участие в международном исследовании EY Fraud Survey, по-прежнему считают, что коррупция широко распространена в бизнес-среде их страны.
77% членов совета директоров или управленцев высшего звена считают, что можно оправдать неэтичное поведение, если это поможет бизнесу выжить.
21% респондентов знают, что в их компаниях есть горячие линии для сообщения о неэтичном поведении.
"Среди 41 страны Европы, Ближнего Востока, Индии и Африки первое место занимает Украина - 88% респондентов ответили утвердительно. Дания, Норвегия и Финляндия имеют самые низкие проявления коррупции в бизнесе", - говорится в исследовании.
При этом с 2015 года Украина поднялась в антирейтинге - тогда о коррупции в бизнесе сообщили 80% респондентов.
Управляющий партнер компании E&Y в Украине Алексей Кредисов отметил, что "отсутствие экономического роста и улучшения бизнес-климата в Украине в сочетании с отсутствием эффективной системы наказания может подтолкнуть бизнесменов к нарушению этических норм".
Чтобы помочь бизнесу выжить, по крайней мере 37% респондентов готовы предложить взятку в обмен на заключение или продление контракта.
"Регуляторные нормы оказали положительное влияние на этические стандарты только в 12% опрошенных нами компаний. При этом почти треть респондентов верят в то, что привлечение к уголовной ответственности отдельных сотрудников будет способствовать предотвращению мошенничества, взяточничества и коррупции среди руководства", - говорится в сообщении аудиторской компании.
Следом за Украиной в рейтинге находятся Кипр (82%), а также Греция и Словакия (81%). Россия находится в рейтинге на 16-м месте.
Исследование проводилось с ноября 2016 года по январь 2017 года, опрошены 4100 представителей различных компаний в 41 стране - по 100 человек в каждом государстве.
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зломдАлбаёбом.
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вкрастиспиздити". Це і є їх єдина справжня традиція, вже багато столітть.
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Люблять усілякі дати, щоб царя лизнуть зайвий раз- хай тішаться.
Нам своє робить (с)
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"Правительство России поддержало перенос выборов президента".
А Я ПО ПРОСТОТЕ ДУШЕВНОЙ ДУМАЛ, что хуйло позвонил в т.н. "правительство" и сказал, чтобы они немедленно перенесли т.н. "выборы" пахана.
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