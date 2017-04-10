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Материалы по теме:  Война в Сирии
Теги: Сирия (2328) США (12328) химическое оружие (86) Асад (182)
Тему создал: Цензор.НЕТ

США не исключают новых ударов по Сирии в случае повторения химатак, - Белый дом

В Вашингтоне не исключают, что в случае новой химической атаки по Сирии могут быть нанесены новые удары.

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амеры. какие новые удары??? пожалейте кацапские пердаки!! вы еще не осуществили старых ударов за все предыдущие химатаки!!!! томагавки к бою!!!
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значит нужно выпустить в 4 раза больше что бы было не до смеху. а делать новые томагавки американцам шо бургеры лепить....
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Засунь данные с срусь.сру куда солнце не светит.Поражено 44 цели,у израэльтя есть тичные данные,а не побрехушки из страны-помойки.
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Значит,в своей церковно-приходской "школе" математику ты не осилил.
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2 эсминца крепко взяли и продолжают держать за йайтса всю великую Роисю.
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нет не так, в кремле обосрались от ужаса что НеОбама позволил себе бомбить асадак , а это только начало..
жаль что ты в спаме клоун))
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Тада.
Роисянские средства обнаружения самые наблюдательные в мире. Правда они не видят американских ракет.
Роисянские средства массовой информации самые правдивые в мире. Правда они все время врут.

А так да - язык у тебя очень технический. Попробуй им клеить марки на почте.
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Фотофакт! Обама делает неровности в земле, чтобы магучие русские орудия Сы-300 и Панцёр не видели атаки подлых Томагавков

США не исключают новых ударов по Сирии в случае повторения химатак, - Белый дом - Цензор.НЕТ 8864
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Видеофакт! Обама делает искривления земной поверхности
США не исключают новых ударов по Сирии в случае повторения химатак, - Белый дом - Цензор.НЕТ 8221
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Надо было полностью расхерачить всю базу вместе со взлётками.
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Взлетки строить долго, а базы еще пригодятся.
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есть и такое мнение а вообще запад даже на войне не действует по-варварски..
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несмотря на "красные линии" нарисованные кремлистами...
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США красную линию нарисовали томагавками. А кремлисты только мирняк зарином травить могут.
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Ваще-то импотентно: "В случае повторения..."....
Другими способами МОЖНО???!!
Кассетными или бетонными,.. там хватает ...
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Штаты переняли наконец слоган- "Можем Повторить!"
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і навіщо вам та сирія....один удар по срасііі і асад випаде в осадок, як януковощ....
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Интересно...
Ху#ло с Ас-задом, теперь будут тихо сидеть или решат повы¥бываться?
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США не исключают новых ударов по Сирии в случае повторения химатак, - Белый дом - Цензор.НЕТ 3221 Мордовии начались испытания крупнейшего в мире авианосца нового поколения- "Моредвинец -4" - газета "Мордовский Казак
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А то на заднем плане мордовские верфи, надо понимать.
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Вы ошиблись,это бурный, великий мордовский канал,до самого Тихого океана.
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Так че будем ждать пока снова Асад не начнет газом травить людишек?
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А почему же превентивно?
Или надо обязательно дождаться новых жертв?
А был такой хороший повод быстро покончить с хуйлом и Ко!
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З'явилися повідомлення, що турецькі ВПС збили сирійський бойовий літак в провінції Ідліб, але поки не підтверджені...
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Спёр текст с "Грани.ру":

"Да, удивительно, как быстро людоеды вспомнили о наличии международного права, которое их Конституционный сцут порешил считать вовсе необязательным, когда оно не выгодно Раисе. Смешно, с каким натуральным удивлением, надрывом и пафосом в дрожащем, но полном достоинства голосе снова и снова произносятся слова: "А нас за что же?!" Сколько неподдельной боли и обиды на "любимого", который перед самым алтарем вдруг раздумал жениться, увидев, как невестушка с аппетитом глодает детские трупы. Она, невестушка эта, чисто конкретно не понимает, почему все не так? Вроде ж было все как всегда... Этот немой вопрос "За что?!" и слезы в налитых кровью и водярой бельмах.А если Запад, наконец, найдет в себе силы дать настоящий отпор нечисти, ухватив ее под свадебным платьем за золотые яйца и за выводок кошмарных ублюдков, который она принесла с собой в приличный западный дом, она вспомнит еще и о святости права на частную собственность, на неприкосновенность морды лица, на свободу выражения собственного мнения по RT и, в заключении, о праве на жызнь, валяясь в ногах и обещая больше никогда-никогда-никогда так не делать, исправиться и стать демократической, плюралистичной, гуманной, любить детей и взрослых..."
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"В среду США Британия и Франция внесли в Совбез ООН проект резолюции с осуждением применения химоружия в сирийской провинции Идлиб, в результате которой погибли более 100 мирных жителей, еще около 500, в основном дети, пострадали", - еще раз россия заблокирует эту резолюцию. Что дальше Британия и Франция делать будут?
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пожалуются Трампу и тот снова метнет томагавк
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США не исключают новых ударов по Сирии в случае повторения химатак, - Белый дом - Цензор.НЕТ 1532
Тётя Роза‏ @ANAKOYHER 4 ч.4 часа назад

Почему, если где какая пакость случится, так большинство сразу - Путин, Путин...
А может в этот раз не он.
Может прилетали эти... с Нубиры.
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ни каких если, Требуем продолжения банкета!!!!!
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Щоб не палитись, і не показувати всім свою позорну ватну дебільність, слідуйте простим правилам:

- не повторюйте штампів кацапської пропаганди - це смішно і свідчить про недалекість
- не показуйте свою "любов до совка". Це жалюгідна рабська звичка мазохістів
- чеченці (точніше ічкерці) нічим не погані. Це гордий народ, який боровся і ще боротиметься за свою незалежність проти окупанта. Погані - це кадировці.
Поки все. Не дякуйте
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ты паскуда чеченов вместе с деревнями авиаударами уничтожала, ты их ногтя не стоишь ватная сволочь.
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«Я бы не советовал товарищам с Майдана надеяться на обострение российско-американских отношений. В этом случае их шансы выжить будут намного меньше. Единственное, что их может спасти от естественного распада государства, это укрепление отношений России и США», - убежден Кедми.
В Израиле предупредили, что если США нанесут удар по КНДР, от Южной Кореи останется только воспоминание
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краще вже б врепіжили по кремлю!
І усім добрим людям одразу стало б легше жити на білому світі
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Будь вежлив, проффесионален, но имей план убить каждого, кого встретишь...(с)
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уже давно всем ясно:
что бы прекратить терроризм в европе и убийства в сирии - надо ударить не по Асаду а по кремлю!
сколько можно отрицать очевидное.
а Трампец - молодец. Он себе сейчас рейтинг отвоюет потихоньку. После вялого Абамки амерам сейчас нужен такой чувак. Он возродит былую сильную Америку и зачмырит русню.
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А как эти пиндосы не боятся на своих эсминцах вокруг Сирии рассекать? Там же где-то подводно плавают два грозных кацапских МИГа "Кузей" запущенные..
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захід то завжди повія.

виходить коли примінили хімічну зброю-погані хлопці. А якщо просто фосфором бомблять -нормальні пацани...........
..а А Будапештский мемарандум 1994 року??
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А шо там в меморандуме, кроме намерений?

Вроде все честно высказывают обеспокоенность и самые лучшие намерения четко в соответствии с тем, что Украина подписала в замен на отказ от ЯО.
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ребят, кто ту с Росии, ну вот поясните, чё у вас всегда все через *опу получается??? Вроде большая страна, богатая углеводородами, лесом, пушниной, рыбой, а чё ни затеете, так в конце опсирон выходит? Вроде ж и православный люд, и не чужие нам, как бы вместе деды грамили гитлеровцев, но вот все как то не так, на потеху выходит - то одно, то другое. Вот на Трампа камлали, а он послал. Дал под зад, можно сказать. Ну чё у вас всегда так, а?
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«Я бы не советовал товарищам с Майдана надеяться на обострение российско-американских отношений. В этом случае их шансы выжить будут намного меньше. Единственное, что их может спасти от естественного распада государства, это укрепление отношений России и США», - убежден Кедми.
В Израиле предупредили, что если США нанесут удар по КНДР, от Южной Кореи останется только воспоминание
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Что осталось за бортом, ни кто внимания не обращает, путлерюгенд говорят что у сирии нет и не может быть химического оружия, и это вероятно правда. У асада нет, но есть у путлера, в ассортименте, и контейнеры на аэродроме определенно российские. Ну нет международных стандартов на тару под ОВ, тара и выдает принадлежность. От сюда, или путлер снабдил ими асада, или использовал его сам. И то и другое государственный терроризм.

Томагавки полетели не туда куда следовало бы.
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тамагавки летели правильно, тока цель пригнулась... карикатура есть где-то..
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Есть причины и есть следствия, устранять следует с причины, но ни как не следствия.
Иначе та же причина порождает множество последствий.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСША не исключают новых ударов по Сирии в случае повторения химатак, - Белый дом
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