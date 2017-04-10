3137 56Теги: дороги (1652) ремонт (710) финансирование (1164) Омелян (240) Тему создал: Цензор.НЕТ10.04.17 23:00 "Сможем дать новое качество дорог украинским гражданам уже в этом году", - ОмелянВ 2017 году в Украине появятся дороги высокого качества. читать источник x Мне нравится 1
Ответить
це не гешефт, а мрія!!!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
техосмотр - представляю ЛЕГКО ! (это же не дороги делать)
Ответить
Ответить
- эта нога - того кого надо нога !..."
=============================================
"берегись автомобиля"
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
дороги - не дадим...
дадим НОВОЕ качество !
...
тьфу!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Очень полезная книга.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ах ты порохобот!!! геть..зрада..зрада..пукин ху@ло памаги!!!!
Ответить
Ответить
зрада, шоколад, перегрузы и пукин.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Смотреть YouTube
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Хорошо бы меньше слов, а больше дела. Хотя, куда там, вся руководящая шобла родом из совка, только о*уевшая от беспредельного воровства и нынешней безнаказанности. Просвета не видать, так что, опять нужно потерпеть ?
И как бы не в тему, нынешние "молодые команды" ну очень напоминают комсомольских вожаков тех времен. Такие же беспринципные и корыстолюбивые пи*дюки, правда под крышей других богов и других идей.
Ответить
Но это всего лишь дорожные покрытия, примечательно, но не абсолютно.
Это пост- совок, который мы переживаем и дожевываем и деталях.
Ответить