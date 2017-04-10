EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Взрыв в питерском метро Приговор генералу Назарову Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа
 Форум Украины(593543)
  885  26
Теги: НТКУ (33) Стець (45) суспільне мовлення (35) Аласанія (27)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Мудрость и креативность Зураба быстро дадут результаты, - Стець об избрании Аласании главой общественного телевидения

Министр информационной политики Юрий Стець считает, что креативность Зураба Аласании, избранного Наблюдательным советом Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) в понедельник на должность председателя правления телерадиокомпании, способствует созданию качественного информационного продукта.

 читать источник
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну, если сам стэць похвалил, то тогда уж точно писэць
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Великий мудрець" Стець. Креативщики, етить колотить...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а шо не? вон сколько ботвы соевой на ценз запустил))
сказал - сделал
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Добавь в конце своей фамилии -швили, и успех в Украине тебе обеспечен!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
они там все ефанутые. ... а вот румыны молодцы. а в хорватиии такой вариант. ооооо а мосадд. ооо. а нам бы как полякам дали . мы бы огого. -люди! что должно еще произойти ? что за психология жеретвы? раслабились и наслаждаемся?. я диву даюсь. правда давно уже и нет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну если стейь,то тогда можно и нах этого мудреца__
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
одного не могу понять почему эта мудрость и креативность ранее быстро не принесла результатов
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
как дерьмо не называй конфеткой. мудро или креативно. все равно дерьмо и есть. какой продукт они делать собрались? про пустые карманы?. можно конечно их зашить и назвать финансовой диетой. так ..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да уж, креативней больше никого не найдешь, особая креативность была на убитом канале УТ-1, которым он руководил.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
валасанія - це ще та мудрість та креативність)) брат-близнюк мінпи@деця!!! :D
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не смогла вспомнить название министерства Стеця . Только помню минСтець . Вот как .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а й не треба пригадувати, оскільки міністерства, як і міністра, взагалі не існує) є лише конкретні П.І.Б.и, які тільки те й роблять, що регулярно отримують зарплатню))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Министерства нет , а зарплатная ведомость есть . Озвереть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
на всі владні посади ю2влада ставить любу націю ,тільки б не українців ...........
..............
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Стець мудрый, а Зураб - еще мудрее...,
а кто из них креативнее, - вообще трудно сказать...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
что за чурка? и вообще
давно надо упразднить это контору на х она нужная
толку нет а деньги из бюджета сосут
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Понимать так: мудрость и креативность Зураба помогут как можно более правильно освоить (раздеребанить) прибыль от Евровидения...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну если до сих пор я о нем ничего не слышал, а сейчас вот оказалось что как бы и должен был (как никак немалый пост уже занимал), то как специалист он просто ничем не примечателен. Если бездарный паразит минстець его еще и похвалил и назвал "мудрым", то это уже как "гарантийный талон номенклатурной серости". Это ж сколько денег под этого креативщика сольют в канализацию...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТФорум УкраиныМудрость и креативность Зураба быстро дадут результаты, - Стець об избрании Аласании главой общественного телевидения
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , ,
Геннадий Медведев 4e590f22, Baks13, alexandr shamov, Oleg Petrenko 988be2bf
 Всего на сайте: 17 писателей
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти