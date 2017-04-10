Два человека погибли во время стрельбы в начальной школе Сан-Бернардино в США

1256 20Теги: Калифорния (22) стрельба (2294) США (12328) Тему создал: Цензор.НЕТ10.04.17 22:57 Два человека погибли во время стрельбы в начальной школе Сан-Бернардино в СШАВо время стрельбы в начальной школе в Сан-Бернардино в американском штате Калифорния, погибли двое людей, еще двое ранены, сообщает местная полиция. читать источник x Мне нравится
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