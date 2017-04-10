Украина направила ноту Италии с целью недопущения экспонирования на выставке товаров из оккупированного Крыма, - Беца

1457 19Материалы по теме: Оккупированные территории - Крым и ДонбассТеги: вино (78) выставка (362) Италия (781) Крым (19459) МИД (4018) Россия (69851) нота протеста (74) Беца (124) Тему создал: Цензор.НЕТ10.04.17 22:52 Украина направила ноту Италии с целью недопущения экспонирования на выставке товаров из оккупированного Крыма, - БецаМинистерство иностранных дел протестует против экспонирования Россией товаров из аннексированного ею Крыма на выставке в Италии. читать источник x Мне нравится 4
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Кандидатом Кремля на президентских выборах во Франции является Франсуа Фийон, а не лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. Такое мнение выразила российский политолог Лилия Шевцова в интервью LIGA.net.
"Ну да, заплатили ей какие-то $9 миллионов, возможно что-то еще. Но дело в том, что Москва никогда не ориентировалась на Ле Пен. Это еще один миф. Москва не любит и опасается крайне правых", - заявила Шевцова.
По ее словам, Кремль финансировал правых в Европе для ее ослабления, а не для того, чтобы привести их к власти.
Шевцова утверждает, что во Франции Москва ориентировалась на Фийона - это был кандидат Путина.
"И в Кремле снова был шок, когда Фийон не вышел в финал - а во втором туре Макрон побьет Ле Пен. Потому нельзя подогревать миф о всемогуществе Москвы в европейской политике - конечно же, это не так", - подчеркнула политолог.
Она также отметила, что миф о "всесильности" поддерживается многими политическими силами ЕС и США для собственной легитимации и поддержания электоральной базы при отсутствии конкурентной идеологии.
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Видео-сюжет Бориса Соболева из серии «Специальный корреспондент» про то, как "липовая" бормотуха из сока, спирта, соды и прочих "ингредиентов" под названием "Меланж Инфернал" завоевала серебряную медаль качества на престижной выставке в Сочи и получила диплом (смотреть до конца).
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«Сухая водка» из порошка пробивается на российский рынок
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"Прокуратурой АР Крым осуществляется досудебное расследование по факту совершения преступления. Установлено, что 11.09.2015 во время посещения НПАО "Массандра" Президентом Российской Федерации Путиным В.В. и экс-премьером Италии Сильвио Берлускони гражданка Украины, незаконно назначенная на должность генерального директора государственного концерна "Национальное производственно-аграрное объединение "Массандра", имея умысел на растрату чужого имущества, лично откупорила для указанных лиц одну бутылку уникального коллекционного вина Херес-де-ла-Фронтера урожая 1775 года из коллекционного фонда, которое является национальным достоянием Украины и составляет значительную историческую, научную и практическую ценность для государства. Этим деянием подозреваемая причинила государству убытки на сумму 2 173 903,9 грн", - говорится в сообщении.
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Частіше нагадуйте, що Крим український!
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