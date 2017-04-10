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 Форум Украины(593543)
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та ні, вован гнойцман має свій асфальтовий завод у нас у Вінниці

це не гешефт, а мрія!!!
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Вони зарплати Укратодору не можуть виплатити за кілька років, а Ви кажете дороги побудують! Це люди які фантазують без розуміння ситуації! Просто ідіоти!
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Укравтодор роками не доплачував мільярди гривень за роботи по будівництву доріг, а підрядники звертались в суди і суди приймали рішення щодо задоволення вимог підрядників, але підрядники роками не йшли в Укравтодор арештовувати рахунки, бо за часів Януковича це було небезпечно, а за часів нової влади там немає що арештовувати. Але ось влада розпочинає виділяти додаткові мільярди гривень на нові ремонти доріг і миттєво прийдуть в Укравтодор судові виконавці і арештують рахунки і спишуть гроші на користь підрядників за рішенням судів! Таких "прихованих" боргів за більш ніж 10 років на мільярди доларів і уряд навіть не уявляє скільки їх, бо немає жодних реєстрів боргових зобов'язань та рішень судів! І звичайно що як тільки почнуться відшкодування по старих боргах, відразу почнуться нові позови до Укравтодору щодо відшкодуванню відсотків по боргам за всі ці роки. Тобто зараз Укравтодор легше закрити, а дороги передати регіонам і передати їм фінансування, бо Укравтодор буде ще 20 років повертати борги за попередні 25 років діяльності крадіїв та мафії!
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ямы тоже нужно уметь засыпать с умом - но проблема не в этом - главная проблема в технологиях - хватит уже строить(заливать смолой) дороги по совковым УБОГИМ технологиям - нужно использовать более крупный камень в асфальте и поменьше битума который плывет на жаре.
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Пардон! А транспортный сбор, заложенный в цену бензина,подученный за прошлые года, вы нам простили?
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тихо!могут еще добавить к цене.... тут вот техосмотр опять вроде как бы собираются вводить.....
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представляете техосмотр и наши "дороги",по моему мнению у нас из-за состояния дорог нужно вообще запретить автомобильное сообщение
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дороги - говно, (и представлять даже не надо... в субботу ездил 200 км от киева и 200 назад)
техосмотр - представляю ЛЕГКО ! (это же не дороги делать)
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Четко помню что увеличивали стоимость топлива и объясняли это ШО ПОЙДЕТ НА ДОРОГИ. ДОРОГ НЕТ, топливо дорогое. А куда эти деньги ушли? Может опять Фирташу? 😀
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"...я чья эта нога?
- эта нога - того кого надо нога !..."
=============================================
"берегись автомобиля"
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качество - не дадим...
дороги - не дадим...
дадим НОВОЕ качество !
...
тьфу!
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"Улучшайте дороги, граждане! Все в Автодор!"... (О. Бендер)
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В сторону Конче-Заспы и 15км "хайвэй" в сторону Борисполя
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кожен день покращення,уже уши вес лапши не выдерживают
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Новое качество дорог дадут....Какое новое качество, если известны нормы строительства дорог? Осталось дать новое качество дураков.
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не надо нам совковые нормы - с толщиной асфальта 5см из одной смолы битума и без подложки бардюров
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Укравтовор, дайош трасс хороших и разных! Ну как Р-46,например.
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А не лучше раз сделать нормальное покрытие, чем сто раз ямковый ремонт.
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Угу. Новое качество дорого, новое качество медицины, А на деле новое качество воровства.
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ахаха..качество..зрада!!!геть шоколадников!!! Перегрузы возят шоколад!!! Так Омелян из НФ???
Ах ты порохобот!!! геть..зрада..зрада..пукин ху@ло памаги!!!!
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Всё смешалось в доме....
зрада, шоколад, перегрузы и пукин.
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Видать он не знает знаменитой украинской пословицы -не кажы ГОП пока не перескочил бо все это я каждый год в начале весны слышу а виз и ныне там.
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почему то я ему верю....главное что бы штаны не порвали на жоп*х...

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Омельну верью, укравтодор ликвидировать нах
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Не возьму в толк, почему дорожникам ещё не присудили Нобелевскую премию? Наше ноу-хау, простейшая технологическая цепочка: 1. Яма засыпается т.н. холодным асфальтом. 2.Асфальт притаптывается кирзаками специально обученного дядьки. 3.На заключительном этапе асфальт ровняется методом прихлопывания лопатой. Примечание: а) работы желательно проводить во время дождя или морозов; б) асфальт необходимо укладывать в воду или болото, а также на лёд или снег; в) желательно, чтобы дядька с лопатой был в состоянии подшофэ.
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Качественные дороги сейчас, это примерно как коммунизм для совка - обязательно будет, в будущем, но нужно потерпеть. Ездили по ушам тем коммунизмом, как сейчас дорогами, реформами и прочим павидлом.

Хорошо бы меньше слов, а больше дела. Хотя, куда там, вся руководящая шобла родом из совка, только о*уевшая от беспредельного воровства и нынешней безнаказанности. Просвета не видать, так что, опять нужно потерпеть ?
И как бы не в тему, нынешние "молодые команды" ну очень напоминают комсомольских вожаков тех времен. Такие же беспринципные и корыстолюбивые пи*дюки, правда под крышей других богов и других идей.
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Сигизмунд Лазаревич, во многом правы)
Но это всего лишь дорожные покрытия, примечательно, но не абсолютно.
Это пост- совок, который мы переживаем и дожевываем и деталях.
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Цензор.НЕТФорум Украины"Сможем дать новое качество дорог украинским гражданам уже в этом году", - Омелян
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