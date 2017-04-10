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Материалы по теме:  Трагедия в Одессе
Теги: беспорядки (319) Одесса (5457) Одесская область (1449) прокуратура (2803) расследование (2050) прокурор (921)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Дело 2 мая": двум активным участникам беспорядков в Одессе сообщили о подозрении, - прокурор

Двум активным участникам массовых беспорядков, произошедших в Одессе 2 мая 2014 года, сообщили о подозрении.

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О вспомнили.
скоро 2 мая ,а говорить неочем всех отпустили и вывезли.
4 мая опять забудут на год.
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у меня уже не возникает вопросов к власти-там пустота.....
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не вся,некоторые очень и очень даже в наваре...
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все эти дятлы сбежали сразу же на рассеюшку, крэм, или дамбасс - мы тебе даем разрешение их оттуда выковерять.
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День 2 мая следует отмечать, как День освобождения Одессы от пророссийских сепаратистских православных демонических сил.
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Ради таких побед было убито более 2000 патриотов Украины?
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Через три года нашли подозреваемых, наверное как всегда каких то бомжей с улицы словят и скажут, что это они.
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"Один - на территории так называемой "ДНР". Он является одним из активных боевиков", - рассказал чиновник.
Второй подозреваемый, по его словам, находится в России и там активно сотрудничает со СМИ, которым заявляет, что гордится содеянным в Одессе в 2014 году", - так кому сообщили о подозрении, прождав столько времени?
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нам сообщили,что они сообщили...а кому сообщили?-кому надо тому и сообщили.....
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Пятую колонну надо изничтожать всеми доступными способами начиная от лишения гражданства и изгнание с Украины до самых крутых мер.Только тогда у нас появится
шанс построить нормальное Государство.
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Видели уже на чьей стороне закон в Одессе.
Как прятали полицаи за своими спинами сепаров ,так и до сих пор прячут.
"Дело 2 мая": двум активным участникам беспорядков в Одессе сообщили о подозрении, - прокурор - Цензор.НЕТ 2950 "Дело 2 мая": двум активным участникам беспорядков в Одессе сообщили о подозрении, - прокурор - Цензор.НЕТ 519
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Цензор.НЕТФорум Украины"Дело 2 мая": двум активным участникам беспорядков в Одессе сообщили о подозрении, - прокурор
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