7858 66Теги: Турция (1910) чартер (21) авиасообщение (313) Тему создал: Цензор.НЕТ10.04.17 23:07 Россия приостанавливает чартерное авиасообщение с Турцией, - "Интерфакс"Российские авиакомпании оповещены о возможной приостановке чартерных рейсов с Турцией читать источник x Мне нравится 23
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А к морю хочешь - лети в Магадан... (с)
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Российские реалии.
В сети появилось видео с интервью пенсионерки из РФ, которая рассказала, как российская власть посредством пропаганды запудривает мозги россиянам.
Видео опубликовал пользователь Facebook Шевкет Наматуллаев.
"Российские реалии. Пенсионерка рассказала, как власти запудривают им мозги проблемами США, Сирии и "возвращением" Крыма в родную гавань", - отмечается в комментарии к видео.
"Мы с советских времен ходили голые и раздетые, но Гондурас в огне, и это нас волнует, понимаете?! Мне 73 года, мне вот так это все надоело", - говорит женщина.
"Нам бы лучше волноваться о своей ситуации в стране", - отмечает пенсионерка на видео и указывает, что американцы прежде всего думают о внутренней политике.
"Бабулька красава!", "Как мало умных осталось, ну зомбоящик свое делает", - комментируют видео другие пользователи Facebook.
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- Есть - да, а так - нет...
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НЕХYЙ ШАСТАТЬ !!! 😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
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Вам обеспечены бесплатные полеты авиалиниями "Tomahawk Airlines" в самых горячих точках планеты!!!!
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Как говорил Жванецкий, русская душа требует, чтобы там, где они бухают, было все красиво. Поэтому бухание заграницей - это отдых. А бухание в Роисе - это работа.
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Только щи - хоть куй полощи!
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Во первых цены упадут. Проверено в прошлый их отход!
Во вторых наши туристы поимеют спокойный отдых без основной части быдла.
В третьих в отелех станет появляться все больше украинских тв каналов)
Реально приятная новость в конце дня! Можно открыть пару бутылочек пива по этому поводу)
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Нефиг шастать.
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а как же КРЫМ...?!!! чё-всё, загадили и бросили...?)))
Источник:http://censor.net.ua/n435790
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