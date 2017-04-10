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Теги: Калифорния (22) стрельба (2294) США (12328)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Два человека погибли во время стрельбы в начальной школе Сан-Бернардино в США

Во время стрельбы в начальной школе в Сан-Бернардино в американском штате Калифорния, погибли двое людей, еще двое ранены, сообщает местная полиция.

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Короче раша опять гдето гадит . Организация протестов и стрельбы- это рашкин стиль жизни.
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значит нам безвиз с США не нужен .там стреляют.
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от силы послезавтра услышишь от климкина. потому что завтра это заявит шкуряк
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мне плевать. главное хуйлу в голову томагавком зарядили. и еще зарядят. он обречен на медленную агонию.
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мне когда плевать. я не спрашиваю кто и откуда рухнул. а к агонии путина мы не имеем отношения. только торгуя с ним продлеваем ее.
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а трамп был дурачок. а теперь молодец? правда я подтягиваюсь к твоему уровню. и на ночь .мою не только ноги.
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не он и был дурачком и таковым остался. я то же такой. путин ты хотел там стрельнуть? как я слышал, а ну ка давай стрельни дружок, я жду. Трапм ебн.тый на всю голову и блеф у хуйла с ним не пройдет. на каждый лом найдется еще один, а то и два. Трамп его сотрет в порошок, не применяя ЯО, за пару тройку дней. все нахер отключит и отберет все бабки и хуйла сожрут орки вместе с говном.
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давай. тебя как вурдалака от креста воротит выражение Крым - Украина.
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Самое интерестно в Калифорнии запрещена свободная продажа оружия.
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а єто наверное какой-то травмированный амириканским способом жизни американский подросток расстрелял одноклассников за то что они ему дополнительно травмировали психику
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И что совершенно характерно, все такого рода педерастические поступки случаются в ган-фри зонах. Поганец знал, что никто не ответит...
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СПИЧКИ ДЕТЯМ НЕ ИГРУШКА, А ПИСТОЛЕТ ТЕМ БОЛЕЕЕ !!!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныДва человека погибли во время стрельбы в начальной школе Сан-Бернардино в США
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