Порошенко на заседании фракции касался вопроса декларирования доходов антикоррупционерами, - Ирина Луценко

1111 30Материалы по теме: Е-декларации госслужащихТеги: декларация (944) общественные организации (101) Порошенко (12677) Луценко Ирина (223) Тему создал: Цензор.НЕТ10.04.17 22:42 Порошенко на заседании фракции касался вопроса декларирования доходов антикоррупционерами, - Ирина ЛуценкоПрезидент Петр Порошенко обсудил с депутатами фракции БПП изменения к закону, которые обязывают антикоррупционные общественные организации подавать электронные декларации. читать источник x Мне нравится
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блеать, я больше не могу...
касался !
на фракции !
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С Марушевской уже подозрение за 500 грв сняли или дальше позоримся? стрелочники соевые.
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Будка Петра Парашенко
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Говорят одно, а делают обратное. Сволочи.
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Нова декларація про доходи, яку оприлюднив Президент, містить неприпустимі суперечності
1 квітня кожного року з Президентом України трапляються курйози. Але не ті, що пов'язані з Міжнародним днем сміху. Привід для них зовсім не смішний. Саме до 1 квітня всі українські чиновники зобов'язані подавати декларацію про доходи та видатки в електронній формі. А у Президента Порошенка - знову щось не те, пише Експрес.
Кожна декларація, яку подавав Порошенко останніми роками, мала свою "родзинку", щось, що західному політикові коштувало б посади.
Наприклад у 2014 році, Порошенко заповнив декларацію машинописним текстом, а не власноручно, як цього вимагав закон, і не вказав переліку компаній корпоративними правами у яких володів.
Наступного року Президент "забув" зазначити, належну йому офшорну компанію, зареєстровану на Британський Віргінських Островах.
Ну але про ці порушення вже всі давно забули, а правоохоронців, готових притягти до відповідальності Президента країни, поки що не знайшлося.
Що ж не так з новою майновою декларацією Президента Порошенка? Загальноприйнятою і усталеною серед громадян є думка, що Порошенко - дуже заможна людина, що вартість його майна перевищує мільярд доларів, а доходи, які він декларував останніми роками, обраховуються десятками мільйонів. Різноманітні національні й міжнародні рейтинги, де фігурує прізвище Порошенка, начебто зайве цьому підтвердження. Чомусь жодних запитань щодо його розкішного способу життя ніколи ні в кого навіть не виникало. Сам же Порошенко неодноразово заявляв, що за свого президентства живе за рахунок пасивних доходів, які заробив і заощадив до обрання на посаду. І доки державні службовці подавали звичайну, "паперову" декларацію, перевірити правдивість цих тверджень було вкрай важко - занадто малу деталізацію передбачала попередня форма. Це давало можливість приховати від громадськості справжні масштаби і деталі майнового стану декларанта.
Та ось халепа для чиновників: із 30 жовтня 2016 року, коли була оприлюднена перша майнова е-декларація Президента за 2015 рік, усе змінилося. А минулої п'ятниці з'явилася у вільному доступі декларація і за 2016 рік. Ми вирішили проаналізувати ці два документи й перевірити, чи справді в особистій бухгалтерії Порошенка усе так зрозуміло і збалансовано, як це мало б бути у першої особи держави.
І неабияк здивувалися!
Більшість людей формують свій бюджет, виходячи з простого принципу - витрачаю стільки, скільки заробляю. В іншому випадку кожен ризикує опинитися в статусі банкрута.
А тепер - тримайтеся за стілець міцно: коли зіставили задекларовані доходи та видатки Президента протягом 2016 року, виявилось, що Петро Порошенко та його родина існують у статусі фактичного банкрута, оскільки вже другий рік поспіль витрачають значно більше, аніж офіційно заробляють.
Або... або може бути лише одне інше, неприємне для Президента, пояснення: декларація Порошенка не показує всіх його доходів та реального майнового стану.
Тепер докладніше про те, чому дебет і кредит Президента не сходяться. За підсумками 2016 року Порошенко разом із дружиною отримав офіційний дохід на загальну суму 12 мільйонів 370 тисяч гривень, з них президентська зарплата становить лишень 366 тис. Основним джерелом його доходу є відсотки, нараховані від депозитів у Міжнародному інвестиційному банку в загальній сумі 11,9 мільйона гривень.
Доходи начебто чималі, але чи їх вистачає, щоб покрити поточні видатки родини Порошенків? Виявляється - ніяк! За 2016 рік Президент та члени його сім'ї витратили аж 25,14 мільйона гривень, тобто майже вдвічі більше, ніж заробили. При цьому потрібно зробити застереження, що е-декларація містить перелік лише великих трат, сума яких перевищує 68 900 гривень. Тобто, всі дрібні рахунки, менші від цієї суми, у декларацію не потрапили. Якщо б враховувати і їх, то дірка в бюджеті Порошенка - ще більша.
На що ж найбільше витрачав Президент минулого року? Так виглядає, що в основному на розкішне життя справжнього слуги народу. Наприклад, понад 7 мільйонів гривень було сплачено за придбання неназваного твору мистецтва, 1 мільйон 171 тисяча гривень - оплата за послуги проживання у житловому будинку. Майже півмільйона родиною Президента було витрачено на електроенергію та ще 560 тис. на забезпечення газом житла. Ще одна велика стаття видатків Порошенка - оплата консультантів, послуги яких обійшлися йому в кругленьку суму -- 6 383 млн. гривень.
А ще, як вказано в розділі 12 декларації, у 2016 році Президент відкрив депозитний рахунок за кордоном у швейцарському банку "Ротшільд Банк АГ" та розмістив на ньому 1 063 988 доларів США, що в перерахунку в гривні за середньорічним курсом становить 27 184 893 гривень. Це само собою звучить дивно, щоб Президент держави розміщував депозитні кошти в іноземній валюті у швейцарському банку. Але всі, здається, вже звикли, до своєрідного фінансового патріотизму у виконанні Порошенка. А ще виникає питання, яким чином Порошенкові вдалося вивести на закордонний рахунок понад мільйон доларів, в умовах, коли останні декілька років існує пряма заборона Національного банку на здійснення будь-яких операцій, пов'язаних із переказом валютних цінностей за кордон. Але, вочевидь, на Президента такі заборони не поширюються. Приклад оборудки із заснуванням офшорної фірми в серпні 2014 року це зайвий раз підтверджує.
Більш цікавим є походження цих коштів. Будь-яких доходів із закордонних джерел у декларації Порошенка не вказано, що дає підстави припустити, що ці кошти переказували на іноземний рахунок з України. Офіційних доходів на таку суму в Порошенка також не було, як наслідок, їх джерелом могли бути лише заощадження попередніх періодів.
Звісно, скажете ви, Порошенко може фінансувати свої витрати не з поточних доходів, а із заощаджень, яких у нього також чимало, або за рахунок запозичень. Так ось, не може. Останнє відпадає одразу, оскільки в розділі про фінансові зобов'язання відсутня згадка про будь-які позики, отримані Президентом. А щодо заощаджень, то давайте про це докладніше.
Поточні витрати Президента в минулому році перевищують офіційні доходи на суму 12,77 мільйона гривень. До цього потрібно додати ще 27,18 мільйона гривень - суму, необхідну для відкриття депозиту у швейцарському банку. Разом виходить 39,36 мільйона грн. - приблизно 1,771 мільйона доларів США.
Скільки потрібно заощаджень, щоб покрити названу суму дефіциту в кишені Порошенка у 2016 році? Їх докладний перелік міститься у розділі 12 майнової декларації. Саме тут перелічені всі грошові активи декларанта, які розміщені на депозитах, на банківських рахунках, у готівковій формі, боргові зобов'язання перед декларантом станом на останній день відповідного звітного року. Завдяки е-декларації за 2015 рік ми можемо дізнатися про суму грошових актів, які перебували у власності
Порошенка станом на 31 грудня 2015 року, і, порівнявши з такою ж сумою станом на 31 грудня 2016 року, ми можемо встановити суму витрачених заощаджень протягом 2016 року до останньої гривні.
Так ось. Саме ці дані дають можливість перевірити гіпотезу, чи міг Порошенко використовувати накопичене за попередні роки для фінансування витрат, зроблених ним у 2016 році. Для початку заглянемо у розділ е-декларації за 2015 рік, в якому вказуються доходи декларанта. Так, у 2015 році Петро Олексійович отримав чималий дохід - понад 62 мільйони. Але в той же час витрати того ж року становили величезну суму - 161 мільйон гривень! Звідси виходить, що доходу за 2015 рік також не вистачало на покриття витрат, зроблених не те що у 2016-му, але й у 2015 році.
Тепер проаналізуємо заощадження, задекларовані в 2015 році. Станом на 31.12.2015 року Петро Олексійович у різних формах та валютах володів грошовими активами: у доларах США - на суму 30 мільйонів 234 тисячі, у гривнях - 10 мільйонів 624 тисячі, і ще - 23 315 в євро. Левову частку цієї суми становив депозит у "Міжнародному інвестиційному банку" - 26 мільйонів доларів США, а також кошти, передані неназваній особі у позику на суму 3 850 000 доларів США. Протягом 2016 року сума грошових заощаджень, якими володів Порошенко в 2015 році, зменшується, оскільки станом на 31.12.2016 року в нього залишилось 29 мільйонів 410 тисяч доларів США, 9 мільйонів 676 тисяч гривень, і 14 185 євро.
Як можна відстежити протягом 2016 року, він зняв частину суми з депозиту -- 404 404 доларів США, а його боржник повертає йому частину позики -- 420 000 доларів США. Ще на 9 130 євро та 415 674 грн. зменшились суми на інших рахунках, сума готівки в гривнях скоротилася на 720 тисяч. Сумарно ми отримуємо готівковий ресурс, який міг потратити Президент -- 22,36 мільйони грн. або 875 тисяч доларів США за середньорічним курсом НБУ за 2016 рік.
Тому так, це правда, що Порошенко витрачав свої заощадження впродовж минулого року. Але! Цієї суми не вистачає навіть на те, щоб пояснити походження коштів на депозиті в швейцарському банку, не кажучи вже про оплату комунальних послуг чи оплату за твори мистецтва.
Отже, для того, щоб Президентові Порошенку вдалося звести дебет із кредитом у 2016 році, за моїми підрахунками, не вистачило не мало, не багато - 17 мільйонів гривень. Помилка в декларації - очевидна.
А в той же час Кримінальним кодексом України передбачена відповідальність за подання суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей на суму більшу ніж 344,5 тис. грн. З розрахунків випливає, що різниця між видатками та доходами Президента перевищує межу, з якої настає кримінальна відповідальність, приблизно в 50 разів.
Будьте уважні, Петре Олексійовичу!
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