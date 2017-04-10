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Теги: Турция (1910) чартер (21) авиасообщение (313)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Россия приостанавливает чартерное авиасообщение с Турцией, - "Интерфакс"

Российские авиакомпании оповещены о возможной приостановке чартерных рейсов с Турцией

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Новая реклама у туристических компаний расеи!
Россия приостанавливает чартерное авиасообщение с Турцией, - "Интерфакс" - Цензор.НЕТ 5273
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Неплохо очень собрать чемодан,
А к морю хочешь - лети в Магадан... (с)
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Ердік знову щось засадив в спину недомірку?
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Ага, рад был томагавкам. И возмущался что так мало прилетело)
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З'явилися повідомлення, що турецькі ВПС збили сирійський бойовий літак в провінції Ідліб, але поки не підтверджені...
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Мы голые, но Гондурас в огне: российская пенсионерка раскрыла суть путинской пропаганды


Российские реалии.

В сети появилось видео с интервью пенсионерки из РФ, которая рассказала, как российская власть посредством пропаганды запудривает мозги россиянам.
Видео опубликовал пользователь Facebook Шевкет Наматуллаев.
"Российские реалии. Пенсионерка рассказала, как власти запудривают им мозги проблемами США, Сирии и "возвращением" Крыма в родную гавань", - отмечается в комментарии к видео.
"Мы с советских времен ходили голые и раздетые, но Гондурас в огне, и это нас волнует, понимаете?! Мне 73 года, мне вот так это все надоело", - говорит женщина.
"Нам бы лучше волноваться о своей ситуации в стране", - отмечает пенсионерка на видео и указывает, что американцы прежде всего думают о внутренней политике.
"Бабулька красава!", "Как мало умных осталось, ну зомбоящик свое делает", - комментируют видео другие пользователи Facebook.
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Не обольщайтесь насчёт прозрения козломордого скота. Нет там никакого прозрения и покаяния, только ЖЕЛУДОК и неуёмная, непомерная ЖАДНОСТЬ и ЗАВИСТЬ.
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Песец наступит кацапским туроператорам. Денежки-то за туры возвращать клиентам придется
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))) Мож там схема така була. З кацапів бабло постригти, літак черговий збити і Свєта дАсвіданья.
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Не с нашим счастьем, сука. Всплывут бля. Оно не тонет.
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После того, как Турция поддержала США, Пупин решил, что нечего патриотам кататся на турецких курортах, есть вонючий Крым, пусть туда валят.
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Та, там така любовь - то дерутся, то е"утся. Сплошная мылодрама.
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Давно говорил, что дружбы россии и Турции не может быть. А тут высказывания, что Эрдоган второй путин...Вот Украина вводит новое паромное сообщение с Турцией, въезд в Турцию по внутренним паспортам...Это дружба.
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Щас очередь до помидоров дойдет, тоже пострадают изза геополитики.
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- Гоги, ты помидоры любишь?
- Есть - да, а так - нет...
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Странные методы у Кремля.. Наказывать своих граждан..
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нормально. пущай! мордовские бабы еще нарожают.
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ПОСТАВИЛ ЛАЙК. Не могу не нарадоваться за параша-туризмо - облико-морале.
НЕХYЙ ШАСТАТЬ !!! 😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
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Та, ещё бы Одесса не радовалась! От жеж хитрі!
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Это у нас Рада пила шампанское после выборов Трампа ?
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Панночка, вы веночек оденьте и ложитесь уже в ящик! Time is over for your...
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Відпочивайте на Кримі і хорошего вам настроєнія.
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Расияни, вступайте в ряды ВС РФ!!!
Вам обеспечены бесплатные полеты авиалиниями "Tomahawk Airlines" в самых горячих точках планеты!!!!
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Та кацапам всё равно где бухать - а Анталии или в Магадане..
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Э не.
Как говорил Жванецкий, русская душа требует, чтобы там, где они бухают, было все красиво. Поэтому бухание заграницей - это отдых. А бухание в Роисе - это работа.
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Цензор читав ще до Майдану але тепер після майже 4 років Цензор почав банити і стирати мої коментарі. Навіть не знаю з чим це пов'язано. Скоріше за все в моїй багаторічні підтримці моєї Батьківщини України та критикою діючої влади в Україні. Не за це відбулася Революція Гідності і не за це гинуть кращі дочки і сини України на російсько-українській війні, злочинно названій в угоду Росії АТО, що тягне за собою зовсім інший юридичний статус і відповідальність.
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Кацы, поздравляем с возвращением на безпомидорную диету.
Только щи - хоть куй полощи!
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так мост уже почти готов, там буквально метров 200 на матрасе доплыть осталось.
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Открыли, закрыли, снова открыли. Напоминает пса который лижет яйца.
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Супер! Вата накупила уже туров в Турцию немеренно,на ,,Дожде,, тетка выступала,гоаорила раз в 5 больше,чем в 15 году!Правильно,на хрена тогда хуйло крым брал?
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ну теперь надо эти авиакомпании/страховые закидать исками чтоб они обанкротились
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в договорах наверняка про форс-мажор сказано, а это он и есть. кто-то что-то назад получит, конечно, но на бабло именно население попало.
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Рыпаются беспорядочно туда сюда. Уже сами не знают что делать. Как о себе в пятый раз создать хорошее первое впечатление.
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Это очень радостное сообщение для нашего туризма!
Во первых цены упадут. Проверено в прошлый их отход!
Во вторых наши туристы поимеют спокойный отдых без основной части быдла.
В третьих в отелех станет появляться все больше украинских тв каналов)
Реально приятная новость в конце дня! Можно открыть пару бутылочек пива по этому поводу)
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Русские патриоты должны отдыхать только в Крыму.
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Но своих гусские не бросают: будут менять путевки в Турцию на путевки в Крым! Без доплат!
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ненене, без доплат не выйдет - Крым ведь дороже.
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- А сейчас канун высокого сезона. И остановка чартеров - это крушение надежды для людей, которые даже в условиях экономического кризиса решили вывезти детей на отдых, тем более что Турция дает очень доступные цены", - сообщила Тюрина.
а как же КРЫМ...?!!! чё-всё, загадили и бросили...?)))
Источник:http://censor.net.ua/n435790
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Теперь пидарашкам осталось только на остров Крысм ехать.... )))
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Рассеяни, разбомбите уже наконец-то Воронеж ВСЕМ НА ЗЛО!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныРоссия приостанавливает чартерное авиасообщение с Турцией, - "Интерфакс"
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