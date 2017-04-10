"Дело 2 мая": двум активным участникам беспорядков в Одессе сообщили о подозрении, - прокурор

1161 19Материалы по теме: Трагедия в ОдессеТеги: беспорядки (319) Одесса (5457) Одесская область (1449) прокуратура (2803) расследование (2050) прокурор (921) Тему создал: Цензор.НЕТ10.04.17 22:42 "Дело 2 мая": двум активным участникам беспорядков в Одессе сообщили о подозрении, - прокурорДвум активным участникам массовых беспорядков, произошедших в Одессе 2 мая 2014 года, сообщили о подозрении. читать источник x Мне нравится
скоро 2 мая ,а говорить неочем всех отпустили и вывезли.
4 мая опять забудут на год.
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Второй подозреваемый, по его словам, находится в России и там активно сотрудничает со СМИ, которым заявляет, что гордится содеянным в Одессе в 2014 году", - так кому сообщили о подозрении, прождав столько времени?
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шанс построить нормальное Государство.
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https://youtu.be/CSfZx83BeGM
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Как прятали полицаи за своими спинами сепаров ,так и до сих пор прячут.
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